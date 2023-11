Khối tài sản "khủng" của 10 thần tượng giàu nhất K-pop

PSY (Giá trị tài sản ròng ước tính 60 triệu USD)

Park Jae-sang, thường được biết đến với nghệ danh PSY, là một ca sĩ, rapper, nhạc sĩ người Hàn Quốc. Là một trong những thần tượng K-pop giàu nhất, PSY đã nổi tiếng quốc tế sau khi phát hành ca khúc chủ đề hấp dẫn “Gangnam Style” trong album thứ sáu của mình vào năm 2012. Tháng 11/2022, “Gangnam Style” trở thành video được xem nhiều nhất trong lịch sử YouTube tính đến thời điểm đó. Tính đến năm 2023, video đã được xem hơn 4 tỷ lần trên kênh phát trực tuyến.

PSY

Ngôi sao K-pop cũng đã thành lập công ty riêng của mình vào năm 2019 với những ca khúc ăn khách được ghi nhận: “Right Now”, “It's Art”, “Urbanite” và “That That”. Bên cạnh âm nhạc và biểu diễn nhóm, PSY còn dấn thân vào thế giới quảng cáo và quảng cáo. PSY được công bố là đại sứ thương hiệu cho bộ MMORPG (trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi) nổi tiếng Ragnarok Origin vào năm 2022. Theo các nguồn tin, nam nghệ sĩ kiếm được ước tính khoảng 8 triệu USD từ các hợp đồng chứng thực với các thương hiệu như Samsung và Cruciani.

Hơn nữa, PSY còn tự hào là chủ sở hữu của căn hộ trị giá 1,25 triệu USD trên Đại lộ Wilshire ở trung tâm Los Angeles, Hoa Kỳ. Nhạc sĩ còn sở hữu một phòng trưng bày nghệ thuật kiêm quán cà phê độc lập mang tên Takeout Draw ở Itaewon, Seoul, trị giá 50 triệu USD.

IU (Giá trị tài sản ròng ước tính 40 - 45 triệu USD)

Từ việc thống trị ngành công nghiệp âm nhạc và thời trang cho đến nhận được nhiều giải thưởng nhờ diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc, ca sĩ Lee Ji Eun, hay còn gọi là IU đã khẳng định mình là một trong những ngôi sao Hallyu thành công nhất thời đại.

IU bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2011 với bộ phim truyền hình Dream High. Cô cũng đã ra mắt Liên hoan phim Cannes với bộ phim Broker năm 2022. Dự án sắp tới của IU, Thank You for Your Hard Work , đóng cùng Park Bo-gum , dự kiến ​​ra mắt trên Netflix vào năm 2025.

IU

IU là đại diện cho rất nhiều thương hiệu, bao gồm trò chơi điện tử, nhãn hiệu quần áo, mỹ phẩm và bánh kẹo. Cô cũng là gương mặt đại diện cho các thương hiệu như Samsung, Nongshim, ISOI, The Same, Qdush (Trung Quốc), G by Guess, Woori Financial Group, Chamisul Soju, Jeju Samdasoo và Homeplus. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu cho hãng thời trang cao cấp Gucci vào tháng 3/2022. Về tài sản xa hoa, IU là chủ nhân căn penthouse xa hoa trị giá 11,7 triệu USD ở Eterno Cheongdam, Seoul. Cô cũng sở hữu nhà ở Bangbae, Yangpyeong-gun và Gwacheon.

Taeyang (Giá trị tài sản ước tính 40 triệu USD)

Dong Young-bae, hay còn gọi là Taeyang của nhóm nhạc K-pop BIGBANG được biết đến với năng lực âm nhạc và khả năng hiện diện đầy lôi cuốn trên sân khấu. Anh cũng nằm trong số những thần tượng giàu nhất K-pop. Phần lớn thu nhập của anh đến từ âm nhạc, việc hợp tác và sở hữu cổ phần trong lĩnh vực thời trang xa xỉ tại một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc YG Entertainment, cũng góp phần vô cùng lớn vào giá trị tài sản ròng ngày càng tăng của anh.

Taeyang

Theo The Korea Herald, Taeyang và thành viên BIGBANG G-Dragon đã đầu tư khoảng 3 triệu USD vào công ty quản lý cũ là YG Entertainment vào năm 2016. Trong khi đó, Taeyang và vợ là nam diễn viên Min Hyo-rin sở hữu khối tài sản trị giá 13,2 USD triệu USD ở Hannam-dong, Seoul. Tờ South China Morning Post đưa tin Taeyang có 94% quyền sở hữu tài sản, trong khi 6% còn lại thuộc về vợ anh. Hiện Taeyang cũng là nam nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu cao cấp Givenchy của Pháp.

J-Hope (Giá trị tài sản ròng ước tính 24 - 26 triệu USD)

Một trong những thần tượng giàu nhất K-pop, Jung Ho-seok hay còn gọi là J-Hope, cũng là thành viên giàu có nhất BTS. Rapper này đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ của mình chủ yếu thông qua việc sản xuất âm nhạc, bán album và sáng tác nhạc của BTS. Bên cạnh việc sản xuất âm nhạc, sự hợp tác với thương hiệu cao cấp của J-Hope đã góp phần to lớn vào giá trị tài sản ròng đáng kinh ngạc của anh ấy. Rapper này đã trở thành đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton vào tháng 1/2023.

J-Hope

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn sở hữu một căn hộ sang trọng tại khu phức hợp Forest Trimage ở Seoul. Căn hộ được mua với giá 1,2 triệu USD vào năm 2016, đưa J-Hope trở thành thành viên BTS đầu tiên mua được nơi ở riêng. Theo South China Morning Post, nam nghệ sĩ đã tiếp tục mua căn hộ thứ hai trong cùng khu phức hợp cùng với người bạn cùng nhóm Jungkook của mình. Rapper cũng là chủ nhân của chiếc Porsche Carrera 911 có giá khoảng 84.000 USD.

Suga (Giá trị tài sản ròng ước tính 23 - 25 ​​triệu USD)

Rapper chính của BTS, Suga đã hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế, như Halsey, ØMI và Steve Aoki với tư cách là thành viên của BTS và thực hiện các dự án solo dưới bí danh Agust D. Chuyến lưu diễn toàn cầu mới nhất của anh ấy, D-Day, đã trở thành chuyến lưu diễn nổi tiếng nhất về doanh thu lớn nhất của nghệ sĩ solo Hàn Quốc trong lịch sử Hoa Kỳ, khi thu về 2,970 triệu USD mỗi đêm tại UBS Arena ở New York.

Suga

Bên cạnh âm nhạc, SUGA còn lấn sân sang thế giới thời trang. Thần tượng K-pop đã trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Valentino vào tháng/2023 và hiện là gương mặt đại diện cho chiến dịch Maison Valentino Essentials dành cho nam giới của thương hiệu. Anh cũng đã gia nhập gia đình đại sứ Di.VA của thương hiệu cùng với những người nổi tiếng như tay đua F1 người Anh Lewis Hamilton và Li Ronghao. SUGA cũng đã đầu tư vào một khu bất động sản nằm trong khu dân cư độc quyền, UN Village, ở Seoul. Căn hộ nằm gần sông Hàn và có tầm nhìn mê hoặc ra Núi Namsan. Giọng ca "Amygdala" còn sở hữu chiếc Hyundai Palisade trị giá 47.000 USD.

Jungkook (Giá trị tài sản ròng ước tính 20 - 22 triệu USD)

Jungkook là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của BTS cùng với V. Album solo đầu tay "Golden" vào năm 2023 của anh đã bán được hơn 2 triệu bản chỉ trong một ngày, đưa Jungkook trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên đạt được thành tích này trong lịch sử Hanteo tại Hàn Quốc. Với "Golden", Jungkook cũng trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên trong lịch sử có album trụ nhiều tuần trong top 10 trên Billboard 200.

Jungkook

Ngoài ra, Jungkook đã được công bố là đại sứ toàn cầu của Calvin Klein vào năm 2023. Theo báo cáo, doanh số bán hàng của Calvin Klein đã tăng vọt sau khi tung ra chiến dịch của Jungkook với thương hiệu này. Thành viên BTS cũng là chủ sở hữu một bất động sản sang trọng tại khu thượng lưu Itaewon ở Yongsan, Seoul. Theo truyền thông Hàn Quốc, ngôi sao toàn cầu đã mua bất động sản này với giá 7 triệu USD vào tháng 11/2021.

V (Giá trị tài sản ròng ước tính 20 - 22 triệu USD)

Giọng ca chính của BTS, Kim Taehuyng, hay còn gọi là V, là một trong những thần tượng K-pop giàu có và được chú ý nhất. Album solo đầu tay "Layover" năm 2023 của anh đã bán được hơn 2 triệu bản trong tuần đầu tiên phát hành, đưa V trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đạt được thành tích này kể từ “Let Me Love” của Jo Sung-mo vào năm 2000. Theo Hanteo, Layover hiện là album solo bán chạy nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc, cùng với Golden của Jungkook.

V

V cũng đã tạo được dấu ấn trong lĩnh vực thời trang. Vào tháng 7/2023, V được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu mới nhất cho hãng trang sức xa xỉ Cartier. Ngoài ra, thành viên BTS còn là chủ sở hữu một căn hộ sang trọng ở quận Gangnam sang trọng của Hàn Quốc. Theo nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc, tài sản trị giá 4,55 triệu USD và có một phòng nghệ thuật đặc biệt hiếm khi xuất hiện trên Instagram của anh ấy.

RM (Giá trị tài sản ròng ước tính 20 - 22 triệu USD)

RM (Rap Monster) là rapper chính, nhạc sĩ, nhà sản xuất và trưởng nhóm của BTS. Theo Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA), RM có hơn 215 bài hát mang tên mình tính đến năm 2023.

Trong khi phần lớn tài sản của anh đến từ tiền bản quyền và các dự án âm nhạc solo, RM cũng xuất hiện trong nhiều quảng cáo cho các doanh nghiệp đa quốc gia như công ty bán lẻ du lịch Lotte Duty Free và K'hawah Coffee có trụ sở tại Florida. Vào tháng 3/2023, RM trở thành đại sứ toàn cầu nổi tiếng đầu tiên và duy nhất của thương hiệu thời trang Bottega Veneta.

RM

Là một trong những thần tượng K-pop giàu nhất, trưởng nhóm BTS còn được biết đến là một nhà sưu tầm nghệ thuật mới nổi và sở hữu một số tác phẩm quý hiếm nhất ở Seoul. Bản cập nhật Instagram vào tháng 8/2022 về ngôi nhà của anh ấy đã tiết lộ một tác phẩm điêu khắc trị giá 1,2 triệu USD có tên Untitled. Ngoài ra, RM còn sở hữu căn hộ cao cấp trị giá 5,3 triệu USD tại Nine One Hannam, Seoul.

Jisoo (Giá trị tài sản ước tính 20 triệu USD)

Với nhiều giải thưởng được ghi nhận, Kim Ji-soo, hay còn gọi là Jisoo, đã có một trong những sự nghiệp thành công nhất kể từ khi ra mắt BlackPink vào năm 2016. Cô cũng là một trong những ngôi sao K-pop được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, với hơn 76,3 triệu người đăng ký.

Jisoo

Bên cạnh các bảng xếp hạng âm nhạc, giọng ca này còn được biết đến là người thống trị làng thời trang thế giới. Thành viên giàu có nhất của BlackPink đã được chọn làm đại sứ thương hiệu toàn cầu của Dior Fashion and Beauty vào năm 2021. Cô cũng là gương mặt đại diện cho các thương hiệu xa xỉ như Cartier và Kiss Me. Tiếp đó nữ nghệ sĩ đã trở thành đại sứ toàn cầu của Cartier vào năm 2022.

Jisoo mạo hiểm lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với vai chính đầu tay trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Snowdrop" năm 2021 cùng với người đẹp Hàn Quốc Jung Hae-In. Theo báo cáo của K-media, nữ ca sĩ kiêm diễn viên kiếm được số tiền khổng lồ 80.000 USD mỗi tập và kiếm được tổng cộng 1,28 triệu USD cho vai diễn trong loạt phim.

BaekHyun (Giá trị tài sản ước tính 17 triệu USD)

BaekHyun là một trong những thành viên giàu nhất của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO. Sau sự nghiệp thành công với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam, Baek Hyun bắt đầu sự nghiệp solo với việc phát hành EP đầu tay City Lights vào năm 2019. Album đã bán được hơn nửa triệu bản và trở thành một trong những album bán chạy nhất của nhóm nhạc nam.

BaekHyun

Danh tiếng mạnh mẽ của anh trong ngành công nghiệp âm nhạc K-pop đương nhiên đã thu hút rất nhiều sự chứng thực và hợp tác thương hiệu. BaekHyun được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu cho hãng thời trang Luxury Burberry của Anh vào năm 2020. Anh tiếp tục hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng như Montblanc, TirTir và Life Pharm và ra mắt thương hiệu thời trang dạo phố Privé Alliance của mình. Năm 2023, thần tượng K-pop được công bố là đại sứ thương hiệu cho ngân hàng Allo của Indonesia.

Ngoài ra, BaekHyun còn là người sành sỏi về mọi thứ xa xỉ. Theo báo cáo của K-media, anh được biết là lái chiếc Porsche 911 Carrera GTS và Audi RS7, trị giá lần lượt là 155.029 USD và 131.271 USD. Nam ca sĩ cũng được cho là đã chuyển đến biệt thự sang trọng Lanuvo, nép mình trong Làng UN đắt giá ở Hannam-dong, Hàn Quốc.