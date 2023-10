"Chị đại K-pop" Jessi tiết lộ lý do không hoạt động trong năm qua

Jessi mở lời: "Sau khi ca khúc Zoom đạt được thành công vang dội, tôi gặp rất nhiều áp lực. Tôi muốn tạo ra thứ âm nhạc dễ hiểu hơn. Thú thực, công ty muốn tôi làm nhạc pop và kiếm tiền. Vì vậy, tôi cảm thấy lạc lõng. Trong một năm qua, tôi đã không tham gia các chương trình tạp kỹ. Bởi tôi cảm thấy như nguồn cảm hứng âm nhạc của mình dường đã không còn nữa”.

Nữ rapper cũng đề cập: "Khi tôi làm freelancer trong một năm, nhiều người xung quanh đã rời bỏ tôi hoặc khiến tôi phát điên. Đó là thời điểm tôi nhận ra rằng mình không thể tin tưởng ai cả".

Jessi hiện là một trong những nữ rapper có ảnh hưởng nhất tại Hàn Quốc.

Jessi có tên thật là Jessica Ho, sinh năm 1988 tại New York, Mỹ. Năm 15 tuổi, cô trở về Hàn Quốc để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Jessi từng học cùng trường trung học với Tiffany - Jessica (SNSD) và ca sĩ solo Stephanie. Nữ rapper đình đám đã vượt qua buổi thử giọng của SM Entertainment, tuy nhiên cô không gia nhập công ty do sự khác biệt về phong cách âm nhạc.

Vài năm sau, cô trở lại sân khấu ca nhạc nhưng lại một lần nữa thất bại, cô từ bỏ và phải trở về Mỹ. Tưởng chừng sự nghiệp của Jessi sẽ dừng lại ở đó, nhưng cô đã trở lại và tái xuất làng giải trí với tư cách là thành viên của Lucky J. Lần này cô gây tiếng vang lớn với single đầu tay "Can You Hear Me". Kể từ đó, cô trở thành nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất và được người hâm mộ hết lòng ủng hộ.

Sau 17 năm hoạt động trong làng giải trí, Jessi đã trở thành một trong những nữ rapper có ảnh hưởng nhất tại Hàn Quốc. Với giọng hát độc đáo, phong cách âm nhạc mạnh mẽ, cá tính khác biệt cùng phương châm "phá bỏ giới hạn", Jessi được mệnh danh là "Ssenunni Kpop" (chị đại Kpop). Jessi không chỉ nổi tiếng ở thị trường Kpop mà còn gây tiếng vang ở các thị trường khác.

Jessi chia tay công ty P-Nation vào tháng 7/2022. Cô ký hợp đồng với MORE VISION trong năm nay. Được biết Jessi sẽ phát hành đĩa đơn mới dưới nhãn hiệu mới MORE VISION vào ngày 25/10 tới sau một năm vắng bóng.