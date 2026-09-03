George Clooney: 45 năm điện ảnh và một đêm đáng nhớ ở Venice

Tối 2/9, George Clooney trở thành tâm điểm của lễ khai mạc Liên hoan phim Venice lần thứ 83 khi được trao Sư tử Vàng Thành tựu trọn đời. Trên sân khấu, người đàn ông từng là một trong những biểu tượng quyến rũ nhất Hollywood đứng trước những tràng vỗ tay dành cho 45 năm gắn bó với điện ảnh.

Nhưng điều khiến khoảnh khắc ấy đáng nhớ không chỉ là chiếc cúp vàng. Đó là cách Clooney nhìn lại chính mình.

(Ảnh: Reuters)

Một sự nghiệp không được viết sẵn

George Clooney bước vào nghề diễn từ rất lâu trước khi trở thành ngôi sao toàn cầu. Trong bài phát biểu tại Venice, ông thú nhận rằng 45 năm sự nghiệp không phải là kết quả của một kế hoạch hoàn hảo.

Ông đơn giản là cố gắng kiếm sống, cố gắng không phải trở về Kentucky để làm công việc cũ. Rồi hết cơ hội này đến cơ hội khác xuất hiện.

Một người trao cho ông vai diễn đầu tiên. Một người khác giúp ông có công việc tiếp theo. Một đạo diễn nhìn thấy ở ông điều mà chính ông chưa nhận ra. Một biên kịch cho ông những câu thoại hay hơn khả năng của ông lúc ấy. Những người phía sau máy quay giúp ông trở nên tốt hơn trên màn ảnh.

Nhìn lại, Clooney gọi đó là những “tai nạn may mắn” nối tiếp nhau. Và từ đó, ông nhận ra một điều rất giản dị: Không ai đi đến thành công một mình. Đó có lẽ cũng là điều đẹp nhất trong câu chuyện của một nghệ sĩ đã đi qua gần nửa thế kỷ với nghề.

Thành công không chỉ đến từ tài năng. Nó còn đến từ những người từng tin vào mình, những người cho mình một cơ hội, một vai diễn, một lời khuyên hoặc đơn giản là đứng bên cạnh vào đúng thời điểm.

(Ảnh: Reuters)

Khi một ngôi sao nói về những điều rất con người

Trong suốt sự nghiệp, Clooney đã quen với ánh đèn sân khấu, thảm đỏ và những danh hiệu lớn. Ông từng là tài tử được hàng triệu khán giả yêu mến, hai lần được bình chọn là “Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới” của People. Nhưng trong những lời chia sẻ của bạn bè tại Venice, hình ảnh được nhắc đến nhiều hơn lại là một George Clooney hào phóng, tử tế và luôn muốn đồng nghiệp của mình tỏa sáng.

Laura Dern gọi ông là một người bạn đặc biệt và là người luôn khiến những người xung quanh cảm thấy mình tốt hơn khi làm việc cùng.

Brad Pitt, người bạn thân lâu năm, cũng nhắc đến Clooney với sự hài hước quen thuộc. Với Pitt, Clooney không chỉ là diễn viên hay đạo diễn mà còn là một người chồng, người cha, một công dân toàn cầu và người luôn đứng về phía công lý.

Những lời ấy khiến hình ảnh một ngôi sao Hollywood trở nên gần gũi hơn. Bởi sau tất cả những bộ phim, giải thưởng và ánh đèn, điều còn lại của một nghệ sĩ có lẽ vẫn là cách họ đối xử với những người đã cùng mình đi qua hành trình ấy.

(Ảnh: Reuters)

“Những câu chuyện luôn nguy hiểm với những người gieo rắc nỗi sợ”

Nếu phần đầu bài phát biểu là câu chuyện về nghề nghiệp, phần sau lại cho thấy một George Clooney khác: Một nghệ sĩ quan tâm sâu sắc đến thế giới mà mình đang sống.

Clooney nói về những điều tưởng như rất đơn giản. Con người ở những quốc gia khác nhau có thể nói những ngôn ngữ khác nhau, nhưng vẫn cười, vẫn khóc, vẫn yêu thương, vẫn lo lắng cho con cái và vẫn mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.

Với ông, điện ảnh chính là nơi những khác biệt ấy có thể tạm thời biến mất.

Trong một thời điểm mà con người thường được nhắc rằng mình phải sợ người khác, Clooney cho rằng nghệ thuật có thể làm điều ngược lại: Giúp chúng ta nhìn thấy con người phía sau những khác biệt.

Ông đặc biệt nhắc đến các nhà báo, nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà văn và nhạc sĩ – những người đặt câu hỏi, từ chối những câu trả lời đơn giản và buộc công chúng phải nhìn thế giới bằng sự đồng cảm. “Những câu chuyện luôn nguy hiểm với những người gieo rắc nỗi sợ” – thông điệp ấy trở thành điểm nhấn trong bài phát biểu của ông.

Clooney hiểu rất rõ rằng một bộ phim không thể chấm dứt chiến tranh hay giải quyết những vấn đề lớn của xã hội. Nhưng nó có thể khiến một người ngồi trong rạp chiếu phim quan tâm đến một con người mà họ chưa từng gặp. Và đôi khi, đó đã là một điều rất lớn.

(Ảnh: Reuters)

Venice – Nơi những ký ức điện ảnh trở lại

Với Clooney, Venice không phải một điểm đến xa lạ. Năm 1998, ông lần đầu xuất hiện tại Lido khi “Out of Sight” của Steven Soderbergh được trình chiếu tại liên hoan. Sau đó, Venice tiếp tục chứng kiến nhiều dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông, từ “Michael Clayton”, “Burn After Reading” đến “Gravity”.

Đây cũng là nơi chứng kiến bước chuyển quan trọng khi Clooney từ một diễn viên trở thành đạo diễn.

“Good Night, and Good Luck” ra mắt tại Venice, tranh giải và giành giải Kịch bản cho Clooney cùng Grant Heslov. Bộ phim sau đó nhận sáu đề cử Oscar.

Bởi vậy, khi được trao Sư tử Vàng, Clooney gọi Venice là một trong những nơi đặc biệt nhất trong hành trình của mình. Ông từng nói việc nhận giải thưởng này là một vinh dự lớn, dù nó cũng khiến ông nhận ra rằng mình đã “già” hơn.

Có lẽ đó là kiểu hài hước rất George Clooney. Ngay cả khi đứng trước một trong những khoảnh khắc lớn nhất sự nghiệp, ông vẫn không quá nghiêm trọng với chính mình.

(Ảnh: Reuters)

Sau ánh đèn là một người đàn ông biết ơn

Trong đêm Venice, Clooney được vây quanh bởi những người bạn, đồng nghiệp và người hâm mộ. Ông dành thời gian ký tặng, chụp ảnh và chào những khán giả đã chờ đợi từ trước. Có lúc ông còn bước vào khu vực của các nhiếp ảnh gia, cầm lấy một chiếc máy ảnh và chụp ảnh cùng họ.

Hình ảnh ấy có lẽ nói nhiều hơn một chiếc cúp. Sau 45 năm, George Clooney vẫn xuất hiện trước công chúng với nụ cười quen thuộc của một ngôi sao Hollywood. Nhưng phía sau nụ cười ấy là một người đàn ông hiểu rằng sự nghiệp của mình được tạo nên từ rất nhiều con người.

Sư tử Vàng vì thế không chỉ là phần thưởng cho một sự nghiệp dài. Nó giống như một lời cảm ơn dành cho hành trình mà Clooney đã đi qua – từ một chàng trai Kentucky cố gắng kiếm sống đến một trong những gương mặt có ảnh hưởng của điện ảnh Hollywood.

Và ở tuổi 65, điều đáng nhớ nhất trong bài phát biểu của ông không phải là những gì George Clooney đã đạt được. Mà là nghệ thuật có thể khiến một người xa lạ trở nên gần gũi. Rằng những câu chuyện có thể nuôi dưỡng lòng trắc ẩn. Và rằng, chừng nào con người còn có thể cùng ngồi trong bóng tối của một rạp chiếu phim và quan tâm đến số phận của một người mình chưa từng gặp, điện ảnh vẫn còn lý do để tồn tại.