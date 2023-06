Song Joong Ki đón con đầu lòng chào đời ở Italy

Tối 14/6, Song Joong Ki bất ngờ thông báo tin vui đến người hâm mộ. Anh cho biết bà xã Katie Louis Saunders đã hạ sinh con trai đầu lòng tại Rome (Italy).

Song Joong Ki chia sẻ hình ảnh con trai và thông báo tin vui đến người hâm mộ.

"Hiện tại tôi đang ở Italy. Cuối cùng, tôi đã được đón con trai đầu lòng tại Rome, quê nhà của vợ tôi. Hai mẹ con đều khoẻ mạnh và hạnh phúc. Giờ đây, tôi đang chăm sóc gia đình mình với một trái tim đầy ắp sự biết ơn. Ước mơ lớn nhất của đời tôi là có một gia đình hạnh phúc. Con trai ra đời là món quà vô giá đối với vợ chồng chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng ngày tuyệt vời này đã đến nhờ sự hỗ trợ từ nhiều người. Xin cảm ơn!”, Song Joong Ki viết.

Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nam tài tử. Nam tài tử gửi lời cảm ơn và hứa sẽ sớm trở lại với những tác phẩm chất lượng.

Nam tài tử kết hôn với bạn gái người Anh vào đầu năm nay.

Song Joong Ki kết hôn với nữ diễn viên Katie Louis Saunders và thông báo sắp đón con đầu lòng vào tháng 1. Chia sẻ về quyết định này, Song Joong Ki thổ lộ: "Tôi đã hứa xây dựng cuộc sống mới cùng với Katy Louise Saunders, người luôn bên cạnh hỗ trợ tôi và cũng là người mà tôi dành thời gian quý báu để yêu thương. Chúng tôi mơ ước cùng tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Cả hai đã nỗ lực rất nhiều để giữ lời hứa với nhau". Tài tử cho biết bà xã có trái tim nhân hậu, luôn sống hết mình. Nhờ có cô, anh phấn đấu trở thành một người tốt hơn.

Bà xã Song Joong Ki sinh năm 1984, mang hai dòng máu Anh - Colombia. Cô gia nhập làng phim từ đầu thập niên 2000, xuất hiện trong "The Lizzie McGuire Movie" (2003), "Los Borgia" (2006), "Third Person" (2013), "Welcome Home" (2018)... Hiện cô là giáo viên ngoại ngữ./.