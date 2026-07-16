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Việt Anh-Quỳnh Nga ngầm xác nhận hẹn hò sau 7 năm: Nói không yêu, không ai tin?

Thứ Năm, 11:04, 16/07/2026
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VOV.VN - Không còn là những lời đồn đoán "phim giả tình thật" hay những cái lắc đầu né tránh, Quỳnh Nga và Việt Anh có động thái mới khiến sao Việt và cộng đồng mạng đồng loạt cho rằng cặp đôi chính thức xác nhận mối quan hệ sau 7 năm giấu kín.

Quỳnh Nga có màn "đánh dấu chủ quyền" ngọt lịm tại xứ sở Bạch Dương

Việt Anh và Quỳnh Nga trực tiếp tương tác công khai trên mạng xã hội khi Quỳnh Nga đăng tải đoạn video ghi lại chuyến du lịch tại Nga. Tối 15/7, nữ diễn viên Quỳnh Nga tag thẳng tên Việt Anh vào bài đăng trên trang cá nhân kèm dòng caption ngập tràn mật ngọt tình yêu: "Cứ dỗi mà được đi chơi thì chắc tháng nào cũng nên dỗi cả nhà nhỉ???".

Chỉ một tiếng sau, phía "nhà trai" Việt Anh cũng lập tức đáp lời đầy chiều chuộng bằng một video tương tự cùng bối cảnh tại nước Nga: "Dỗ dành mà cứ như này thì có mệt quá không???".

Quỳnh Nga đăng tải đoạn video ghi lại chuyến du lịch tại Nga cùng với Việt Anh. (Clip: FbNV)

Trong đoạn clip ngắn, Quỳnh Nga hóa thân vào vai cô người yêu hay hờn dỗi vì chưa có ảnh đẹp, còn Việt Anh đóng vai "bạn trai" kiên nhẫn dỗ dành, tìm mọi góc chụp để người thương vui lòng. Đỉnh điểm của ngọt ngào chính là khoảnh khắc Việt Anh bế bổng "cá sấu chúa", xoay vòng hạnh phúc giữa khung cảnh châu Âu cổ kính. Cư dân mạng cho rằng đây là lời xác nhận ngầm "chúng tôi là của nhau" sau 7 năm giấu kín của cặp đôi trai tài gái sắc.

Việt Anh và Quỳnh Nga đã trải qua một hành trình dài 7 năm với vô vàn "hint" hẹn hò nhưng chưa một lần thừa nhận trước truyền thông. Công chúng không khỏi trầm trồ trước chặng đường yêu đương kín tiếng của cặp đôi.

viet anh-quynh nga ngam xac nhan hen ho sau 7 nam noi khong yeu, khong ai tin hinh anh 1
Quỳnh Nga sánh đôi bên Việt Anh tại một sự kiện.

Năm 2019 - Mối duyên từ phim "Sinh Tử": Sau những cảnh quay "nóng bỏng mắt" và cực kỳ tự nhiên trong bộ phim truyền hình ăn khách Sinh Tử, cặp đôi lập tức vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Bản thân Việt Anh cũng từng thừa nhận Quỳnh Nga là bạn diễn nữ khiến anh thấy thoải mái nhất khi đóng cảnh hôn.

Tháng 10/2024 - Nghi vấn chung một nhà: Đứng trước tin đồn đã dọn về sống chung dưới một mái nhà, Quỳnh Nga chỉ khéo léo lấp lửng: "Sẽ chia sẻ vào một dịp thích hợp".

Tháng 9/2025 – Khoảnh khắc gây xôn xao: Cặp đôi tiếp tục gây xôn xao khi bị ghi lại khoảnh khắc cùng đi khám tại một phòng khám tư. Tờ giấy kết quả siêu âm trên tay Quỳnh Nga lúc đó đã khiến cõi mạng tha hồ suy đoán. Tuy nhiên, cả hai vẫn chọn cách im lặng và tiếp tục khẳng định mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè.

Dàn sao Việt và Netizen: "Chờ ngày này lâu lắm rồi!"

Ngay sau khi hai bài đăng được chia sẻ, hàng loạt nghệ sĩ, đồng nghiệp thân thiết và khán giả ào ào "đòi ăn kẹo cưới". Dưới phần bình luận, netizen đồng loạt để lại những lời chúc phúc:

- Nay anh chị công khai rồi. Em ngưỡng mộ tình cảm của anh chị bao năm rồi.

- Anh chị đẹp đôi quá đi. Chị Nga đẹp gái.

- Chúc mừng hạnh phúc. Trai tài gái sắc là đây chứ đâu.

- Nhìn đẹp đôi quá anh ơi, mê cả đôi.

- Em chờ ngày này lâu lắm rồi anh chị ơi. Anh chị đẹp đôi dễ thương lắm ạ.

Việt Anh cũng nhiệt tình tương tác, gửi lời cảm ơn tới những bình luận chúc mừng từ người hâm mộ. Động thái cởi mở này càng khẳng định cột mốc đặc biệt của Việt Anh và Quỳnh Nga sau nhiều năm vướng nghi vấn hẹn hò.  

 

Yên Minh/VOV.VN
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