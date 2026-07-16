“Vũ vương” Quách Phú Thành trong “Tứ đại thiên vương”: Bí mật phong độ tuổi 60

Ở tuổi 61, Quách Phú Thành xứng đáng là “Vũ vương” Hương Cảng khi vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, giữ vững vị thế một tượng đài phong độ bất chấp thời gian, đồng thời tận hưởng hạnh phúc bình yên, viên mãn bên người vợ kém 22 tuổi cùng ba thiên thần nhỏ.

"Vũ vương" Quách Phú Thành trong "Tứ đại thiên vương" của làng giải trí Hong Kong trong những năm cuối thập kỷ 80-90. (Ảnh: K14/Sina)

Từ thợ kim hoàn đến danh xưng “Vũ vương” lừng lẫy

Trước khi trở thành một biểu tượng giải trí châu Á, ít ai biết Quách Phú Thành (Aaron Kwok) từng có xuất phát điểm là một nhân viên học việc tại cửa hàng vàng bạc của gia tộc theo định hướng của cha. Tuy nhiên, ngã rẽ định mệnh xuất hiện khi anh gặp chấn thương cơ chân và bị sa thải vì nghỉ phép quá hạn. Năm 1984, anh quyết định thi tuyển vào lớp đào tạo vũ công của đài truyền hình TVB. Bằng năng khiếu thiên bẩm và tinh thần tập luyện nghiêm túc, anh nhanh chóng chuyển hướng sang diễn xuất và ca hát.

Thập niên 1990, làng giải trí châu Á chứng kiến sự bùng nổ của Quách Phú Thành khi anh được xếp vào hàng ngũ “Tứ đại thiên vương” cùng với Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Lê Minh. Phong cách vũ đạo sôi động, mạnh mẽ và chịu ảnh hưởng từ Michael Jackson giúp anh nhận về danh xưng “Vũ vương” chỉ ít năm sau khi bước vào làng giải trí.

"Tứ đại thiên vương" từ trái sang: Trương Học Hữu, Lê Minh, Lưu Đức Hoa và Quách Phú Thành. (Ảnh: CNA Lifestyle)

Bên cạnh gia tài âm nhạc đồ sộ với hơn 30 album và hàng loạt ca khúc từng phủ sóng khắp châu Á như: Yêu em không dứt, Có phải anh nên im lặng ra đi? và ca khúc nhạc phim trong bộ phim cùng tên Para Para Sakura. Quách Phú Thành còn chứng minh thực lực diễn xuất qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh nặng đô như: Phong vân: Hùng bá thiên hạ (1998), Thiện ác đối đầu (2005) và Phi vụ tiền giả (2018) hay loạt phim Chiến tranh lạnh. Những tác phẩm đã góp phần đưa sự nghiệp giải trí của “Vũ vương” đến với giải thưởng danh giá như Kim Mã hay Kim Tượng, là minh chứng rõ nét cho thấy Quách Phú Thành không chỉ là một thần tượng giải trí đơn thuần, mà là một nghệ sĩ thực lực thực sự.

Góc khuất đời tư và cuộc hôn nhân đầy tranh cãi

Sở hữu ngoại hình “nam thần” cuốn hút cùng sự nghiệp rực rỡ, Quách Phú Thành từng trải qua không ít mối tình ồn ào với những bóng hồng showbiz. Đáng chú ý nhất là mối tình kéo dài 7 năm với siêu mẫu Hùng Đại Lâm. Sau khi chia tay, phát ngôn ví von tình cũ như “đôi giày cũ không vừa chân” của anh đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận, khiến “Vũ vương” làng giải trí Hong Kong phải mang danh “kẻ bạc tình” suốt nhiều năm.

Quách Phú Thành từng có 7 năm gắn bó với Hùng Đại Lâm.

Năm 2017, Quách Phú Thành khiến cả làng giải trí ngỡ ngàng khi tuyên bố kết hôn với Phương Viện (Moka Fang), một người mẫu kém anh 22 tuổi. Cuộc hôn nhân này ban đầu đối mặt với vô vàn hoài nghi và gièm pha từ công chúng. Nhiều người cho rằng cô gái trẻ đến với anh vì tiền tài và danh vọng, trong khi nam tài tử cũng bị đồn đoán là kiểm soát tài chính khá chặt chẽ, không để vợ quản lý tài sản chung. Tuy nhiên, mặc kệ mọi lời bàn tán, cặp đôi vẫn chọn cách im lặng, dùng thời gian để chứng minh sự gắn kết bền chặt.

Năm 2017, Quách Phú Thành bất ngờ kết hôn với Phương Viện. (Ảnh: Instagram NV)

Tổ ấm viên mãn và phong độ “hot” tuổi lục tuần

Ở tuổi 61, cuộc sống của Quách Phú Thành đã có những thay đổi lớn. Từ một lãng tử ham vui, anh trở thành người đàn ông chuẩn mực của gia đình. Sau hai cô con gái đầu lòng sinh năm 2017 và 2019, tổ ấm nhỏ của anh tiếp tục đón thêm thành viên thứ ba vào tháng 10/2025. “Vũ vương” tuổi lục tuần chia sẻ rằng, gia đình giờ đây chính là nguồn động lực lớn nhất của mình. Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, niềm hạnh phúc giản đơn của anh là được trở về nhà dùng bữa tối cùng vợ con.

Ở tuổi lục tuần, Quách Phú Thành vẫn giữ phong độ đỉnh cao của một "Vũ vương" trong làng giải trí Hong Kong. (Ảnh: ON)

Song song với cuộc sống gia đình viên mãn, Quách Phú Thành vẫn duy trì năng lượng làm việc bền bỉ đến kinh ngạc. Anh liên tục tham gia các dự án điện ảnh mới, tổ chức liveshow cá nhân và đi lưu diễn. Để giữ được vóc dáng săn chắc, cơ bụng sáu múi cùng mái tóc đen dày và nguồn năng lượng dồi dào trên sân khấu ở tuổi lục tuần, nam nghệ sĩ tuân thủ một chế độ ăn uống kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt và nhịp sống vận động kỷ luật cao. Bên cạnh đó, anh vẫn tiếp tục duy trì niềm đam mê xa xỉ với việc sưu tập các dòng siêu xe giới hạn và tham gia các hoạt động đua xe thể thao chuyên nghiệp.

Có thể thấy, sau bao thăng trầm của sự nghiệp và những ồn ào đời tư trong quá khứ, Quách Phú Thành của hiện tại đang có được trạng thái viên mãn nhất: một sự nghiệp tượng đài vững chắc và một mái ấm bình yên để trở về.

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