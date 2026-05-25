Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026: Vinh danh Erling Haaland

Thứ Hai, 12:00, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026, Erling Haaland đứng đầu với 27 bàn thắng cho Man City và có lần thứ 3 giành danh hiệu.

Erling Haaland có lần thứ 3 giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Na Uy đứng đầu danh sách ghi bàn ở mùa giải 2025/2026 với 27 pha lập công sau 25 lần ra sân cho Man City. Trong quá khứ, Erling Haaland từng giành danh hiệu cá nhân này ở các mùa 2022/2023 và 2023/2024.

Với 3 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, Erling Haaland đang có thành tích ngang với Alan Shearer và Harry Kane. Trong lịch sử giải đấu, chỉ có Thierry Henry và Mohamed Salah từng 4 lần giành ngôi Vua phá lưới.

Haaland nhận danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026. (Ảnh: Reuters)
10 chân sút đứng đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026. (Ảnh: TNT Sports)

Về nhì trong cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026 là Igor Thiago. Ngôi sao mới nổi người Brazil đã ghi 22 bàn cho Brentford. Igor Thiago cùng Erling Haaland cũng là 2 chân sút vượt mốc 20 pha lập công ở Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Các chân sút còn lại góp mặt trong top 10 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026 là Antoine Semenyo (17 bàn cho Bournemouth và Man City), Ollie Watkins (16 bàn cho Aston Villa), Joao Pedro (15 bàn cho Chelsea), Gibbs-White (15 bàn cho Aston Villa), Calvert-Lewin (14 bàn cho Leeds), Victor Gyokeres (14 bàn cho Arsenal), Danny Welbeck (13 bàn cho Brighton) và Eli Kroupi (13 bàn cho Bournemouth).

Ngoại hạng Anh 2025/2026 cũng đã xác định danh hiệu Găng tay vàng dành cho thủ môn xuất sắc nhất thuộc về David Raya. Trong khi đó, Bruno Fernandes lập kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải với 21 lần dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Hoàng Long/VOV.VN
Xác định 8 đội Ngoại hạng Anh tham dự Cúp châu Âu mùa tới

VOV.VN - Ngoại hạng Anh đã xác định được 8 đội sẽ tham dự Cúp châu Âu mùa tới sau khi kết thúc 38 vòng đấu của mùa giải 2025/2026.

Bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh 2025/2026

VOV.VN - Bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh 2025/2026, Arsenal giành chức vô địch, West Ham, Wolves và Burnley xuống hạng.

Dàn sao Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026

VOV.VN - Sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace tại vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Arsenal đã ăn mừng chức vô địch sau 22 năm chờ đợi.

MU đè bẹp Brighton trong ngày Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

VOV.VN - MU giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Brighton ở vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Đội trưởng Bruno Fernandes rực sáng khi vừa ghi bàn, vừa thiết lập kỷ lục kiến tạo lịch sử.

Xác định đội cuối cùng thăng hạng lên Ngoại hạng Anh 2026/2027

VOV.VN - Sau khi Coventry và Ipswich Town giành vé thăng hạng, Hull đã thắng Middlesbrough ở trận play-off để góp mặt tại Ngoại hạng Anh 2026/2027.

