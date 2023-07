Ảnh hưởng "sao của các sao" Lee Hyori đối với ngành giải trí Hàn Quốc

Lee Hyori sinh năm 1979, ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc Fin.K.L năm 1998. Cùng với Hot, Sechkies, S.E.S, Fin.K.L mở ra thế hệ đầu tiên của K-pop và dẫn đầu xu hướng của giới trẻ lúc bấy giờ. Chính thành công vang dội của họ đã tạo tiền đề để lớp đàn em như Wonder Girls, SNSD, KARA… ra đời.

Song song hoạt động cùng Fin.K.L, Lee Hyori debut solo với album đầu tay Stylish-E cùng ca khúc chủ đề 10 Minutes vào năm 2003. 10 Minutes khiến tên tuổi Lee Hyori bùng nổ, từ một idol không được đánh giá cao trở thành biểu tượng gợi cảm. Ca khúc càn quét mọi bảng xếp hạng danh tiếng, đưa tên tuổi Lee Hyori lan tỏa toàn châu Á. Tại Việt Nam, liên khúc audition 10 Minutes - Please Tell Me Why cũng giúp "công chúa bong bóng" Bảo Thy làm nên sự nghiệp.

Sau khi Fin.K.L tan rã vào năm 2005, Lee Hyori tiếp tục phát triển sự nghiệp solo, trở thành nghệ sĩ nữ độc lập thành công nhất Hàn Quốc. Âm nhạc của Lee Hyori khắc họa hình tượng người phụ nữ độc lập, cá tính và “không ngại va chạm", thể hiện rõ nhất trong album Monochrome phát hành năm 2013. Tại Hàn, âm nhạc của Lee Hyori có sức sống lâu dài, những ca khúc như 10 Minutes, U Go Girl, Miss Korea, Bad Girls… đều được công chúng “thuộc nằm lòng”.

Lee Hyori là một trong những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành giải trí Hàn Quốc.

Năm 2013, Lee Hyori bí mật tổ chức hôn lễ tại đảo Jeju với nhạc sĩ Lee Sang Soon sau một năm hẹn hò, bất chấp sự ồn ào từ dư luận. Nhiều khán giả không ủng hộ cặp đôi đến với nhau do sự chênh lệch về ngoại hình, độ nổi tiếng và sự giàu có. Kể từ đó, cô cùng chồng rời xa hào quang, sống cuộc đời bình lặng và yên bình, không còn hoạt động sôi nổi.

Đến năm 2020, Lee Hyori bắt đầu quay lại hoạt động showbiz sau thời gian dài vắng bóng. Cô góp mặt trong nhóm nhạc dự án Refund Sisters cùng Uhm Jung Hwa, Hwasa (Mamamoo) và rapper Jessi. Trước đó, nữ nghê sĩ là thành viên trong dự án SSAK 3 gồm Lee Hyori, Yoo Jae Suk, Bi Rain. Cả hai nhóm nhạc dự án đều được khán giả đón nhận, chứng minh sức nóng không hề giảm của "nữ hoàng gợi cảm".

Dù đã hoạt động trong làng giải trí gần 30 năm nhưng Lee Hyori vẫn duy trì được danh tiếng, vị thế "chị đại" trong showbiz xứ kim chi.

Tháng 5/2023 vừa qua, Lee Hyori mang bản hit huyền thoại 10 Minutes biểu diễn tại một trường đại học. Màn tái xuất của Lee Hyori gây sốt mạng xã hội, làm báo chí tốn không ít giấy mực. Trình diễn ca khúc có tuổi đời bằng với sinh viên theo dõi Lee Hyori dưới khán đài, nhưng không một ai cảm thấy xa lạ khi nghe giai điệu quốc dân này. Ở tuổi 45, Lee Hyori vẫn là biểu tượng nhiệt huyết, năng lượng.

Không thể phủ nhận rằng Lee Hyori đích thực là "siêu sao của các ngôi sao". Cô có thể tạo ra tin tức và gây chấn động trong ngành chỉ bằng vẻ ngoài của mình. Gần đây nhất là với bài viết "Tôi muốn làm quảng cáo một lần nữa. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ với Antenna Music" mà cô ấy đăng tải.

Trên con đường nghệ thuật dày đặc kinh nghiệm và danh tiếng, Lee Hyori đã chứng tỏ sự đẳng cấp của mình bằng việc ngừng nhận quảng cáo trong suốt 11 năm qua. Đối với nhiều nghệ sĩ, tiền quảng cáo là nguồn thu nhập khổng lồ. Trong suốt hơn một thập kỷ, Hyori không nhận quảng bá cho bất kỳ nhãn hàng nào. Vì vậy, việc Lee Hyori đột ngột thông báo nhận quảng cáo trở lại khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ.

Bài đăng của Lee Hyori nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đặc biệt, các thương hiệu và doanh nghiệp hàng đầu nhanh chóng tận dụng thời cơ, để lại lời chào mời hợp tác ngay bên dưới bài đăng. Phản ứng tích cực từ các thương hiệu lớn như T'Way Air, Asiana Airlines, BMW Korea, Volkswagen Korea, Etude, Musinsa, Wonsoju, 7eleven Korea, Nerdy, Cà phê G7, Pizza Hut, LockNLock, Genie Music, Lego Korea,.. không chỉ chứng tỏ tầm ảnh hưởng và sức hút của Lee Hyori, mà còn tái khẳng định vị thế của cô trong làng giải trí.

Sở dĩ cô được yêu mến lâu như vậy là bởi cô luôn trung thực và tự tin trong cách thể hiện bản thân. Cô ấy biết cách tạo nên tiếng nói của riêng mình dựa trên những giá trị và niềm tin mà cô ấy theo đuổi. Lee Hyori đi đầu trong việc bảo vệ động vật, lắng nghe những người thiểu số và chia sẻ cuộc sống ăn chay của mình. Lee, người đã nhận ra rằng vẻ đẹp thực sự đến từ bên trong, đã lan tỏa tầm ảnh hưởng của mình ra toàn xã hội.

Mặc dù không còn hoạt động sôi nổi như thời hoàng kim nhưng sức ảnh hưởng của cô vẫn còn. Lee Hyori đã bắt đầu hoạt động trở lại, sức ảnh hưởng của cô ấy ngày càng được chú ý và cũng đã chiếm được cảm tình của thế hệ mới bằng sự quyến rũ trung thực và tự tin của mình. Ngoài ra, việc cô ấy không sử dụng tầm ảnh hưởng chỉ vì lợi ích của mình là một lý do khác khiến mọi người yêu mến cô ấy. Không có gì ngạc nhiên khi Lee Hyori được mệnh danh là "siêu sao của các ngôi sao".