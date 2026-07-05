Vì sao nghệ sĩ K-pop đầy triển vọng chọn giải nghệ ở độ tuổi 20?

Ngày càng nhiều nghệ sĩ K-pop đầy triển vọng quyết định giải nghệ khi còn rất trẻ, với các nguyên nhân chính là thu nhập không ổn định, triển vọng nghề nghiệp không chắc chắn và áp lực tinh thần ngày càng tăng. Mới đây, thành viên Kwon Eun-bin của nhóm CLC đã chính thức tuyên bố giải nghệ, thông báo rằng buổi concert của nhóm tại Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 7 sắp tới sẽ là hoạt động cuối cùng của cô với tư cách ca sĩ.

Nữ ca sĩ 26 tuổi Kwon Eun-bin lần đầu được công chúng biết đến qua chương trình tìm kiếm tài năng "Produce 101" trước khi ra mắt với nhóm CLC vào năm 2016. Sau đó, cô theo đuổi sự nghiệp diễn xuất song song với âm nhạc.

Kwon Eun-bin, thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc CLC (Nguồn: Instagram Kwon Eun-bin)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Kwon Eun-bin đã chia sẻ về những khó khăn về mặt cảm xúc dẫn đến quyết định của cô: "Khi nhìn lại, tôi thấy bản thân dành nhiều thời gian chịu đựng sự trống rỗng, lo lắng về hiện tại và tương lai, hơn là cảm nhận tình cảm và tình yêu dành cho công việc của mình... Tôi đã quyết định bỏ lại phía sau tất cả những trải nghiệm và cảm xúc tiêu cực đó để theo đuổi một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc hơn".

Kwon Eun-bin không phải là người duy nhất trong lứa nghệ sĩ trẻ tại Hàn Quốc hiện nay. Gần đây, ngày càng nhiều cựu thần tượng đã bắt đầu chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống sau khi rời xa sân khấu, tiết lộ những thách thức về kinh tế và tâm lý thường gắn với những sự nghiệp ngắn ngủi hoặc không thành công như mong đợi.

Jung Eun-woo, cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Pristin (Nguồn: Instagram Jung Eun-woo)

Cựu thành viên nhóm nhạc Pristin, Jung Eun-woo (27 tuổi), cũng mới thông báo trên mạng xã hội rằng cô đã bắt đầu sự nghiệp mới, với vai trò quản lý tại một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ từ tháng 6 này.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, Jung Eun-woo cho biết cô đã làm nhiều công việc khác nhau để tự nuôi sống bản thân sau khi sự nghiệp ca hát bị gián đoạn: "Tôi cũng đã làm những công việc khác, như làm việc bán thời gian tại các cửa hàng tiện lợi, tại các cửa hàng quần áo và thậm chí làm một thời gian ngắn tại một công ty tiếp thị... Ngay cả khi còn hoạt động với tư cách là ca sĩ, tôi vẫn tiếp tục làm việc xen kẽ giữa các hoạt động âm nhạc, trước khi cuối cùng ổn định trong lĩnh vực y tế".

Cựu thần tượng Song Chae-ah cũng đã thẳng thắn chia sẻ về những trải nghiệm của mình sau khi rời khỏi ngành giải trí, trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải hồi cuối tháng 5/2026 trên một kênh YouTube. Song Chae-ah từng sử dụng nghệ danh Harin khi còn là thành viên của nhóm nhạc nữ Lusty ra mắt năm 2019, cho biết sự nghiệp hoạt động của nhóm chỉ kéo dài khoảng 6 tháng trước khi đại dịch COVID-19 làm gián đoạn các hoạt động.

"Lusty được ghi nhận là hoạt động đến năm 2021, nhưng trên thực tế, chúng tôi chỉ hoạt động được khoảng nửa năm vào năm 2019... Mọi thứ đều dừng lại vì COVID-19", Song Chae-ah nói, và cho biết hầu hết các thành viên đều nhận được rất ít hoặc không có thu nhập từ hoạt động nghệ thuật.

Song Chae-ah từng sử dụng nghệ danh Harin khi còn là thành viên của nhóm nhạc Lusty (Nguồn: Instagram Song Chae-ah)

Trong khi khó khăn về tài chính là mối lo ngại thường trực, Song Chae-ah cho biết thách thức lớn hơn là những ảnh hưởng đến lòng tự trọng và sức khỏe tinh thần: “Vấn đề lớn nhất là mất tự tin... Sức khỏe tinh thần của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều vì điều đó. Trong thời gian hoạt động nhóm, tôi chỉ gặp gia đình vài lần một năm - vào ngày đầu năm mới, Tết Nguyên đán và Lễ Chuseok”.

Những câu chuyện như vậy phản ánh thực tế khắc nghiệt mà nhiều ca sĩ trẻ tại Hàn Quốc phải đối mặt, ngoài số ít những nhóm nhạc hàng đầu thống trị trên thị trường. Mặc dù ra mắt với tư cách thần tượng vẫn là ước mơ của nhiều thực tập sinh K-pop, nhưng đặc thù của ngành công nghiệp này khiến các cá nhân không dễ dàng có thu nhập ổn định. Đối với các công ty nhỏ, ước tính việc ra mắt một nhóm nhạc K-pop mới có thể tốn từ 1 - 2 tỷ won, trong khi các công ty giải trí lớn có thể chi từ 5 - 10 tỷ won hoặc hơn thế. Vì các công ty luôn tìm cách thu hồi vốn đầu tư trước tiên, nên nhiều ca sĩ nhận được rất ít hoặc không có thu nhập nào trong giai đoạn đầu sự nghiệp.