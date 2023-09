Tiết lộ thú vị về thợ săn hải tặc gây sốt trong "One Piece" live-action

Arata Mackenyu đang gây bão trên toàn thế giới theo đúng nghĩa đen. Việc Netflix giữ nguyên tạo hình của Zoro trong anime, từ khăn trùm đầu đến mái tóc xanh khiến nhân vật Zoro do Mackenyu thủ vai càng như bước ra từ anime gốc, khiến "One Piece" live-action thực sự trở nên sống động. Mackenyu chia sẻ bản thân anh giống Zoro, có lẽ đó là điều đã giúp anh nhận được vai diễn.

Con trai cố diễn viên huyền thoại

Arata Mackenyu sinh năm 1996 tại một gia đình gốc Nhật ở Los Angeles. Anh là con trai của Sonny Chiba, cố huyền thoại võ thuật kiêm ngôi sao phim hành động lừng danh của xứ sở hoa anh đào, người từng góp mặt trong những bộ phim điện ảnh đình đám thế giới như: Kill Bill 1 và 2, Tokyo Drift: Fast and Furious, Phong vân: Hùng Bá Thiên Hạ… Là con trai của Sonny Chiba, Mackenyu sớm được thừa hưởng tài năng võ thuật từ cha. Kinh nghiệm đóng hàng loạt phim hành động cũng rèn luyện cho Mackenyu thể lực, kỹ năng tốt để vào thợ săn hải tặc Zoro.

Mackenyu là con trai của Sonny Chiba, cố huyền thoại võ thuật kiêm ngôi sao phim hành động lừng danh của xứ sở hoa anh đào

Từng có một sự nghiệp lẫy lừng trước cả "One Piece"

Những người không biết đến Mackenyu trước "One Piece" live-action có thể coi nam diễn viên này là ngôi sao đột phá lớn nhất của bộ phim. Nhưng trên thực tế, anh ấy đã tham gia diễn xuất từ ​​khi còn rất nhỏ. Khi mới 9 tuổi đã xuất hiện trong bộ phim Team Astro mà cha anh đóng vai chính. Năm 2015, danh tiếng của Mackenyu bắt đầu nổi hơn khi anh đóng vai Eiji Tomari/Kamen Rider dark drive trong Kamen Rider Drive: Surprise Future.

Tạo hình của Mackenyu trong "One Piece" live-action.

Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, Mackenyu có thể nói thuần thạo tiếng Anh và Nhật. Việc thông thạo ngôn ngữ quốc tế giúp tài tử có nhiều cơ hội tăng độ nhận diện, bước chân vào kinh đô điện ảnh Hollywood. Tài tử sinh năm 1996 từng góp mặt vào vai chính trong hai bộ phim điện ảnh của Mỹ là Take a chance (2015) và Taidama (2015) – bộ phim mang về cho anh giải thưởng Nam phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Asians of Films. Vào năm 2017, Arata Mackenyu tiếp tục nhận giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất (Best newcomer of the Year) tại lễ trao giải Japan Academy cho vai diễn Arata Wataya trong tác phẩm live action Chihayafuru (2016).

Diễn viên đa tài

Khi còn nhỏ, Mackenyu có rất nhiều sở thích. Anh học cưỡi ngựa và Yabusame (bắn cung bằng súng trong môn bắn cung truyền thống của Nhật Bản). Anh cũng từng tập luyện Kyokushin Karate và thậm chí còn đứng thứ ba trong một cuộc thi quốc gia. Chưa dừng lại ở đó, Mackenyu còn là vận động viên bóng nước, giỏi thể dục dụng cụ và từng tham gia đội đấu vật. Với kỹ năng của mình, không có gì ngạc nhiên khi Mackenyu cũng tự mình thực hiện hầu hết các pha nguy hiểm trong phim anh tham gia.

Ngoài thể thao, Mackenyu còn chơi piano và tham gia ban nhạc kèn đồng của trường trung học. Nam diễn viên biết sử dụng saxophone và sáo. Thậm chí Mackenyu từng tự phối lại hit "Closer" của Chainsmoker trên YouTube.

Tài tử đóng thợ săn hải tặc Zoro được ví như "từ trong truyện bước ra"

Được truyền cảm hứng diễn xuất

Mackenyu từng tiết lộ rằng, cố diễn viên Nhật Bản Harumi Miura đã truyền cảm hứng cho anh theo đuổi diễn xuất. Khi 15 tuổi, Mackenyu đã xem một bộ phim có sự tham gia của Miura. Kể từ đó, anh mơ ước được làm việc với Harumi Miura. Giấc mơ đã thành hiện thực khi cả hai đóng chung trong Brave: Gunjo Senki. Thật không may, Miura đã qua đời vào năm 2020 và bộ phim được phát hành sau đó.

Quốc bảo nhan sắc

Mức độ nổi tiếng của Arata Mackenyu không dừng lại ở năng lực diễn xuất và gia thế hiển hách, nam diễn viên còn nổi tiếng nhờ vào gương mặt điển trai, ngoại hình cực chuẩn và thần thái đỉnh cao giúp anh trở thành “quốc bảo nhan sắc” của Nhật Bản. Arata Mackenyu từng xếp hạng 1 trong danh sách các nam nghệ sĩ có gương mặt đẹp nhất Nhật Bản vào năm 2019 và là nam nghệ sĩ duy nhất lọt top 10 photobook ăn khách nhất cùng năm.

Arata Mackenyu từng xếp hạng 1 trong danh sách các nam nghệ sĩ có gương mặt đẹp nhất Nhật Bản

Là thành viên của gia đình Tiffany & Co.

Bên cạnh tài năng diễn xuất, Mackenyu còn gây chú ý với phong cách thời trang ấn tượng không thể chối cãi của mình. Anh ấy là con cưng của các thương hiệu như Louis Vuitton, Fendi và Burberry. Vào năm 2021, nam diễn viên đã đăng trên Instagram rằng “rất vui được gia nhập gia đình Tiffany & Co.”, nêu bật sự hợp tác của anh ấy với thương hiệu này.