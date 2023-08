Sự trở lại thất vọng của "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí Hoa ngữ và là con át chủ bài của tập đoàn giải trí Gia Hành sau khi "đàn chị" Dương Mịch rời đi. Mỹ nhân sinh năm 1992 ghi ấn tượng đặc biệt sau khi tham gia các bộ phim nổi tiếng như Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa... Đặc biệt, vai Bạch Phượng Cửu ở Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa đã giúp cô trở thành diễn viên trẻ triển vọng và được yêu mến tại châu Á.

Nhan sắc hoàn hảo là một lợi thế với Địch Lệ Nhiệt Ba. Vì vậy, ngoài sự nghiệp diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba còn là gương mặt quen thuộc trên các ấn phẩm thời trang và các sự kiện của làng giải trí Trung Quốc hiện tại. Cô luôn có tên trong danh sách những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ và là thần tượng được cộng đồng mạng quan tâm nhất hiện nay tại Trung Quốc.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, trái với danh tiếng, sự mến mộ của khán giả hay nhan sắc ngày một thăng hạng, sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại luôn gây tranh cãi. Trong khi, các ngôi sao sở hữu lượng khán giả đông đảo như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử đều có nhiều tác phẩm gắn liền với tên tuổi và được giới chuyên môn thừa nhận, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị xếp vào nhóm "bình hoa di động" trên màn ảnh.

Uông Hải Lâm (biên kịch gia nổi tiếng và Phó chủ tịch Hiệp hội Văn học Điện ảnh Trung Quốc) từng bày tỏ quan điểm: "Tôi sẽ không hợp tác với những diễn viên như Địch Lệ Nhiệt Ba trong suốt quãng đời còn lại của mình. Điều này chẳng phải tôi kiêu ngạo mà nguyên nhân là vì những nghệ sĩ này không quan tâm đến kịch bản chất lượng. Cái họ cần làm sao để có giải thưởng, làm sao để tăng lưu lượng người xem".

Trái với danh tiếng, sự mến mộ của khán giả hay nhan sắc ngày một thăng hạng, sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại luôn gây tranh cãi.

Cuối tháng 6 vừa qua, dự án "Công tố tinh anh" do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính ra mắt khán giả sau thời gian hoãn chiếu. Đây là tác phẩm đánh dấu sự chuyển mình của nữ diễn viên sang thể loại truyền hình chính kịch, sau nhiều năm đóng phim thần tượng, giải trí.

Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai nữ công tố An Ni. Sau khi gia nhập Viện kiểm sát Giang Thành, cô hợp tác với Đội trưởng Đội điều tra hình sự Hà Lập Nguyên (Đồng Đại Vỹ) và thành công tìm ra chân tướng của nhiều vụ án về tội phạm mạng khó khăn.

Tuy nhiên, dự án không gây chú ý như kỳ vọng. Sau 9 tập được chiếu trên đài Bắc Kinh, rating của "Công tố tinh anh" tụt từ 0,44% xuống 0,28%. Ngoài ra, độ thảo luận của phim trên mạng xã hội cũng không nhiều, cho thấy dự án không được khán giả quan tâm dù là tác phẩm có sự đầu tư lớn.

Sohu đánh giá ngoài nội dung thiếu ấn tượng, diễn xuất của nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba không thể níu chân khán giả. Là nhân vật chính trong phim hành động - phá án, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa thể hiện rõ sự quyết đoán, mạnh dạn trong từng cử chỉ, lời nói, xứng với danh xưng "công tố viên trẻ tinh anh" của Viện kiểm sát Giang Thành.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây thất vọng vì càng diễn càng dở.

Sau tác phẩm này, Địch Lệ Nhiệt Ba trở về vùng an toàn với tác phẩm cổ trang mới lên sóng "An Lạc Truyện". Phim xoay quanh cuộc đời Đế Tử Nguyên/Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), người gặp phải biến cố, rơi vào cảnh diệt môn. Sau khi phải lên núi ở ẩn, cô lên kế hoạch trở lại để tìm ra sự thật, lấy lại trong sạch cho gia tộc. Tuy nhiên ở tác phẩm này, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba bị Sohu chê rập khuôn theo công thức nên thiếu sự tự nhiên. Cô có nhiều biểu cảm khoa trương, màu mè, khiến người xem khó chịu.

Theo Sina, sự trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba thua cả "Trường Phong Độ" và "Ngọc Cốt Dao" trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông Vlinkage, và trước mắt khó có thể vươn lên hạng 1. Phim bị chê bai về phần kỹ xảo cẩu thả, đến mức khán giả có thể nhìn rõ cảnh phông xanh phía sau. Ngoài ra, góc quay, màu phim bị chê không đẹp, dẫn đến việc hình ảnh diễn viên không ấn tượng. Phần lồng tiếng cũng không khớp với khẩu hình nhân vật.

Mới đây nhất, tạo hình trong phim của Địch Lệ Nhiệt Ba trong "An Lạc Truyện" liên tục bị khán giả phàn nàn, trông chẳng giống ai khi tóc trắng nhưng lông mày đen. Cụ thể, trong tạo hình tân nương, với mái tóc bạc, đầu đội mũ phượng vàng đính hạt cầu kỳ, Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê già như mẹ của nam diễn viên. Chiếc mũ rườm rà cùng cặp lông mày vẽ đậm đen khiến cô bị cộng thêm vài chục tuổi. Mái tóc trắng nhưng phần lông mày đen nhánh tiếp tục khiến Địch Lệ Nhiệt Ba trông khá buồn cười. Bộ phim "An Lạc Truyện" bị chê là cú trượt dài của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ.

Tạo hình cô dâu của Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê thảm họa.

Sina cho hay, Địch Lệ Nhiệt Ba đang ở trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp, khó tìm kiếm vai diễn đột phá. Năm 2023, cô có 2 dự án lên sóng là "Công tố tinh anh" và "An Lạc truyện". Hai dự án này đánh dấu sự trở lại của cô với màn ảnh nhỏ sau gần một năm ở ẩn, tìm cảm hứng mới. Tuy nhiên, mỹ nhân Tân Cương luôn bị đánh giá "bình hoa di động", hiếm có tác phẩm nào thực sự gây dấu ấn với khán giả truyền hình.

Trước đó vào năm 2022, Địch Lệ Nhiệt Ba quyết định tạm nghỉ, dừng đóng phim, vắng bóng trong các sự kiện của làng giải trí gần 7 tháng. Trong giai đoạn này, cô vướng tin đồn mang thai, ra nước ngoài sinh nở.