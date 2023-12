Những vai diễn để đời của “Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh” Châu Hải My

Sau một ngày hôn mê trong cơn nguy kịch, nàng "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ" đã trút hơi thở cuối cùng tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Thông tin Châu Hải My qua đời đã để lại nỗi luyến tiếc sâu sắc cho khán giả, đặc biệt những ai từng có tuổi thơ hâm mộ nữ diễn viên trên màn ảnh. Những vai diễn như Chu Chỉ Nhược, Dương Thục phi,... đã để lại ấn tượng sâu sắc, giúp cô trở thành "biểu tượng nhan sắc" của dòng phim cổ trang Hoa ngữ.

Châu Hải My có gương mặt thanh tú, đậm chất Á Đông, khí chất phù hợp đóng phim cổ trang lẫn hiện đại

Gia đình, khán giả, đồng nghiệp bày tỏ sự xót thương, gửi lời chia buồn đến ngôi sao nổi tiếng hưởng dương 57 tuổi. Mẹ của Châu Hải My viết trong bản thông cáo do công ty quản lý công bố: "Hải My thân yêu, mong con luôn được vui vẻ. Gia đình tự hào về con". Nguyên nhân cái chết của Châu Hải My không được tiết lộ.

Theo Sina News, lần xuất hiện cuối cùng của Châu Hải My trước khi qua đời là tại chương trình tuyên truyền bảo vệ gấu trúc ở Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 11. Cách đây vài ngày, cô vẫn chia sẻ hoạt động trên trang cá nhân và đón sinh nhật hôm 6/12.

Châu Hải My ở lần xuất hiện công khai cuối cùng

Châu Hải My sinh năm 1966, được biết đến như một huyền thoại của TVB. Sở hữu vẻ đẹp tươi sáng và sức hút cuốn hút, Châu Hải My nhanh chóng thu hút sự chú ý của lãnh đạo Đài TVB vào thời điểm đó.

Trước khi trở thành diễn viên, Châu Hải My đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc). Sau đó, cô gia nhập Đài truyền hình TVB và trở thành học viên khóa 15, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ nhà đài.

Cô đã thể hiện nhiều vai diễn đáng chú ý trong các bộ phim như Kim Bái Phong Vân, Định mệnh, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ...

Vai diễn Chu Chỉ Nhược của Châu Hải My rất được yêu mến và cô cũng được mệnh danh là "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh" từ sau bộ phim này

Trong những năm 1990, mỹ nhân sinh năm 1966 đã gây sốt trên màn ảnh với nhiều bộ phim ăn khách, bao gồm Kim sinh vô hối và Mạt đại hoàng tôn. Cô đã nhận được sự hâm mộ nồng nhiệt từ khán giả và liên tiếp giành giải thưởng "Nữ diễn viên được yêu thích nhất Hong Kong".

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất rực rỡ của mình, Châu Hải My đã để lại không ít vai diễn đáng nhớ. Tính đến nay, Châu Hải My tham gia hơn 100 bộ phim thuộc cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình.

Tuy có một sự nghiệp với vô vàn thành tựu rực rỡ, nữ minh tinh lại trắc trở, lận đận đường tình duyên. Qua những đổ vỡ, cô quyết định lựa chọn sống độc thân và tự do tận hưởng cuộc sống. Đến cuối đời, Châu Hải My đã thực sự sống một cuộc đời không hối tiếc khi có sự nghiệp rực rỡ, một đời sống tinh thần lành mạnh khi luôn xuất hiện với một vẻ ngoài tươi trẻ và hạnh phúc.

Dưới đây là một trong những bộ phim đã làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Châu Hải My.

Dương Cửu Muội trong Dương Gia Tướng

Năm 1985, vai diễn Dương Cửu Muội trong Dương Gia Tướng có thể nói là bộ phim lần đầu đánh dấu vai trò diễn xuất của Châu Hải My. Dù không phải là vai nữ chính, nhưng với Dương Cửu Muội của Châu Hải My đã nhận được sự khen ngợi của khán giả lẫn giới chuyên môn từ nhan sắc cho đến khả năng diễn xuất.

Đây cũng là bộ phim mở ra cho Châu Hải My cơ hội được lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, nhà làm phim nổi tiếng lúc bấy giờ.

Một năm sau, cô đóng Triệu phú lưu manh cùng tài tử Ngô Khải Hoa, tác phẩm dẫn đầu đài TVB về tỷ lệ người xem trong năm. Năm 1991, Hải My và Lê Minh gây sốt khi đóng phim tình cảm Đời không hối tiếc.

Lý Hoa của Nghĩa bất dung tình

Nghĩa bất dung tình là phim đình đám của Đài TVB vào năm 1989, phá vỡ nhiều kỷ lục tỉ suất người xem và đạt đỉnh tỉ suất 68 điểm phần trăm - một kỳ tích mà đến tận hôm nay chưa có bộ phim nào vượt qua.

Châu Hải My và Ôn Triệu Luân trong phim Nghĩa bất dung tình

Phim do Vỹ Gia Huy giám chế, Lý Quốc Lập, Diệp Chiêu Nghi... đạo diễn. Dàn diễn viên gồm Huỳnh Nhật Hoa, Ôn Triệu Luân, Lưu Gia Linh, Châu Hải My, Lam Khiết Anh…

Trong Nghĩa bất dung tình, Châu Hải My đảm nhận vai Lý Hoa - bạn gái của Đinh Hữu Kiện (Huỳnh Nhật Hoa đóng).

Chu Chỉ Nhược của Ỷ Thiên Đồ Long ký (1994) và Diệt Tuyệt Sư Thái của Ỷ Thiên Đồ Long ký ((2019)

Có thể nói, Chu Chỉ Nhược phiên bản Đài Loan vào năm 1994 là một trong những vai diễn có dấu ấn quan trọng đối với sự nghiệp của Châu Hải My. Sau khi phim lên sóng, Chu Chỉ Nhược do Châu Hải My đảm nhận được đánh giá là kinh điển nhất của màn ảnh.

Châu Hải My trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký bản phim 2019

Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Châu Hải My còn mang đến cho khán giả một hình ảnh Chu Chỉ Nhược đa dạng khi thay đổi liên tục từ thuần khiết, ngây thơ và sắc sảo, thủ đoạn.

Nhà văn Kim Dung đã dành nhiều lời khen cho Châu Hải My qua vai diễn này. Với ông, Châu Hải My là phiên bản Chu Chỉ Nhược hoàn hảo nhất khi lột tả được nét đoan trang, hiền thục, nhưng lại có phần tà khí của nhân vật.

Sau vai diễn Chu Chỉ Nhược, Châu Hải My tiếp tục đảm nhận vai Diệt Tuyệt Sư Thái ở phiên bản Ỷ thiên đồ long ký 2019. Sự thay đổi thân phận của Châu Hải My khiến nhiều khán giả thích thú. Riêng nữ diễn viên thì nhận được rất nhiều lời khen về diễn xuất lẫn nhan sắc dù khi đó cô đã ở tuổi 52.

Tiểu Phù Dung trong Đại náo Quảng Xương Long

Trong Đại náo Quảng Xương Long, Châu Hải My hóa thân nàng ca kỹ Tiểu Phù Dung xuất thân nghèo khó. Và với rating trung bình toàn phim 36 điểm, Đại náo Quảng Xương Long dẫn đầu lượng người xem TVB năm đó.

Trong Đại náo Quảng Xương Long, Châu Hải My ghi điểm bởi vẻ đẹp hiền thục, nhu mì, ưu tư. Vẻ đẹp nhu mì, ánh mắt buồn vời vợi của Châu Hải My vừa vặn với tâm hồn mong manh, số phận bi tình của nhân vật.

Châu Hải My đã khắc họa rõ nét hình ảnh nàng Tiểu Phù Dung trong Đại náo Quảng Xương Long

Những cảnh phim nàng ca nữ Tiểu Phù Dung thần sắc u sầu, lướt đi trong sương khói đôi khi mang đến cảm giác "ớn lạnh" nhưng cũng đầy thương cảm cho người xem.

Đây cũng là bộ phim giúp cho Châu Hải My và Lâm Gia Đống giành giải 'Chuyện tình màn ảnh cảm động nhất' và cả hai đều có tên trong đề cử "Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc' tại Lễ trao giải thường niên của TVB vào năm 1997.

Dương Thục Phi trong Võ Mị Nương truyền kỳ

Ở giai đoạn vào vai Dương Thục Phi của Võ Mị Nương truyền kỳ, Châu Hải My đã ở tuổi 47 nhưng nhan sắc của cô vẫn rất quyến rũ, không hề thua kém đàn em Phạm Băng Băng, Trương Hinh Dư hay Trương Đình.

Châu Hải My phim Võ Mị Nương truyền kỳ

Với nhan sắc lẫn kinh nghiệm diễn xuất, Châu Hải My đã mang đến cho người xem sự hấp dẫn riêng khi vào vai Dương Thục Phi với vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần gợi cảm.

Đến Phạm Băng Băng khi đó còn phải nể phục và dành nhiều lời có cánh cho đàn chị: “Nét diễn nhẹ nhàng, từ tốn của chị ấy khiến nhân vật Dương Thục Phi giành được tình cảm không chỉ của bạn diễn, mà còn rất được khán giả yêu thích".