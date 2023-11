Những diễn viên Hollywood từng từ chối đóng cảnh ngoại tình

Matthew Perry

Matthew Perry là cái tên đầu tiên trong danh sách những ngôi sao Hollywood từ chối phân cảnh ngoại tình trong phim. Sau cái chết đột ngột của Matthew Perry vào tháng 10, nữ diễn viên Lisa Cash đã chia sẻ về việc cô đã đươc chọn cho vai người tình trên màn ảnh của Chandler do Perry thủ vai, nhưng Perry thẳng thừng từ chối khi chỉ đọc cốt truyện. Cash nói với NBC News rằng: “Matthew Perry đã đến gặp các nhà biên kịch và nói rằng khán giả sẽ không bao giờ tha thứ cho vai diễn này. Điều này rất có lý."

Matthew Perry từ chối lừa dối nhân vật của Courteney Cox trong bộ phim đình đám "Friends".

Cảnh quay ngoại tình có lẽ sẽ xảy ra trong phần năm, tập 23 của "The One in Vegas: Part 1". Khi đó, Cash cuối cùng đã xuất hiện trên "Friends" trong vai là một tiếp viên hàng không, trong một cảnh với Ross Geller do David Schwimmer thủ vai và Rachel Green do Jennifer Aniston thủ vai.

Cash hoàn toàn đồng ý với việc Perry yêu cầu dừng cảnh quay, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không nhận được vai chính trong bộ phim “Friends”.

Cảnh đám cưới trong phim "Friends" của Matthew Perry trong vai Chandler Bing và Courteney Cox trong vai Monica Geller.

“Tôi nghĩ anh ấy đã rất đúng. Chuyện ngoại tình của Ross và Rachel sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi nghĩ quyết định này của Perry sẽ thay đổi thế giới quan của khán giả khi xem bộ phim đó", Cash chia sẻ.

Dàn diễn viên của “Friends” bao gồm, từ trái sang phải, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox và Matt LeBlanc.

Trước đó, vào năm 2017, khi là khách mời trong dự án "Watch What Happens: Live with Andy Cohen", Perry đã tiết lộ cảnh quay thứ hai trong "Friends" bị anh từ chối quay. "Có một phân đoạn trong phim là nhân vật Chandler đến một cửa hàng thoát y dành cho nam. Ngay lúc đó, tôi đã gọi cho đạo diễn và nói chúng ta đừng quay cảnh này nữa."

Đương nhiên, yêu cầu của Perry đã được chấp thuận.

John Krasninski

Tương tự như Perry, Krasinski không thể lừa dối người bạn tâm giao dù chỉ trên màn ảnh.

John Krasinski từ chối lừa dối Jenna Fischer trong "The Office".

Những người hâm mộ phim “The Office” biết rằng cặp đôi Jim và Pam đã có sự ăn ý ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ đồng nghiệp tại Công ty Giấy Dunder Mifflin ở Scranton, Pennsylvania. Tuy nhiên, phải đến mùa thứ sáu, cặp đôi mới kết hôn tại thác Niagara.

Jenna Fischer đóng vai Pam Beesly Halpert và John Krasinski đóng vai Jim Halpert trong "The Office".

Trong cuốn sách “Chào mừng đến với Dunder Mifflin: Lịch sử truyền miệng cuối cùng của văn phòng”, Krasinski kể lại rằng ban đầu kịch bản yêu cầu Jim ngoại tình với cô thư ký mới trong văn phòng khi Pam nghỉ sinh đứa con đầu lòng.

“Đó là lần duy nhất tôi nhớ mình đã đặt chân xuống. Tôi nhớ đã nói những điều mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ tới chẳng hạn như "Tôi sẽ bắn hắn".

Jim và Pam kết hôn ở Thác Niagara trong phim "The Office".

Đối với nam diễn viên Krasinski, những người hâm mộ cuồng nhiệt của “The Office” sẽ không bằng lòng với chuyện Jim ngoại tình. Anh chia sẻ: "Đối với những khán giả cuồng nhiệt phim, chúng tôi đã thể hiện sự tôn trọng lớn đối với họ. Nhưng nếu bạn đẩy họ đi quá xa thì họ sẽ không bao giờ quay lại. Tôi nghĩ rằng nếu bộ phim cho Jim ngoại tình, khán giả sẽ quay lưng."

Krasinski đóng vai Jim trong cả chín mùa phim “The Office”. Bộ phim sitcom đình đám chiếu từ năm 2005-2013.

Zendaya

Cô nàng Zendaya đã bước chân vào sự nghiệp diễn xuất từ năm 14 tuổi.

Zendaya từ chối đóng cảnh hôn trong phim "Shake It Up" của Disney khi cô 14 tuổi.

Năm 2021, ngôi sao "Euphoria" nói với tạp chí Vogue (Vương quốc Anh) rằng Zendaya đã từ chối phân cảnh hôn bạn diễn trong phim "Shake It Up".

Zendaya nói: “Tôi nhớ mình đã tham gia 'Shake It Up' và nói rằng 'Tôi sẽ không làm điều này'. Tôi định hôn lên má bạn diễn vì tôi chưa được hôn nên tôi không muốn nụ hôn đó bị ghi hình trong máy quay."

Zendaya đã tham gia chương trình Disney Channel từ năm 2010-2013 với vai Rocky Blue, đóng cùng Bella Thorne.

Ben Affleck

Ben Affleck tiết lộ với The New York Times vào năm 2014 rằng lòng trung thành với Boston Red Sox sâu sắc đến mức anh sẽ không đội mũ New York Yankees khi quay một cảnh trong phim "Gone Girl".

Ben Affleck sẽ không quay một cảnh trong "Gone Girl" yêu cầu anh phải đội mũ New York Yankees.

Affleck nói rằng anh và đạo diễn David Fincher đã tham gia vào "một cuộc chiến chính đáng" về chiếc mũ mà anh gọi là "cuộc bạo loạn một người chống lại quân Yankees".

Affleck nhớ lại: “Tôi nói: ‘David, anh yêu em, anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em. "'Nhưng tôi sẽ không đội chiếc mũ Yankees. Tôi không thể. Tôi không thể đội nó. Tôi không thể làm được và tôi không thể đặt nó lên đầu tôi."

Do đó, trong "Gone Girl", Affleck đã đạt được thỏa hiệp với đạo diễn Fincher. Anh đã đội một chiếc mũ lưỡi trai của New York Mets.

Emma Watson

Năm 2021, Seth Rogen tiết lộ rằng Emma Watson đã từ chối đóng một cảnh trong "This is the End". Theo Entertainment Tonight, cảnh này có sự tham gia của Danny McBride trong vai một kẻ ăn thịt người và Channing Tatum trong vai người yếu thế đeo mặt nạ có dây da và đeo dây xích.

Emma Watson và Seth Rogen đóng vai chính trong bộ phim "This is the End" năm 2013.

Sau khi cuộc phỏng vấn được công bố, Rogen đã thẳng thắn nhận xét về bạn diễn trên nền tảng X. "Emma Watson đã không 'xông pha khỏi phim trường' và thật khó tin là cô ấy đã làm như vậy. Cảnh quay không như kịch bản ban đầu, nó mang tính ngẫu hứng, thay đổi đáng kể và không như những gì cô ấy đồng ý."

Ông lưu ý rằng quan điểm cho rằng Watson "không ngầu" hoặc "không chuyên nghiệp" là không đúng sự thật. Rogen nói rằng lẽ ra anh ấy nên "truyền đạt" những nhận xét của mình tốt hơn và thực sự rất ấn tượng với việc Watson đứng lên bảo vệ chính mình.

"Chúng tôi đã đồng ý rằng cô ấy sẽ không tham gia cảnh quay đó cùng các diễn viên. Tôi rất vui mừng khi có cơ hội được làm việc với Emma Watson và sẽ rất vui nếu có được cơ hội đó một lần nữa. Tôi rất tiếc và thất vọng vì để Emma Watson từ chối hợp tác phân cảnh đó. Tôi ước mình có thể làm nhiều hơn để ngăn chặn điều đó xảy ra."