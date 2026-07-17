Ngọc Anh phủ nhận chồng là đại gia: "Không biết anh kiếm được bao nhiêu tiền"

Sau khoảng thời gian dừng đóng phim để chăm lo cho gia đình nhỏ, diễn viên Ngọc Anh (sinh năm 1996) vừa trở lại trong bộ phim truyền hình Trời cao nguyên xanh. Trước đó, cô từng tham gia một số bộ phim như Chạy trốn thanh xuân, Phố trong làng... Ở dự án mới này, cô vào vai Vân, vị hôn thê của Đại úy Quang Tuấn (Xuân Phúc đóng) – một vai diễn với những thử thách tâm lý mới khi người yêu phải nhận nhiệm vụ tại vùng xa Tơ Rơi.

Đằng sau ống kính, cô là một người phụ nữ hiện đại, cá tính, yêu tự do và luôn có những kế hoạch thực tế cho cuộc đời mình.

Diễn viên Ngọc Anh (giữa) trở lại đóng phim giờ vàng sau khoảng thời gian lấy chồng, sinh con

PV: Sau một thời gian tạm gác hoạt động để chăm lo cho hạnh phúc riêng, cuộc sống sau khi kết hôn của Ngọc Anh đã thay đổi như thế nào?

Ngọc Anh: Tôi là người khá tham vọng và yêu tự do. Sau khi kết hôn, tôi luôn cố gắng giữ cuộc sống không quá khác biệt so với thời độc thân. Chính vì tinh thần đó, ngay từ khi mới sinh, tôi đã quyết tâm rèn bằng được cho con nếp sinh hoạt EASY và tự ngủ.

Phương pháp này đòi hỏi một "cái đầu lạnh" vì không phải ai cũng đủ kiên nhẫn nghe con khóc cả tiếng đồng hồ. Tôi tự thấy mình làm vợ, làm dâu còn nhiều thiếu sót, nhưng ở góc độ làm mẹ, tôi rất tự tin vì luôn nghiêm túc rèn luyện con.

May mắn là vợ chồng tôi ở riêng nên việc này thuận lợi hơn. Ban đầu, mẹ chồng xót cháu nên không ủng hộ. Nhưng nhờ ông xã hỗ trợ làm công tác tư tưởng và tôi kiên trì giải thích về lợi ích khoa học của EASY – giúp con tự lập, khỏe mạnh và có nếp sống tốt – bà đã dần bị thuyết phục. Đến nay, thấy cháu trộm vía rất ngoan, mẹ chồng đã hoàn toàn ủng hộ phương pháp của tôi.

PV: Quyết định kết hôn và sinh con ngay thời điểm tên tuổi đang phát triển thuận lợi, có bao giờ Ngọc Anh cảm thấy đắn đo hay tiếc nuối?

Ngọc Anh: Nếu theo mong muốn cá nhân, tôi sẽ thích kết hôn và sinh con ở độ tuổi ngoài 33. Nhưng mọi chuyện đôi khi là duyên số. Bản thân tôi là người tuổi Tý, vốn sống rất có kế hoạch nên mọi thứ đều được chuẩn bị từ trước. Tôi đã lên kế hoạch sinh em bé vào năm con rồng (năm 2024), thậm chí đã đi tiêm phòng tiền hôn nhân đầy đủ. Thật may mắn là mọi việc đều diễn ra suôn sẻ đúng như dự định.

Còn về kế hoạch sinh bé thứ hai, tôi nghĩ ít nhất phải 5 - 6 năm nữa. Hiện tại tôi đang rất nhớ nghề và muốn tập trung toàn lực để "chiến đấu" tiếp với con đường diễn xuất.

PV: Là một diễn viên, việc đóng những phân cảnh tình cảm khó tránh khỏi. Ông xã có phản ứng hay đặt ra giới hạn nào cho Ngọc Anh khi nhận vai không?

Ngọc Anh: Thực ra, tôi không sợ các cảnh tình cảm yêu đương chính thống vì nó rất bình thường. Tôi chỉ e ngại những vai diễn có tính chất nhạy cảm liên quan đến môi trường phức tạp như quán bar chẳng hạn.

Ngay từ đầu, nếu ông xã không thể chấp nhận được một người làm nghệ thuật thì chúng tôi vốn từ đầu đã không đến với nhau. Tính cách của tôi cũng không phù hợp với một người đàn ông quá gia trưởng. Quan điểm của vợ chồng tôi rất rõ ràng: thứ nhất là tôn trọng nhau, thứ hai là cùng nuôi dạy con cái nên người, và thứ ba là cùng xây dựng kinh tế. Đôi bên phải tôn trọng lý tưởng của nhau chứ không thể trở thành rào cản hay ngáng đường đối phương. Việc theo đuổi sự nghiệp là một điều rất đẹp và cao quý, tôi thấy mình may mắn khi luôn được chồng ủng hộ. Anh ấy cũng không bao giờ soi kịch bản của vợ.

PV: Có tin đồn ông xã Ngọc Anh là "đại gia" đứng sau bao bọc toàn bộ kinh tế cho gia đình?

Ngọc Anh: Chồng tôi không phải đại gia. Anh kinh doanh ô tô cũ, nhưng thời điểm này ngành này gặp rất nhiều khó khăn, nhất là sau khi áp dụng quy định định danh biển số, nên không thể gọi là đại gia được.

Về mặt kinh tế, anh chăm lo cho vợ con đầy đủ, nhưng bản thân tôi luôn có một khoản tiết kiệm riêng để chủ động chi tiêu theo nhu cầu hưởng thụ của mình chứ không hoàn toàn đòi hỏi ở chồng. Vốn là dân học ngành Tài chính nên tôi cũng tự đầu tư chứng khoán. Đây là mảng tôi tự học và tự chơi, ông xã tin tưởng nên có góp một chút vốn chung chứ anh ấy không mạnh về mảng này.

PV: Nhiều người nói rằng phụ nữ có bản tính nhạy cảm và thích kiểm soát, nhất là khi có chồng làm kinh doanh. Ngọc Anh thì sao?

Ngọc Anh: Tôi nghĩ con người hoàn toàn có thể thay đổi 180 độ khi đối mặt với tình yêu hoặc một biến cố đủ lớn. Ngày trước, tôi từng là một người cực kỳ hay kiểm soát, thậm chí kiểm tra từng tí một từ lịch sử lướt web của người yêu cũ. Nhưng khi quyết định lập gia đình, tôi tự nhủ phải cố gắng từ bỏ hoàn toàn tính ghen tuông và kiểm soát. Bởi vì cái gì càng cố nắm giữ thì càng dễ tuột mất, người ta sẽ càng muốn vùng vẫy thoát ra. Trói buộc nhau suốt 60 năm cuộc đời chỉ như một nhà tù cảm xúc, vậy nên hãy để cho nhau có sự tự do lành mạnh.

Ông xã tôi cũng không ghen tuông hay xét nét những chuyện đó. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của nhau và không bao giờ kiểm tra điện thoại của đối phương. Tôi cũng hy vọng sau này khi có điều kiện đổi nhà, hai vợ chồng sẽ có phòng làm việc và không gian riêng tư để những lúc bất đồng ý kiến, mỗi người có một góc lặng yên tĩnh để bình tâm lại.

PV: Vậy hai vợ chồng phân chia trách nhiệm tài chính và công việc nhà như thế nào?

Ngọc Anh: Vì ông xã làm kinh doanh nên cần luân chuyển dòng vốn liên tục, anh ấy không đưa hết tiền cho vợ quản lý và thực tế tôi cũng không nắm rõ anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền. Thay vào đó, anh ấy sẽ đưa tôi các khoản chi phí sinh hoạt chung trong nhà. Các khoản chi cá nhân thì tôi tự túc, đôi khi những chuyến đi du lịch xa của gia đình cũng do tôi chủ động chi trả. Chúng tôi không phân chia quá rạch ròi ngay từ đầu mà luôn cân đối hài hòa. Trong cuộc sống tôi rất lý trí, nhưng riêng chuyện tình cảm thì tôi lại khá bản năng và cảm xúc. Tôi chỉ quan tâm đến cách người ta đối xử và trách nhiệm của họ đối với gia đình.

Về việc nhà, dù nhà có người giúp việc hỗ trợ nhưng ông xã tôi là người cực kỳ kỹ tính - đúng chất một nam Xử Nữ. Có những việc anh ấy tự tay làm chứ không tin tưởng giao cho người giúp việc hay cho tôi, ví dụ như vệ sinh máy móc của con, máy pha sữa, máy giặt. Thậm chí việc phơi quần áo anh ấy cũng tự làm vì tôi hay quên rũ đồ trước khi phơi, còn anh ấy thì phải rũ thẳng từng cái và treo móc theo đúng quy tắc khoa học. Người giúp việc ở nhà đôi khi còn sợ ông xã tôi hơn cả sợ tôi vì tính anh ấy quá chu toàn và cẩn thận.

PV: Thẳng thắn thừa nhận việc "trùng tu" và không ngại theo đuổi phong cách ăn mặc “hở bạo”, Ngọc Anh đối diện thế nào trước những luồng ý kiến trái chiều?

Ngọc Anh: Sau khi sinh em bé, tôi có can thiệp thẩm mỹ để vòng một trở nên đẹp hơn. Tính tôi vốn rất vô tư, cởi mở nên tôi thấy hoàn toàn thoải mái khi chia sẻ điều này chứ không có gì phải ngại ngùng.

Về phong cách thời trang, ngoài đời tôi mặc đồ theo cảm xúc và sở thích cá nhân, hướng tới sự tối giản và tiện lợi. Tôi không dùng túi hiệu đắt tiền vì tiếc tiền và không muốn phải áp lực giữ gìn đồ đạc. Tôi luôn coi cách ăn mặc chỉ bộc lộ sở thích chứ không thể lột tả nhân cách hay đạo đức của một con người. Tuy nhiên, trước những bình luận góp ý của khán giả, tôi cũng tự rút kinh nghiệm để tiết chế và hài hòa hơn, làm sao để vừa cân đối được sở thích cá nhân vừa giữ được hình ảnh phù hợp của một người diễn viên.

Đối với những bình luận mang tính xây dựng, tôi rất lắng nghe và tôn trọng. Còn với những ý kiến xúc phạm, thiếu tôn trọng, tôi sẽ lựa chọn phớt lờ. Sau khi có con, tôi thấy mình nhẫn nhịn tốt hơn, khả năng chịu đựng và sự hy sinh cũng tăng lên rất nhiều.

PV: Cảm ơn Ngọc Anh!