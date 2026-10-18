Showbiz Hàn ngỡ ngàng khi loạt cặp đôi tuyên bố kết hôn

Công khai hẹn hò từ đầu năm nay, cặp đôi nghệ sĩ Hàn Quốc Ha Jung-woo và Cha Jung-won mới đây chính thức tuyên bố kết hôn sau 6 năm bên nhau. Các công ty quản lý của 2 nghệ sĩ cũng chính thức thông báo về đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư vào tháng 12 tới.

Cặp đôi nghệ sĩ Hàn Quốc Ha Jung-woo và Cha Jung-won sẽ kết hôn sau 6 năm bên nhau. Nguồn: YONHAP, NEWS1

Chia sẻ về tin vui này, nam diễn viên gạo cội Kim Yong-geon (cha của Ha Jung-woo) cũng bày tỏ sự ủng hộ: "Kết hôn ở độ tuổi này có nghĩa là hứa sẽ dành cả đời bên nhau, vì vậy hai người phải sống tốt. Chỉ cần họ khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ, nhưng tốt hơn nữa nếu tôi có một đứa cháu".

Sau đó, nam diễn viên Lee Kyu-han và nữ ca sĩ Solbi cũng gây bất ngờ cho người hâm mộ khi tuyên bố sắp làm đám cưới, dù trước đó không có tin đồn hẹn hò. Công ty quản lý của Solbi thông báo: "Solbi và Lee Kyu-han sẽ xây dựng một cuộc hôn nhân dựa trên sự tin tưởng và tình yêu. Họ dự định tổ chức lễ cưới vào tháng 4 năm sau".

Nam diễn viên Lee Kyu-han và ca sĩ Solbi. Nguồn: SNS/Lee Gyu-han

Cặp đôi Solbi và Lee Kyu-han được cho là đã "bén duyên" khi cùng tham gia một show truyền hình tại Hàn Quốc vào năm ngoái. Mới đây, nữ ca sĩ Solbi đăng tải bức ảnh chụp chung với Lee Kyu-han trên mạng xã hội và chia sẻ: "Tôi đã gặp được người bạn đời của mình và sẽ cùng nhau vẽ nên tương lai. Tôi sẽ trân trọng và biết ơn từng khoảnh khắc cùng nhau, vun đắp cuộc sống của chúng tôi".

Ít ngày trước, một cặp đôi nghệ sĩ nhạc kịch cũng chia sẻ niềm vui với khán giả, là Noh Hee-chan và Choi Mi-so. Cả hai đều là gương mặt quen thuộc trên sân khấu tại Hàn Quốc, với Noh Hee-chan là các vở nhạc kịch "Special Letter", "Final Statement", "Laundry"...; trong khi Choi Mi-so được biết đến với các vở nhạc kịch "Radio Star", "Mozart!" hay "Evil Dead".

Cặp đôi nghệ sĩ nhạc kịch Hàn Quốc Noh Hee-chan và Choi Mi-so. Nguồn: Fanpage Noh Hee-chan

Mới đây, nam nghệ sĩ Noh Hee-chan đã tự mình chia sẻ tin vui kết hôn bằng cách đăng tải một bức thư viết tay và ảnh cưới. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Một khởi đầu mới đã đến với tôi. Tôi đã tìm thấy một người quý giá mà tôi muốn dành cả cuộc đời bên cạnh, và giờ đây chúng tôi sẽ cùng nhau bước tiếp về phía trước, hướng tới cùng một mục tiêu".