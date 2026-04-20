Lim Ji Yeon tái xuất gây sốt với hình tượng "ác nữ quốc dân”

Thứ Hai, 06:00, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lim Ji Yeon trở lại màn ảnh với hình tượng phản diện mới đầy tham vọng trong "Kẻ thù hoàng gia của tôi". Dự án được kỳ vọng không chỉ nối dài “thương hiệu ác nữ” mà còn đánh dấu bước chuyển mình sang những vai diễn đa sắc thái hơn.

Sau thành công vang dội từ The Glory (Vinh quang trong thù hận), Lim Ji Yeon tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nữ diễn viên phản diện ấn tượng nhất của truyền hình Hàn Quốc. Với dự án mới My Royal Nemesis (Kẻ thù hoàng gia của tôi), cô được kỳ vọng sẽ mở rộng giới hạn diễn xuất và làm mới hình ảnh quen thuộc của mình.

Không phải ngẫu nhiên mà Lim Ji Yeon trở thành cái tên được săn đón. Trước khi tên tuổi được biết đến, cô đã âm thầm tích lũy kinh nghiệm qua nhiều bộ phim như High Society (Khát vọng thượng lưu), The Royal Gambler (Con bạc hoàng gia) hay Welcome 2 Life (Hai sinh mệnh). Dù thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất, những vai diễn này vẫn chưa đủ để đưa cô lên hàng ngôi sao hạng A.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi cô hóa thân thành Park Yeon-jin trong The Glory (Vinh quang trong thù hận). Nhân vật phản diện này gây ám ảnh bởi sự lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng đầy kiểm soát trong từng biểu cảm. Lối diễn xuất tinh tế, sắc lạnh của Lim Ji Yeon không chỉ khiến khán giả ghét cay ghét đắng mà còn khiến họ không thể rời mắt. Vai diễn này đã giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm trên bản đồ Hallyu, trở thành biểu tượng phản diện mới của màn ảnh nhỏ.

Tiếp nối thành công đó, nữ diễn viên sinh năm 1990 không ngại đóng khung mình trong những vai diễn gai góc. Ở Lies Hidden in My Garden (Khu vườn dối trá), cô tiếp tục thể hiện khả năng đào sâu nội tâm với những nhân vật phức tạp, mơ hồ về đạo đức. Chính sự nhất quán trong lựa chọn vai diễn đã mang đến cho cô biệt danh “diễn viên sinh ra để đóng vai phản diện”.

Tuy nhiên, Lim Ji Yeon không dừng lại ở vùng an toàn. Trong My Royal Nemesis (Kẻ thù hoàng gia của tôi), cô vào vai Kang Dan Shim - một người phụ nữ xuất thân thấp kém nhưng từng bước vươn lên trở thành phi tần quyền lực thời Joseon. Bi kịch xảy ra khi nhân vật này xuyên không đến hiện đại, sống dưới thân phận mới và đối diện với những mâu thuẫn về bản sắc lẫn cảm xúc.

Điểm đáng chú ý của dự án lần này là sự pha trộn giữa yếu tố lịch sử, giả tưởng và lãng mạn. Đây được xem là bước chuyển mình rõ nét, khi Lim Ji Yeon không chỉ thể hiện mặt tối quen thuộc mà còn có cơ hội khai thác những khía cạnh mềm mại, hài hước và giàu cảm xúc hơn.

Giới chuyên môn nhận định, chính việc không ngại thử thách với những vai diễn không hoàn hảo đã giúp Lim Ji Yeon giữ vững vị trí trong ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt. Thay vì theo đuổi hình mẫu nữ chính truyền thống, cô chọn những nhân vật có chiều sâu tâm lý, giàu xung đột và mang tính thử thách cao.

Với My Royal Nemesis (Kẻ thù hoàng gia của tôi), khán giả đang chờ đợi một Lim Ji Yeon vừa quen vừa lạ, vẫn sắc sảo, nguy hiểm nhưng cũng giàu cảm xúc và nhiều màu sắc hơn. Nếu thành công, đây không chỉ là một vai diễn nổi bật mà còn có thể đánh dấu bước ngoặt tiếp theo trong sự nghiệp của “nữ hoàng phản diện” màn ảnh Hàn.

Phương Cúc/VOV.VN
Theo Kbizoom
BTS trở lại Tokyo sau 7 năm, thu hút 110.000 khán giả trong 2 đêm diễn
BTS trở lại Tokyo sau 7 năm, thu hút 110.000 khán giả trong 2 đêm diễn

VOV.VN - Nhóm nhạc K-pop đình đám BTS đã có màn trình diễn ấn tượng tại sân khấu chật kín khán giả của Tokyo Dome (Nhật Bản), lần đầu tiên kể từ tháng 7/2019. Cả 2 đêm diễn ngày 17 và 18/4 đều cháy vé, thu hút khoảng 110.000 khán giả.

BTS trở lại Tokyo sau 7 năm, thu hút 110.000 khán giả trong 2 đêm diễn

BTS trở lại Tokyo sau 7 năm, thu hút 110.000 khán giả trong 2 đêm diễn

VOV.VN - Nhóm nhạc K-pop đình đám BTS đã có màn trình diễn ấn tượng tại sân khấu chật kín khán giả của Tokyo Dome (Nhật Bản), lần đầu tiên kể từ tháng 7/2019. Cả 2 đêm diễn ngày 17 và 18/4 đều cháy vé, thu hút khoảng 110.000 khán giả.

Bí kíp về dáng sau sinh của ca sĩ Son Dam Bi
Bí kíp về dáng sau sinh của ca sĩ Son Dam Bi

VOV.VN - Nữ ca sĩ, diễn viên Son Dam Bi (Hàn Quốc) tiếp tục gây chú ý khi khoe vóc dáng thon gọn sau sinh, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Bí kíp về dáng sau sinh của ca sĩ Son Dam Bi

Bí kíp về dáng sau sinh của ca sĩ Son Dam Bi

VOV.VN - Nữ ca sĩ, diễn viên Son Dam Bi (Hàn Quốc) tiếp tục gây chú ý khi khoe vóc dáng thon gọn sau sinh, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Lisa (BLACKPINK) chuẩn bị khuấy đảo Las Vegas với chuỗi concert đặc biệt
Lisa (BLACKPINK) chuẩn bị khuấy đảo Las Vegas với chuỗi concert đặc biệt

VOV.VN - Lisa (BLACKPINK) chuẩn bị ghi dấu mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành ngôi sao K-pop đầu tiên tổ chức chuỗi biểu diễn dài ngày tại Las Vegas. Chương trình mang tên Viva La Lisa dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 tại Colosseum ở Caesars Palace, một trong những sân khấu biểu diễn danh giá

Lisa (BLACKPINK) chuẩn bị khuấy đảo Las Vegas với chuỗi concert đặc biệt

Lisa (BLACKPINK) chuẩn bị khuấy đảo Las Vegas với chuỗi concert đặc biệt

VOV.VN - Lisa (BLACKPINK) chuẩn bị ghi dấu mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành ngôi sao K-pop đầu tiên tổ chức chuỗi biểu diễn dài ngày tại Las Vegas. Chương trình mang tên Viva La Lisa dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 tại Colosseum ở Caesars Palace, một trong những sân khấu biểu diễn danh giá

