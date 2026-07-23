Hàn Quốc chi 108 triệu USD cho AI, thúc đẩy sức mạnh mềm văn hóa K-pop

Sau hơn hai thập kỷ làm chủ công thức sản xuất hiện tượng âm nhạc và văn hóa xuyên biên giới, Hàn Quốc đang đứng trước một bước ngoặt mang tính cấu trúc: đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và quyền sở hữu trí tuệ (IP) trở thành động lực cốt lõi cho làn sóng Hallyu tiếp theo. Việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc công bố Quỹ Phát triển Giá trị Văn hóa trị giá 150 tỷ Won (108 triệu USD) được coi là một chiến lược nhằm bảo đảm sức mạnh mềm văn hóa của xứ sở kim chi trước những biến động khốc liệt của kỷ nguyên số.

Nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc mang không khí K-pop đến sân khấu World Cup bằng màn trình diễn ca khúc "Dynamite". (Ảnh:AP-Yonhap)

Bước ngoặt chiến lược để bảo vệ sức mạnh mềm văn hóa

Trong suốt hai thập kỷ qua, thế giới đã chứng kiến sự vươn lên ngoạn mục của Hallyu. Từ những bản tình ca phim truyền hình cho đến các nhóm nhạc K-pop càn quét bảng xếp hạng Billboard, Hàn Quốc đã biến văn hóa đại chúng thành một ngành công nghiệp xuất khẩu mũi nhọn. Tuy nhiên, công thức thành công trong quá khứ không thể đảm bảo cho vị thế dẫn đầu trong tương lai nếu thiếu đi sự bứt phá về hạ tầng công nghệ.

Theo kế hoạch, chính phủ sẽ chi 50 tỷ won từ ngân sách nhà nước, cùng với 30 tỷ won từ Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) và Quỹ Công nghiệp Chiến lược Cao cấp (ASI). Các tổ chức quản lý hy vọng sẽ tận dụng nguồn vốn ban đầu này để thu hút hơn 70 tỷ won vốn tư nhân.

Đáng chú ý, hai phần ba tổng số tiền - tương đương 100 tỷ Won - sẽ được dành riêng cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và sở hữu trí tuệ (IP). Các công ty đầu tư mạo hiểm nhận nguồn vốn này bắt buộc phải cam kết dành ít nhất 25% danh mục cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ AI vào sáng tạo nội dung hoặc chuyển thể tài sản IP cơ bản trong các mảng âm nhạc, trò chơi điện tử và video. 50 tỷ Won còn lại sẽ được phân bổ để hỗ trợ sản xuất và phân phối nội dung truyền thống.

Sự ra đời của Quỹ Phát triển Giá trị Văn hóa Hàn Quốc trị giá 150 tỷ Won (108 triệu USD) đánh dấu một bước chuyển dịch mang tính cấu trúc trong chính sách văn hóa quốc gia. Trước đây, các quỹ đầu tư mạo hiểm nhà nước trong lĩnh vực truyền thông và giải trí chỉ ở mức khoảng 50 tỷ won, một con số mà các quan chức cho rằng khó đáp ứng được chi phí sản xuất ngày càng tăng của các tác phẩm truyền thông bom tấn hiện đại và các dự án phát sóng toàn cầu. Đây không đơn thuần là việc tăng quy mô tiền mặt, mà là sự thay đổi tư duy: chuyển từ hỗ trợ sản xuất nội dung đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái công nghệ - văn hóa đa tầng.

Ông Kim Kyung-hwa, Tổng giám đốc chính sách ngành công nghiệp văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết: "Một nội dung duy nhất giờ đây có thể lan rộng ra nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Truyện tranh mạng và trò chơi điện tử thâm nhập vào truyền hình, phim ảnh và biểu diễn trực tiếp, thúc đẩy du lịch và xuất khẩu hàng tiêu dùng”.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã chỉ ra bản chất của cuộc đua văn hóa hiện đại: Mô hình Transmedia (chuyển thể đa nền tảng). Một ca khúc K-pop hot hit không chỉ dừng lại ở bản audio hay MV trên YouTube, mà phải có khả năng biến thành nhân vật ảo AI, cốt truyện game, bộ truyện tranh webtoon hay trải nghiệm thực tế ảo. AI chính là công cụ rút ngắn chu kỳ sản xuất và cá nhân hóa trải nghiệm người hâm mộ trên quy mô toàn cầu.

AI là "chất xúc tác gia tăng năng suất"

Việc Hàn Quốc kích hoạt Quỹ Phát triển Giá trị Văn hóa 108 triệu USD, lấy AI và sở hữu trí tuệ làm động lực cốt lõi thúc đẩy làn sóng K-pop tiếp theo được cho là diễn ra ở một thời điểm hết sức nhạy cảm nhưng chuẩn xác. Thị trường K-pop truyền thống đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ: chi phí đào tạo tăng cao, sự cạnh tranh gay gắt từ các thị trường nội địa khác, cùng với thách thức giữ nhiệt từ các thị trường Âu Mỹ.

AI không thay thế nghệ sĩ K-pop hay triệt tiêu cảm xúc con người trong âm nhạc. Thay vào đó, AI đóng vai trò như một "chất xúc tác gia tăng năng suất". Từ việc tự động hóa khâu hậu kỳ, tạo visual hiệu ứng sân khấu phức tạp, đến sáng tạo các idol ảo (virtual idols) tương tác đa ngôn ngữ 24/7 với fan hâm mộ toàn cầu, AI góp phần giúp các công ty giải trí tối ưu hóa ngân sách và mở rộng biên lợi nhuận.

Đây được coi là chiến lược của Hàn Quốc nhằm đảm bảo sức mạnh văn hóa của quốc gia không bị suy giảm, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn mới cho nền kinh tế sáng tạo, nơi công nghệ đỉnh cao và bản sắc nghệ thuật được kết hợp hài hòa.