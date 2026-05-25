Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026: Vinh danh Erling Haaland

Erling Haaland có lần thứ 3 giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Na Uy đứng đầu danh sách ghi bàn ở mùa giải 2025/2026 với 27 pha lập công sau 25 lần ra sân cho Man City. Trong quá khứ, Erling Haaland từng giành danh hiệu cá nhân này ở các mùa 2022/2023 và 2023/2024.

Với 3 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, Erling Haaland đang có thành tích ngang với Alan Shearer và Harry Kane. Trong lịch sử giải đấu, chỉ có Thierry Henry và Mohamed Salah từng 4 lần giành ngôi Vua phá lưới.

Về nhì trong cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026 là Igor Thiago. Ngôi sao mới nổi người Brazil đã ghi 22 bàn cho Brentford. Igor Thiago cùng Erling Haaland cũng là 2 chân sút vượt mốc 20 pha lập công ở Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Các chân sút còn lại góp mặt trong top 10 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026 là Antoine Semenyo (17 bàn cho Bournemouth và Man City), Ollie Watkins (16 bàn cho Aston Villa), Joao Pedro (15 bàn cho Chelsea), Gibbs-White (15 bàn cho Aston Villa), Calvert-Lewin (14 bàn cho Leeds), Victor Gyokeres (14 bàn cho Arsenal), Danny Welbeck (13 bàn cho Brighton) và Eli Kroupi (13 bàn cho Bournemouth).

Ngoại hạng Anh 2025/2026 cũng đã xác định danh hiệu Găng tay vàng dành cho thủ môn xuất sắc nhất thuộc về David Raya. Trong khi đó, Bruno Fernandes lập kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải với 21 lần dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/2026.

