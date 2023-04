Lady Gaga mở lòng về những khó khăn thời đại học

Sự nổi tiếng của Lady Gaga là một câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì. Hành trình của cô ấy như một lời nhắc nhở rằng không bao giờ là quá muộn để tự kiểm soát cuộc sống của chính mình. Với quyết tâm, tất cả chúng ta có thể vượt lên trên khó khăn và đạt được thành công.

Cô đã phải vật lộn qua thời thơ ấu và những năm đại học

Lady Gaga là cựu sinh viên của Trường Nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York. Cô đã bỏ học để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình. Ở độ tuổi ngoài 20, cô ấy đã chia sẻ về việc mình đã từng bị chế giễu ở trường trung học như thế nào. Những người gọi là “bạn bè” của cô ấy đã ném cô ấy vào thùng rác. Thật đau lòng khi nghe điều đó, nhưng đó là lời nhắc nhở rằng bất kỳ ai cũng có thể bị chế nhạo, ngay cả với người nổi tiếng như Lady Gaga.

Cô tiết lộ mình luôn bị bạn bè coi là “kẻ thất bại”. Ở trường cấp hai, những phẩm chất độc đáo của cô ấy đã khiến cô ấy trở thành mục tiêu của những lời chế nhạo và sỉ nhục. Không có gì ngạc nhiên khi điều đó khiến nữ ca sĩ từng rơi vào trầm cảm.

Các sinh viên đại học của cô ấy đã tạo một nhóm anti trên Facebook

Bất chấp tài năng, các bạn học chủ yếu tập trung vào những khía cạnh tầm thường về ngoại hình của cô ấy, chẳng hạn như “mũi to” và “răng vẩu”. Nữ ca sĩ đã bị chỉ trích vì sự lựa chọn trang điểm và sở thích đối với âm nhạc. Bạn bè nghi ngờ khả năng âm nhạc và trêu chọc vì khao khát của cô được trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Họ thậm chí còn tạo ra một trang trên Facebook có tên “Stefani Germanotta, bạn sẽ không bao giờ nổi tiếng”. Sau này, trang đã bị khóa.

Điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của Lady Gaga

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng những cảm xúc tiêu cực liên quan đến việc bị chế nhạo vẫn ám ảnh cô. Gaga đã thẳng thắn nói về việc nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của cô ấy như thế nào nhưng lại không có ai chú ý hay kiểm tra xem cô ấy có ổn không. Ngay cả mẹ của cô, Cynthia Germanotta, cũng thừa nhận rằng bà không nhận ra những dấu hiệu cảnh báo về chứng trầm cảm của con gái mình trong những năm học cấp hai.

Gaga trở thành người đầu tiên giành giải Oscar, Grammy, BAFTA và Quả cầu vàng cùng trong 1 năm

Lady Gaga trở thành người đầu tiên trong lịch sử giành được giải Oscar, Grammy, BAFTA và Quả cầu vàng trong cùng 1 năm. Cô đã giành được Giải Oscar với Bài hát gốc hay nhất cho Shallow, được trình diễn trong bộ phim A Star Is Born. Tại lễ trao giải Oscar, nữ ca sĩ đã vô cùng xúc động khi nhận giải Oscar đầu tiên của mình cùng với các đồng biên kịch Mark Ronson, Anthony Rossomando và Andrew Wyatt. Cô rưng rưng cảm ơn Học viện và gia đình, trong đó có chị gái, người mà cô coi là tri kỉ.

Bạo lực học đường đã cho cô học được nhiều thứ

Lady Gaga cho biết những trải nghiệm của cô với việc bị chế nhạo ở trường trung học đã giúp cô khắc họa nhân vật Ally trong A Star Is Born, một nghệ sĩ đang gặp khó khăn với sự thiếu tự tin và muốn thành công trong ngành công nghiệp âm nhạc. Không giống như Ally, Gaga rất năng động, “Tôi đang lê bàn ​​phím của mình khắp New York, và tôi đang đập cửa. Tôi thực sự tin tưởng vào bản thân mình”. Để miêu tả sự bất an của Ally, ngôi sao nhạc pop đã phải nhớ lại những trải nghiệm của chính cô ở trường trung học.

Lady Gaga lập quỹ chống nạn bắt nạt học đường

Lady Gaga muốn nâng cao nhận thức về các hình thức chế nhạo khác nhau, bao gồm cả hành vi xấu hổ trên mạng. Cô thừa nhận rằng mạng xã hội và tin nhắn văn bản có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Quỹ Born This Way của Lady Gaga chính là cơ hội để cô thúc đẩy lòng khoan dung và tạo cơ hội cho mọi người.

Ngôi sao đã quay một video chiến dịch với các học sinh từ Trường Trung học Walter Reed, nơi cô ấy thảo luận về những thách thức trong lớp học hàng ngày của họ. Cô ấy tin rằng bắt đầu trò chuyện trong lớp học là một bước quan trọng để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn./.