Sự kiện quy tụ 56 gian hàng với khoảng 100 món ăn chay đến từ các chùa, khách sạn, nhà hàng trong và ngoài thành phố Huế, phục vụ hơn 5.000 lượt khách. Với sự cầu kỳ trong chế biến, hài hòa về hương vị, màu sắc và dinh dưỡng, lễ hội mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm đặc sắc về ẩm thực chay Huế.

Cắt băng khai mạc ẩm thực chay

Lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa - du lịch nổi bật trong khuôn khổ Festival Huế 2026 mà còn góp phần quảng bá hình ảnh “Huế - Kinh đô ẩm thực”, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống gắn với triết lý sống hướng thiện, hài hòa với thiên nhiên và cộng đồng.

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực Chay Festival Huế 2026

Toàn bộ nguồn kinh phí tài trợ và đóng góp tại chương trình sẽ được sử dụng để thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học và các đối tượng yếu thế.

Giới thiệu các món ẩm thực chay

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, Lễ hội Ẩm thực chay Festival Huế 2026 được tổ chức lần thứ 3 với quy mô ngày càng mở rộng, quy tụ nhiều đơn vị tham gia, góp phần kết nối cộng đồng bằng tinh thần sẻ chia, nhân ái và làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa - du lịch của địa phương.

“Ẩm thực chay là một trong ba dòng ẩm thực chủ đạo của Thành phố Huế, là một trong những tiền năng rất là đặc biệt để chúng ta khai thác và phát huy không chỉ về tâm linh mà còn cho du lịch. Trong dòng chảy ấy thì ẩm thực chay vượt lên như cầu của một thưởng thức thông thường, để trở thành một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn. Mỗi món ăn chay không chỉ thế hiện sự khéo léo, tinh tế trong nghệ thuật ẩm thực, mà còn chuyển tải thông điệp về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, hướng con người đến lối sống xanh, thanh lành và bền vững hơn”.

Du khách thưởng thức ẩm thực chay

Không gian ẩm thực chay tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bên bờ sông Hương

Diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/5, Lễ hội Ẩm thực chay Festival Huế 2026 nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực chay truyền thống của Huế, đồng thời lan tỏa lối sống xanh, lành mạnh cùng tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.