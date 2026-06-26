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Lý do "Nữ hoàng nhạc phim K-pop" Ben ly hôn sau 6 tháng sinh con

Thứ Sáu, 06:00, 26/06/2026
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VOV.VN - Nữ ca sĩ Ben lần đầu chia sẻ về quyết định ly hôn chỉ 6 tháng sau khi sinh con. Cô nói về sự đổ vỡ niềm tin, nỗi sợ bị công chúng phán xét và cuộc sống của một bà mẹ đơn thân.

Ca sĩ Ben - giọng ca được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc phim K-pop" - lần đầu trải lòng về quyết định ly hôn chỉ 6 tháng sau khi sinh con. Nữ ca sĩ cho biết sự đổ vỡ niềm tin trong hôn nhân là nguyên nhân khiến cô lựa chọn chấm dứt cuộc sống chung, dù đó là quyết định đau đớn nhất từng trải qua.

Xuất hiện trong chương trình trực tuyến Knowing Sister-in-Law phát sóng ngày 24/6, Ben chia sẻ hành trình đi đến quyết định ly hôn sau nhiều năm cố gắng gìn giữ cuộc hôn nhân. Theo nữ ca sĩ, việc ly hôn không đơn thuần là kết thúc một mối quan hệ tình cảm mà còn là câu chuyện liên quan đến trách nhiệm làm cha mẹ. Chính vì vậy, cô đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

ly do nu hoang nhac phim k-pop ben ly hon sau 6 thang sinh con hinh anh 1

Ben cho biết bản thân từng thử nhiều cách để cứu vãn hôn nhân. Trong giai đoạn khó khăn nhất, cô mang thai và từng hy vọng sự xuất hiện của con gái sẽ mang đến động lực để cả hai cùng thay đổi. Tuy nhiên, những vấn đề tồn tại trong mối quan hệ không được giải quyết, khiến cô ngày càng cảm thấy tổn thương và mất niềm tin.

Nữ ca sĩ thừa nhận đã có khoảng thời gian dài đấu tranh nội tâm. Cô liên tục tự hỏi liệu ly hôn có phải là quyết định đúng đắn hay không. Thế nhưng, khi nghĩ đến tương lai vài năm sau, cô nhận ra những mâu thuẫn cũ có thể vẫn tiếp diễn nếu tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân.

Dù là người chủ động lựa chọn ly hôn, Ben cho biết điều đó không đồng nghĩa với việc tình cảm đã hoàn toàn chấm dứt. Cô từng dành rất nhiều tình yêu cho chồng cũ và chính vì còn yêu nên việc chia tay càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, sau tất cả, nữ ca sĩ nhận ra tình yêu thôi là chưa đủ để duy trì một cuộc hôn nhân. Với cô, điều quan trọng nhất là xây dựng một môi trường sống ổn định, lành mạnh cho bản thân và con gái.

Bên cạnh những tổn thương trong đời sống riêng, Ben cũng phải đối mặt với áp lực từ dư luận. Cô thừa nhận từng lo lắng về cách công chúng nhìn nhận mình sau khi trở thành mẹ đơn thân. Không chỉ vậy, gia đình cô, đặc biệt là cha ruột, cũng phản đối quyết định ly hôn.

ly do nu hoang nhac phim k-pop ben ly hon sau 6 thang sinh con hinh anh 2

Dẫu vậy, nữ ca sĩ cho rằng việc sống đúng với lựa chọn của bản thân quan trọng hơn những đánh giá từ bên ngoài. Thay vì né tránh, cô quyết định công khai câu chuyện của mình để chia sẻ góc nhìn chân thực về hành trình vượt qua biến cố hôn nhân và bắt đầu cuộc sống mới.

Ben kết hôn với một doanh nhân vào năm 2021 và đón con gái đầu lòng không lâu sau đó. Năm 2024, công ty quản lý xác nhận cặp đôi đã ly hôn, đồng thời cho biết nguyên nhân xuất phát từ phía người chồng. Sau khi hoàn tất thủ tục, Ben giành quyền nuôi con và hiện tập trung cho công việc cũng như cuộc sống của một bà mẹ đơn thân.

Những chia sẻ mới nhất của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm trước hành trình đầy thử thách mà Ben đã trải qua, đồng thời gửi lời động viên đến cô trên chặng đường mới.

Phương Cúc/VOV.VN
Nguồn: Netizenbuzz
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