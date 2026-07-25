Nhóm nhạc K-pop ảo sẽ biểu diễn trực tiếp tại Singapore, Bangkok

Nhóm nhạc ảo Plave gồm 5 thành viên ảo có tên Yejun, Noah, Eunho, Bamby và Hamin; được ra mắt vào tháng 3/2023 bởi Vlast. Đây là một công ty khởi nghiệp công nghệ giải trí ảo và thu âm, đã nhận được đầu tư từ các công ty lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc như Hybe và YG Plus.

Nhóm Plave sẽ có buổi hòa nhạc đầu tiên tại Singapore vào ngày 17/10, diễn ra ở Apex@Expo - một trong những địa điểm tổ chức hòa nhạc mới nhất tại Singapore có sức chứa lên đến 9.000 người. Được hỗ trợ bởi các nghệ sĩ người thật, nhóm Plave sử dụng công nghệ ghi hình chuyển động thời gian thực để chuyển đổi giọng hát, điệu nhảy, biểu cảm khuôn mặt và các chuyển động khác dưới dạng đại diện ảo (avatar). Công nghệ thậm chí cho phép các nghệ sĩ người thật nhìn và tương tác với khán giả trong buổi biểu diễn trực tiếp.

Nguồn: Plave_official/Instagram

Buổi diễn tại Singapore của nhóm nhạc ảo Plave nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn quốc tế "Keep It Manic", dự kiến tiếp tục được tổ chức ở Bangkok (Thái Lan), Macau và Đài Bắc (Trung Quốc).

Nhóm Plave tự sản xuất bài hát, viết lời và tạo ra vũ đạo riêng của mình. Nhóm đã phát hành 4 album ngắn (EP), bao gồm cả EP mới nhất "Caligo Pt.2" ra mắt vào tháng 4, cùng với 2 đĩa đơn.

Năm 2024, đây là nhóm nhạc ảo đầu tiên giành chiến thắng trên các chương trình âm nhạc Hàn Quốc như "Show Champion" và "Show! Music Core", và thậm chí đã biểu diễn tại Lễ trao giải Âm nhạc Châu Á Mnet vào tháng 11/2024. Năm 2025, nhóm Plave nhận giải thưởng Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất và Nghệ sĩ thế hệ thứ 5 được người hâm mộ bình chọn tại Lễ trao giải Asia Star Entertainer Awards 2025.