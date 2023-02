Phim "Màu cát" và hành trình đấu tranh với bản ngã ích kỷ

"Màu cát" - bộ phim lên sóng SCTV14 từ ngày 07/02 sở hữu dàn diễn viên nội lực và có tên tuổi như: Lương Thế Thành, Nhật Hạ, diễn viên Ngân Quỳnh, Trọng Nhân, Hoài An... Phim do NSƯT Nhâm Minh Hiền làm đạo diễn, kể về Hải Yến (Yeye Nhật Hạ), cô bé lớn lên từ mái ấm tình thương Nhân Tâm ở Mũi Né. Năm 6 tuổi Yến được bà An (một nghệ nhân làm tranh cát nổi tiếng) trên Phan Thiết xin nhận làm con nuôi. Phát hiện ra khả năng nghệ thuật từ Yến, ông bà An đặt niềm tin và hy vọng sau này con gái nuôi sẽ là người giữ gìn, nối nghiệp nghề tranh cát của gia đình. Tuy nhiên, mọi sự sắp đặt của ông bà An dành cho Yến gặp phải sự cản trở của Phương (Hiền Ngô)– cô con gái ruột của hai người.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh (giữa).

Vì việc này mà Phương thường tị nạnh với em gái nuôi, đối xử khắt khe với Yến. Trong một lần tranh cãi với ba, Phương vô tình khiến ba cô lên cơn đau tim và qua đời. Xưởng tranh Hồn Việt mất đi một trụ cột, bà An trở nên nhớ nhớ quên quên, việc kinh doanh trông cậy vào 2 cô con gái. Tuy nhiên, Phương muốn bán lại công ty cho Thịnh (Trọng Nhân) – đối thủ của Hồn Việt – cũng là người yêu của mình, Yến biết chuyện và kịch liệt phản đối. Phương bày ra nhiều thủ đoạn để công ty tâm huyết của gia đình sớm rơi vào tay Thịnh. Phong (Lương Thế Thành) là chàng trai trẻ tốt bụng hiền lành kinh doanh homestay du lịch. Trong một lần tình cờ lang thang trên những đồi cát, Phong gặp và giúp đỡ Yến khi cô gặp tai nạn vì đi tìm màu cát mới. Dần dần hai người nảy sinh tình cảm nhưng biết Phong đã có người yêu nên Yến rời xa Phong... Xuyên suốt bộ phim là khát vọng, nỗ lực bảo tồn và phát triển "Hồn Việt" và chuyện tình trắc trở của Yến.

Dàn diễn viên trong phim.

"Màu cát" được thực hiện từ thời điểm đỉnh dịch Covid và đến tận thời điểm này, phim mới được phát sóng. "Màu cát" là bộ phim được thực hiện hậu kỳ rất công phu và trau chuốt từ tất cả các khâu. Đây cũng là bộ phim khá đặc biệt khi được thực hiện trong mùa dịch covid, có thời điểm, tôi nhớ rằng gần 90% anh em và diễn viên đều phải tạm ngưng để điều trị bệnh. Diễn viên chính Nhật Hạ còn bị viêm ruột thừa và phải mổ cấp cứu khi đang ghi hình trên đồi cát Nam Cương. Đề tài tranh cát nghệ thuật và hành trình tìm màu cát là một câu chuyện khá gian nan, đặc biệt khi chuyển thể thành một bộ phim truyền hình, chúng tôi cần đầu tư khá nhiều vào khâu kịch bản", đạo diễn chia sẻ.

Lương Thế Thành và Nhật Hạ.

NSƯT Nhâm Minh Hiền cũng chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ phim về tranh cát: "Màu cát" của biên kịch Minh Anh đã có từ vài năm trước nhưng chỉ là ý tưởng câu chuyện nghề và tôn vinh nghệ thuật tranh cát. Khi tôi đọc và tiếp xúc kịch bản thì tôi và Minh Anh thống nhất viết lại để đưa những câu chuyện đời thực vào một cách khéo léo, lồng ghép vào hành trình đi tìm màu cát, hành trình đi tìm tình yêu đích thực. Đấu tranh với cái xấu, đấu tranh với bản ngã ích kỷ, thâm độc của trò đời, thông qua đó khắc họa cuộc sống mưu sinh của những nghệ nhân tranh cát một cách chân thật nhất.

Đạo diễn-NSƯT Nhâm Minh Hiền.

Vẽ tranh thường đã khó, sáng tác tranh cát càng khó gấp bội. Việt Nam chúng ta từng tự hào là một trong những nước tiên phong đưa loại hình nghệ thuật này vào bản đồ nghệ thuật thế giới, là một nét đặc trưng trong văn hóa du lịch của nước nhà. Quá trình sáng tác tranh cát nghệ thuật rất công phu và việc đi tìm màu cát nguyên thủy cũng rất gian nan. Điển hình như việc cát pha màu thì không bao giờ lưu giữ được với thời gian. Sự kiên nhẫn của nghệ nhân tranh cát giống như sự đối diện của con người với khó khăn của cuộc sống. Đôi bàn tay của họ rất công phu và khéo léo, đó là một đặc điểm của con người Việt. Máy móc không thể tạo ra tranh cát, chỉ có bằng thủ công và trí tuệ nhãn quang của con người mới làm ra tranh cát. Sâu xa hơn đổ tranh cát mà tâm động thì không thể đổ tranh cát đẹp được. Đó cũng là lí tưởng sống của mỗi con người, chọn cách sống giả dối hay chân thật.

Màu cát mang ý nghĩa là màu của tình yêu, màu của nước mắt, mồ hôi công sức, màu của gió mưa bão tố qua bao đời cha ông ta trên mảnh đất sa mạc hoang vu mưu sinh nhọc nhằn… Tất cả sẽ được tái hiện sinh động trong bộ phim mà tôi hy vọng rằng thế hệ sau này có thể xem và nhớ".

Phim là thông điệp đẹp đẽ mà đạo diễn muốn nhắn gửi đến khán giả: "Trong phim, xưởng tranh Hồn Viêt cũng là một ẩn dụ mang thông điệp: Không dễ dàng đánh mất Hồn việt bằng tiền, bằng lòng tham mà quên lời dặn của ông cha, Hồn Việt tuy là một xưởng tranh nhưng đó là sự tự hào của người Việt Nam, dù khó khăn gian khổ vẫn giữ mãi truyền thống tốt đẹp của con người Viêt Nam chịu thương chịu khó, rất dũng cảm, rất kiên định và rất tình người, không vô cảm, không giả dối để đổi chác và đánh mất chính mình".

Tạo hình của Nhật Hạ trong "Màu cát".

Để xây dựng hình ảnh nhân vật, đặc biệt là nghệ nhân làm tranh cát trong phim "Màu cát" trên sóng truyền hình, một trong những áp lực của NSƯT Nhâm Minh Hiền là phải đi học hỏi các nghệ nhân làm tranh cát thật ngoài đời, các đặc điểm và các mẩu chuyện của các nghệ nhân là vốn sống để xây dựng nhân vật nghệ nhân làm tranh cát trong phim. "Với tôi, phim truyền hình phải mang hơi thở cuộc sống, phải gần gũi và phải có cảm xúc. Các câu chuyện về làng nghề truyền thống là một nét độc đáo của phim và cũng là một thế mạnh về hình ảnh, mang nhiều đề tài câu chuyện lý thú mà chỉ có nó mới có", đạo diễn chia sẻ.

Bộ phim "Màu cát" được quay ở nhiều vùng miền của đất nước Việt Nam với bối cảnh chính tại Ninh Thuận, Bình Thuận. Đoàn phim đã thực địa bốn đồi cát đẹp nhất miền Trung là Nam Cương, Mũi né, Bàu Trắng, Suối Hồng trong trong cái nắng gay gắt để có thể đem những hình ảnh chân thật nhất vào bộ phim.

Để có những thước phim đẹp, có thể nói cực khổ nhất là diễn viên và ekip đoàn, cặp đôi Nhật Hạ và Lương Thế Thành thậm chí đã ngất xỉu phải tiếp nước và sơ cấp cứu khi thực hiện những cảnh quay trên đồi cát, ekip vận chuyển trên đồi cát với trang thiết bị máy móc cũng hết sức khó khăn, gió luôn thổi cát vào thiết bị và mắt của ekip, cát luôn gây khó cho con người làm phim…

Dàn diễn viên trong phim Màu cát vừa 'cũ' vừa 'mới' đối với khán giả truyền hình, từ các diễn viên có nhiều kinh nghiệm như: Ngân Quỳnh, Quốc Tân, Đức Sơn, Lương Thế Thành, Yeye Nhật Hạ... đến những diễn viên trẻ tiềm năng như Đoàn Đinh Hùng, Lê Ngọc Trinh, Chu Anh, Thủy Phạm, bé Thảo Nguyên.../.