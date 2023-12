Châu Hải My - Mỹ nhân tài năng với di sản phim ảnh đồ sộ

Ngày 12/12/2023 các hãng truyền thông đồng loạt đưa tin, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Hong Kong (Trung Quốc) Châu Hải My, được biết đến với những vai diễn nổi bật trong phim truyền hình TVB vào cuối những năm 1980 đến 1990, đã qua đời vào ngày 11/12 sau khi điều trị y tế không thành công. Thông tin này đã được công ty quản lý của cô xác nhận.

Trước đó, nhiều nhân viên làm việc cho cô đã bác bỏ tin cô qua đời bất chấp tin đồn đã lan rộng. Sau đó, tin tức về cái chết của cô đã gây sốc cho khán giả ở Hong Kong, Trung Quốc và Đài Loan, càng được chú ý mạnh mẽ hơn do sự im lặng của nhân viên từ chối bình luận về vấn đề này.

Nữ diễn viên 57 tuổi, mới tổ chức sinh nhật vào ngày 6/12, đã chia sẻ một đoạn video chân thành trên mạng xã hội hôm thứ Tư tuần trước, bày tỏ lòng biết ơn về những lời chúc và sự ủng hộ mà cô đã nhận được. Tuy nhiên, vào tối thứ Hai (11/12), tin đồn về cái chết đột ngột của cô bắt đầu lan truyền, gây xôn xao dư luận trên cộng đồng mạng.

Sự nghiệp rực rỡ, đạt đẳng cấp của siêu sao

Châu Hải My sinh ngày 6/12/1966 tại Hong Kong, Trung Quốc. Cô đã được công nhận rộng rãi nhờ các vai chính trong loạt phim TVB trong suốt cuối những năm 1980 đến 1990.

Sự nổi tiếng của cô đạt đến đỉnh điểm trên khắp châu Á sau vai diễn Chu Chỉ Nhược trong bộ phim chuyển thể từ truyện của Kim Dung - Ỷ thiên đồ long ký năm 1994.

Từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, Châu Hải My lấn sân sang làm người mẫu và diễn xuất trong phim truyền hình TVB. Sau đó cô gia nhập ATV vào năm 1998, thỉnh thoảng xuất hiện trong các bộ phim và chương trình trao giải ở Hong Kong. Để theo đuổi những cơ hội mới, cô rời ATV vào năm 2001 và chuyển đến Bắc Kinh.

Sau một thời gian gián đoạn, cô trở lại TVB vào tháng 3/2008. Mặc dù cô thỉnh thoảng đóng vai chính trong một số phim truyền hình TVB trong những năm gần đây, những vai diễn chính của cô chủ yếu ở các bộ phim Trung Quốc đại lục.

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, Châu Hải My đã thu hút khán giả bằng tài năng và sự quyến rũ đầy mê hoặc trên màn ảnh. Cô là khách mời thường xuyên trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông đại lục, nơi cô chia sẻ nguyện vọng sẽ giảm bớt công việc và theo đuổi một lối sống yên tĩnh, trầm lắng hơn.

Là một nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ, Châu Hải My được biết đến rộng rãi với nhiều vai diễn khác nhau trong phim truyền hình TVB. Cô cũng đóng vai trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, bao gồm Triệu phú lưu manh (The Feud of Two Brothers -1986), Nghĩa bất dung tình (Looking Back in Anger - 1989), Trường học Uy Long III (Fight Back to School III - 1993)...

Sống yên tĩnh và nhiệt tình với các vấn đề xã hội

Năm 2003, Châu Hải My chuyển từ Hong Kong đến Bắc Kinh để tìm cơ hội nghề nghiệp mới. Trong khi thỉnh thoảng đóng vai chính trong một số phim truyền hình TVB, cô tập trung vào các bộ phim sản xuất ở Trung Quốc đại lục, bao gồm phim truyền hình dài tập và chương trình truyền hình thực tế.

Các bài báo trước đây từng tiết lộ cho thấy cô phải chiến đấu với căn bệnh tự miễn dịch lupus, căn bệnh được cho là đã ảnh hưởng đến nỗ lực phát triển nghề nghiệp của cô.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020, cô cho rằng vẻ ngoài trẻ trung của mình là nhờ duy trì việc chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần, chế độ ăn uống, tập yoga và chăm sóc da tốt.

Cô từng chia sẻ, bản thân là một người hâm mộ cuồng nhiệt của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Kim Dung và đã đọc tất cả 15 đầu sách võ hiệp của ông. Châu Hải My từng khiêm tốn nói rằng khi quay bộ phim năm 1994, cô không ngờ vai diễn trong phim Ỷ Thiên đồ long ký lại đưa cô đến con đường trở thành siêu sao nổi tiếng như vậy.

“Khi các nhà sản xuất mời tôi thử vai, tôi thực sự đã từ chối. Tôi không muốn đóng vai này vì Chu Chỉ Nhược có nhiều khuyết điểm về tính cách”- cô nói. “Nhưng đạo diễn bộ phim đã đích thân mời tôi. Anh ấy rất chân thành. Vì thế cuối cùng tôi đã đồng ý”.

Những năm gần đây, ngoài việc đóng phim, Châu Hải My còn quảng bá nhận thức về COVID-19 trên nền tảng truyền thông Trung Quốc, chia sẻ các mẹo về cách tăng cường vệ sinh cá nhân và tận dụng thời gian tốt hơn trong thời gian cách ly tại nhà.

Trong thời gian xảy ra đại dịch, cô cũng hoạt động cộng đồng rất sôi nổi “Phần lớn công việc của tôi bị trì hoãn do sự bùng phát virus. Nhưng tôi rất thích khoảng thời gian nghỉ ngơi ở nhà trong các đợt phong tỏa” - cô nói thêm rằng cô nghĩ công việc nâng cao nhận thức về COVID-19 của mình rất có ý nghĩa.

Cô cũng nhiệt tình chia sẻ clip nấu ăn trực tuyến trong thời gian Trung Quốc phong tỏa vì đại dịch.

Cuộc sống của Hải My trở nên đa sắc màu hơn sau khi chuyển từ Hong Kong đến Bắc Kinh vào năm 2003, ngôi nhà của cô ở ngoại ô thủ đô Trung Quốc giúp cô theo đuổi niềm đam mê làm vườn.

“Tôi thích trồng trọt. Hong Kong khá đông đúc với mật độ dân số cao. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn sau khi chuyển đến Bắc Kinh với không gian rộng rãi hơn” - cô nói.

Tôi thấy nhiều phụ nữ ở Trung Quốc đã tự mình tạo dựng sự nghiệp. Họ không bị giới hạn bởi giới tính và tuổi tác. Cảm giác mãn nguyện đó được thể hiện qua vẻ ngoài trẻ trung trái ngược với tuổi thật của cô. “Tôi thích ăn thực phẩm có nhiều collagen. Tôi không tập thể dục nhiều. Đối với những người ở độ tuổi của tôi, việc đi bộ đường dài, đi lên cầu thang hoặc chạy bộ có thể gây hại cho đầu gối, vì vậy thay vào đó, tôi tập yoga hoặc các bài tập giãn cơ” - cô từng tiết lộ bí quyết để duy trì nhan sắc.

“Tôi cũng rất chú trọng đến việc chăm sóc da. Phụ nữ phải tẩy trang thật kỹ và sử dụng toner sau đó để giữ ẩm cho da và thu nhỏ lỗ chân lông trên khuôn mặt”. Châu Hải My cũng nhấn mạnh rằng, phụ nữ hiện đại cần dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Những năm qua, cô sống cùng ba chú chó và cho biết, cô thích cuộc sống độc thân.

“Phụ nữ trong xã hội hiện đại không cần phải dựa dẫm. Phụ nữ hãy sống hết khả năng của mình. Tuổi tác chỉ là một con số và phụ nữ không nên cảm thấy bị ràng buộc bởi điều đó”.

“Tôi thấy nhiều phụ nữ ở Trung Quốc đã tự mình tạo dựng sự nghiệp. Họ không bị giới hạn bởi giới tính và tuổi tác. Phụ nữ hiện đại cần phải dịu dàng nhưng cũng phải đủ mạnh mẽ để chống lại những ảnh hưởng xấu”.

Trong sự nghiệp rực rỡ của mình, Châu Hải My đã góp mặt trong 39 bộ phim điện ảnh và hơn 50 bộ phim truyền hình. Sự nghiệp vinh quang nhưng cuộc đời ngắn ngủi. Sự ra đi đột ngột của cô đã để lại một khoảng trống trong làng giải trí khi đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ trên mạng xã hội đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những đóng góp đáng kể của cô cho thế giới điện ảnh.

Di sản của cô để lại trong lòng công chúng như là một nữ diễn viên tài năng, tinh thần hoạt động bền bỉ của cô sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.