Dương Tử Quỳnh tuổi 61 vẫn rực sáng, có nhiều đột phá cả sự nghiệp lẫn tình yêu

Dương Tử Quỳnh đã đi được một chặng đường dài kể từ khi cô tham gia diễn xuất lần đầu trong các bộ phim Hồng Kông vào thập niên 80 và 90, với vai nữ chính đã giành được giải Oscar đầu tiên cho bộ phim Everything Everywhere All at Once.

Bước sang tuổi 61 vào ngày 6/8, ngôi sao Hollywood không ngại lên tiếng về giới tính và sự hòa nhập trong showbiz, trong khi chiếc váy cưới Schiaparelli lộng lẫy là minh chứng cho tuổi trẻ vĩnh cửu của cô.

Phá vỡ các chuẩn mực giới tính, phân biệt tuổi tác và đảm bảo tuổi thọ ở Hollywood – đó chỉ là một vài trong số những cột mốc xuất hiện trong tâm trí chúng ta khi nghĩ về nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh.

Người hùng hành động người Malaysia và từng đoạt giải Oscar bước sang tuổi 61 vào ngày 6/8, và cô là bằng chứng sống cho thấy già đi không nhất thiết có nghĩa là chậm lại.

Cô không chỉ giành được giải Oscar lịch sử trong năm nay, mà cô còn vừa kết hôn với tình yêu của đời mình. Dương Tử Quỳnh, được biết đến với kỹ năng võ thuật ấn tượng và những pha nguy hiểm táo bạo, cũng đang tăng gấp đôi sức mạnh thể chất của mình, đảm bảo rằng sẽ tập thể dục bất cứ khi nào có thể.

Đây là cách cô thay đổi câu chuyện về tuổi tác, tình yêu và sự phát triển sự nghiệp.

Cuối cùng cũng quyết định kết hôn

Dương Tử Quỳnh, người phụ nữ châu Á đầu tiên đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2022, cuối cùng đã tổ chức đám cưới ở Thụy Sĩ với vị hôn phu lâu năm Jean Todt.

Tử Quỳnh và người bạn đời lâu năm Jean Todt, 77 tuổi, kết hôn vào ngày 27/7 này tại Geneva, Thụy Sĩ. Todt là cựu CEO của Ferrari và cặp đôi đã ở bên nhau 19 năm, như Tử Quỳnh đã nói trong bài đăng trên Instagram của cô. Cảm ơn bạn bè và gia đình vì sự ủng hộ của họ trong những năm qua trong bài đăng thông báo về đám cưới.

Một tin nhắn trong chương trình đám cưới có nội dung: “Chúng tôi gặp nhau ở Thượng Hải vào ngày 4/6/2004. Vào ngày 26/7/2004, JT cầu hôn, và cô đã đồng ý”.

Cựu tay đua Công thức 1 của Ferrari, Felipe Massa, nói rằng sau "6.992 ngày", cặp đôi "rất vui khi được kỷ niệm khoảnh khắc đặc biệt này cùng nhau".

Trong thông báo, Dương Tử Quỳnh mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, chiếc váy vải tuyn xếp diềm cạp cao.

Nữ diễn viên của Everything Everywhere All at Once từng kết hôn với ông trùm Hong Kong Dickson Poon vào năm 1988 trước khi ly hôn 3 năm sau đó.

Chiến thắng giải Oscar hoành tráng

Nữ diễn viên Malaysia Dương Tử Quỳnh với giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Everything Everywhere All at Once trong cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, ngày 18/4.

Vào tháng 3 năm nay, Dương Tử Quỳnh đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95, với vai diễn trong Everything Everywhere All at Once.

Dương Tử Quỳnh bắt đầu sự nghiệp đóng phim hành động từ năm 1985, nhưng mặc dù đã có thời gian dài làm việc, chiến thắng của cô đánh dấu lần đầu tiên Hollywood công nhận tài năng của cô, theo Time.

Dương Tử Quỳnh xuất hiện trên thảm đỏ của Met Gala 2023, lợi ích hàng năm cho Viện trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, ở New York, Hoa Kỳ, vào ngày 1/5/2023.

Trong bài phát biểu nhận giải của mình, Tử Quỳnh nói rằng khoảnh khắc đó là bằng chứng cho thấy giấc mơ đã trở thành hiện thực, nói với thế giới rằng “đối với tất cả những cậu bé và cô bé giống như tôi đang xem tối nay, đây là ngọn hải đăng của hy vọng và khả năng”. Cô dường như cũng đề cập đến tuổi của mình, đặc biệt kêu gọi phụ nữ đừng để "bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn đã qua thời kỳ đỉnh cao".

Phát triển mạnh mẽ hơn

Khi Tử Quỳnh bước sang tuổi 60 vào tháng 8 năm ngoái, cô đã nói chuyện với LA Times về việc mọi người cho rằng “bạn không còn ở độ tuổi sung sức nữa”. Trong cuộc phỏng vấn của mình, cô nói rằng cô đã thực sự trở nên “thông minh hơn trong cách tôi có thể duy trì sức chịu đựng của mình”, giải thích rằng cô vẫn khỏe mạnh như khi còn trẻ và chăm sóc bản thân tốt hơn so với trước đây.

Trong cùng một cuộc phỏng vấn, Dương Tử Quỳnh cho biết cô đã trải qua khá nhiều chấn thương, thức dậy và nói với cơ thể mình, “Tôi xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi về tất cả những điều tôi đã làm với bạn. Cảm ơn".

Thói quen tập thể dục của nữ diễn viên bao gồm kéo giãn, các bài tập cốt lõi và thỉnh thoảng đi bộ đường dài.

Thay đổi lời kể

Dương Tử Quỳnh trong một cảnh phim Everything Everywhere All at Once. Ảnh: A24

Dựa trên những tuyên bố công khai của mình, có vẻ như Dương Tử Quỳnh quyết tâm phá bỏ rào cản phân biệt tuổi tác tồn tại trên khắp thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, cô đã nói về vai trò của mình trên Everything Everywhere All at Once.

Cô tiết lộ vai diễn ban đầu được giao cho một nam chính (cụ thể là Thành Long). Yeoh nói rằng cô rất biết ơn khi được trao cơ hội để thể hiện những gì cô có thể làm. Cô nói với CBS News: “Giống như việc bạn càng lớn tuổi, họ sẽ nhìn bạn bằng tuổi hơn là nhìn bạn bằng năng lực của bạn”.

Dương Tử Quỳnh nói thêm rằng cô luôn đấu tranh để không bị chọn vào vai một “cô gái điếm gặp nạn”. Nhiều vai diễn của cô trong những năm qua là thử thách về thể chất, thể hiện kỹ năng của cô trong các pha nguy hiểm và võ thuật.

Ngôi sao của Crazy Rich Asians nói rằng bộ phim vừa giúp cô đoạt giải rất “đẹp” vì nó “mang đến tiếng nói cho một phụ nữ nhập cư, già nua, rất bình thường, người chưa bao giờ thực sự có tiếng nói trước đây”, cô nói với CBS.