6 vai diễn hàng đầu của "chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi

Sinh ngày 13/1/1987, Lee Seung Gi là nhân vật đa tài của Hàn Quốc khi thể hiện xuất sắc các vai trò ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình. Được công nhận là một trong những người nổi tiếng được trả lương cao nhất ở Hàn Quốc, nam tài tử đã giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu danh giá, bao gồm Giải đĩa vàng cho những đóng góp âm nhạc của mình và Giải thưởng nghệ thuật Baeksang cho tài năng diễn xuất của mình.

Lee Seung Gi liên tục góp mặt trong danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes kể từ năm 2010, đảm bảo vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng năm 2022. Những thành tựu trong ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình đã giúp anh trở thành một ngôi sao Hallyu nổi bật. Hãy cùng điểm qua những vai diễn đỉnh cao mà nam diễn viên này đảm nhận.

A Korean Odyssey

Nếu bạn là người yêu thích thể loại thần thoại và giả tưởng thì đừng bỏ lỡ A Korean Odyssey (Hoa du ký). Son Oh Gong (do Lee Seung Gi thủ vai) là một sinh vật siêu nhiên bị đày xuống trái đất với sức mạnh bị phong ấn, tất cả là do bản chất kiêu ngạo của anh ta. Mục tiêu cuối cùng của anh là bất khả chiến bại, nhưng mục đích của anh thay đổi khi anh gặp Jin Seon Mi (do Oh Yeon Seo thủ vai), một giám đốc điều hành bất động sản có khả năng nhìn thấy thế giới bên kia. Khi họ ngày càng thân thiết hơn, họ đã cùng nhau đối mặt với những thử thách.

Bộ phim là một trải nghiệm buồn vui lẫn lộn và là sự diễn giải lại tác phẩm kinh điển Tây du ký của Trung Quốc đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả giới phê bình và người xem. Đặc biệt, dự án này đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Lee Seung Gi sau khi nhập ngũ.

Vagabond

Đối với những ai thích xem phim hành động, Vagabond (Lãng khách) xứng đáng có một vị trí trong danh sách xem của bạn. Diễn viên đóng thế Cha Dal Geon (do Lee Seung Gi thủ vai) vật lộn với mất mát và đau buồn khi cháu trai yêu quý của anh qua đời trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Bất mãn với việc không có câu trả lời và hành động nhanh chóng từ chính quyền, anh tự mình giải quyết vấn đề, tiến hành một cuộc điều tra độc lập về thảm họa. Quyết định này đặt anh trước vô số nguy hiểm, với đặc vụ tình báo quốc gia Hàn Quốc Go Haeri (do Bae Suzy thủ vai) là đồng minh duy nhất của anh. Họ đã cùng nhau phát hiện ra một mạng lưới tham nhũng chính trị.

Mouse

Được coi là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi bật năm 2021, Mouse (Chuột bạch) đã làm say đắm người hâm mộ bằng hàng loạt tình tiết bất ngờ. Cốt truyện kể về thám tử Go Moo Chi (do Lee Hee Joon thủ vai), người mang trong mình nỗi đau thời thơ ấu khi chứng kiến ​​một vụ việc kinh hoàng. Cùng với cộng sự tân binh Jeong Ba Reum (do Lee Seung Gi thủ vai), họ đặt mục tiêu truy bắt một kẻ giết người hàng loạt tâm thần. Trên đường đi, những sự thật đáng lo ngại được đưa ra ánh sáng.

Cốt truyện đặc sắc của bộ phim khiến người xem đứng ngồi không yên, nhận được sự tán thưởng đáng kể. Diễn xuất của Lee Seung Gi đã được ghi nhận với giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục truyền hình tại Giải thưởng nghệ sĩ Châu Á lần thứ 6.

Gu Family Book

Trong một lần hợp tác khác giữa Lee Seung Gi và Bae Suzy, bộ phim lãng mạn giả tưởng Gu Family Book (Cuốn sách gia đình Gu) thu hút sự chú ý của người xem với tiền đề hấp dẫn. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Choi Kang Chi (Seung Gi), người là sự pha trộn độc đáo giữa con người và sinh vật thần thoại. Choi Kang Chi và Yeo Wool (Bae Suzy) đến từ hai thế giới khác nhau, và bộ phim mở ra vô số trở ngại mà họ phải vượt qua để đoàn kết. Gu Family Book có cốt truyện giống như truyện cổ tích. Những khoảnh khắc kết thúc được xây dựng một cách hoàn hảo, thắt chặt mọi đầu mối lỏng lẻo và các nhân vật trong phim thực sự đáng yêu.

The Law Cafe

Đối với những người đam mê những bộ phim truyền hình Hàn Quốc lãng mạn ấm áp, The Law Cafe (Quán cà phê pháp luật) là một bộ phim không thể bỏ qua. Lee Seung Gi tái hợp với bạn diễn Lee Se Young trong bộ phim tình cảm lãng mạn này. Cốt truyện xoay quanh Kim Jung Ho (Lee Seung Gi) và Kim Yoo Ri (Lee Se Young), họ là bạn từ thời trung học. Khi Yoo Ri, sau khi rời công ty luật, đến gặp chủ tòa nhà của một quán cà phê mà cô định mở, cô phát hiện ra rằng người chủ nhà không ai khác chính là người bạn cũ Jung Ho.

Khi cô thành lập The Law Cafe của mình trong cùng tòa nhà, những cuộc gặp gỡ thường xuyên của họ đã dẫn đến một tình bạn ngày càng phát triển và nhanh chóng nảy nở thành tình yêu.

My girlfriend is a Gumiho

Nếu bạn đang muốn thoát khỏi những cặp đôi điển hình trong phim truyền hình Hàn Quốc, hãy tìm hiểu thể loại giả tưởng với My girlfriend is a Gumiho (Bạn gái tôi là hồ ly). Bộ phim kể về sinh viên đại học Cha Dae Woong (do Lee Seung Gi thủ vai), khao khát trở thành một ngôi sao hành động. Cuộc đời của anh có một bước ngoặt thú vị khi anh vô tình thả ra một con cáo chín đuôi Gumiho (do Shin Min Ah thủ vai), trước đó bị phong ấn bên trong một bức tranh. Trái ngược với truyền thuyết miêu tả sinh vật này là kẻ thù hận và nguy hiểm, cô bộc lộ mình là một sinh vật ngọt ngào, vui tươi với những giấc mơ về tình yêu.

Ngay khi vừa công chiếu, My girlfriend is a Gumiho đã tạo thành cơn sốt toàn châu Á, trở thành một trong số những bộ phim hay nhất của Lee Seung Gi, giúp cho tên tuổi cũng như địa vị của anh ở ngành giải trí càng được củng cố. Lee Seung Gi sau đó đã giành được danh hiệu Diễn xuất xuất sắc thứ hai tại Giải thưởng Phim truyền hình SBS năm 2010 cho màn trình diễn của mình.