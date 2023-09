Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Vogue, Kendall Jenner đã giải thích lý do tại sao cô không theo kịp các chị gái của mình trong lĩnh vực kinh doanh sắc đẹp. Nữ siêu mẫu nổi tiếng nhất nhì thế giới cho hay, cô cảm thấy như đã có đủ sự cạnh tranh trong ngành và không muốn tạo thêm áp lực cho bản thân hoặc gia đình: “Tôi yêu cái đẹp, tôi thích trang điểm, tôi yêu mọi thứ liên quan đến nó, nhưng tôi cảm thấy hiện tại có rất nhiều người đang làm việc đó và đó không thực sự là lĩnh vực của tôi. Tôi đang làm những việc khác thú vị hơn và xác thực hơn với con người thật của mình" - Kendall tiết lộ.

Nữ siêu mẫu cũng cho biết, cô có cách tiếp cận làm đẹp khác với các chị em phụ nữ vốn nổi tiếng với vẻ ngoài quyến rũ và ấn tượng. Kendall thích phong cách tự nhiên và tối giản hơn, đồng thời không thích trang điểm quá đậm: “Nói chung, tôi không phải là người thích trang điểm. Tôi thích giữ cho nó đơn giản và tươi mới". Tuy nhiên, Kendall rất ngưỡng mộ các chị gái của mình vì niềm đam mê và sự sáng tạo của họ trong thế giới làm đẹp và cô luôn ủng hộ họ.

Kendall Jenner không mong muốn thành lập thương hiệu làm đẹp của riêng mình.

Sinh năm 1995 tại Mỹ, Kendall Jenner được biết đến từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians của gia đình. Cô bắt đầu làm người mẫu ở tuổi 14 và dần phủ sóng nhiều ấn phẩm thời trang nổi tiếng, là gương mặt yêu thích trên các sàn diễn lớn như Chanel, Givenchy, Fendi, Giambattista Valli, Oscar de la Renta... Kendall là con gái của bà Kris Jenner với người chồng thứ hai - cựu vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic 10 môn phối hợp Bruce Jenner. Hiện bố của Kendall đã chuyển giới, lấy tên là Caitlyn Jenner.

Là ngôi sao truyền hình nổi tiếng, có sự nghiệp người mẫu thành công và hàng trăm triệu người theo dõi trên Instagram nhưng Kendall không nghĩ mình phù hợp ánh đèn sân khấu. Cô từng thú nhận luôn thấy lạc lõng trong gia đình: "Tôi có mặt trên cuộc đời này nhưng tôi không chọn cuộc sống này. Tôi không giỏi làm điều đó. Tôi đã học cách để làm được như vậy" - Kendall nói về sự nổi tiếng của gia đình cô.