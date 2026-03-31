Quách Thu Phương: “Càng về sau, bà Dung càng cực đoan và khiến khán giả ghét hơn”

"Tôi phải xin lỗi Huỳnh Anh và Quỳnh Kool"

PV: Đóng vai bà mẹ cay nghiệt trong “Bước chân vào đời”, chị có theo dõi phản ứng của khán giả không? Có bình luận nào khiến chị nhớ mãi?

NSƯT Quách Thu Phương: Thật ra tôi nhận được rất nhiều phản hồi. Từ khi các tập từ 11 trở đi lên sóng, lượng tương tác tăng mạnh. Có tối tôi gần như không dám bật điện thoại; sáng hôm sau mở ra thì thông báo dồn dập. Khi vào các nền tảng mạng xã hội, gần như tôi bị tràn ngập trong bình luận.

Có rất nhiều bình luận khiến tôi ấn tượng như: “Nhìn mặt cái con mẹ này điêu lắm”, hay “con mẹ này mà gặp ở ngoài đời là phải cho ăn mắm tôm”… Thậm chí có những lời nặng nề hơn như: “sẽ bị nghiệp quật”, “sẽ bị quả báo”, hoặc suy diễn rằng trong phim thế nào thì ngoài đời cũng vậy. Có rất nhiều câu nói như thế, thậm chí còn nặng nề hơn nữa.

Tuy nhiên, với một nghệ sĩ, việc chịu áp lực là điều đã xác định ngay từ khi bước vào nghề. Khi nhận một vai diễn mang tính cách không thiện cảm, thậm chí đứng về phía “ác”, thì chắc chắn sẽ không được khán giả yêu mến. Vì vậy, việc nhận về những lời lẽ nặng nề dành cho nhân vật là điều tôi đã lường trước.

Vai diễn khiến khán giả ghét cay ghét đăng của Quách Thu Phương trong "Bước chân vào đời"

PV: Có cảnh nào chị diễn xong mà chính mình cũng thấy nhân vật này quá đáng không bênh nổi?

NSƯT Quách Thu Phương: Có những cảnh quay mà bản thân tôi cảm thấy ám ảnh, thậm chí có lúc thấy "rùng mình". Khi đóng máy, tôi còn phải xin lỗi Huỳnh Anh và Quỳnh Kool vì bà Dung quá đáng quá. Nhân vật bà Dung là người có lập trường và suy nghĩ rất rõ ràng, gần như không bị tác động hay thay đổi. Đó cũng là một dạng cố chấp, khi người ta tin rằng mình đúng thì cứ thế làm, đôi khi không nhận ra điều đó có thể sai với người khác.

Có những phân đoạn mà nhân vật bị đẩy đến trạng thái cực đoan, gần như mất kiểm soát vì quá yêu con. Khi đó, bà sẵn sàng làm mọi thứ để chia cắt tình yêu hoặc hôn nhân của con, vì cho rằng làm như vậy là vì tương lai của con, không muốn con khổ.

Khi con trai bỏ đi, bà ở nhà rất buồn và đau khổ, rất thương và lo lắng cho con. Nhưng bà lại cứng rắn đến mức không gọi điện cho con về. Bà cho rằng nếu gọi thì con sẽ được đà, mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng bà không mong muốn, nên bà nhất định không gọi, vì tin rằng con sẽ phải tự về và bà sẽ có cách của mình. Nhân vật còn sử dụng cả “khổ nhục kế”. Bà sẵn sàng quỳ xuống van xin, nhưng không phải xin con quay về, mà là xin người khác buông tha cho con mình. Tôi nghĩ về sau khán giả xem sẽ còn ghét bà Dung hơn nữa.

PV: Trước đây, khán giả quen với hình ảnh một Quách Thu Phương hiền hậu, đài các, nhưng gần đây chị liên tục vào vai mẹ chồng sắc sảo, thậm chí “đáng ghét”. Đây là lựa chọn có chủ đích hay là cái duyên với kịch bản?

NSƯT Quách Thu Phương: Tôi cho rằng, mỗi nghệ sĩ đến một thời điểm nhất định đều sẽ tự định hình con đường của mình. Trước đây, những dạng vai chịu đựng, hiền lành, cam chịu, tôi đã thể hiện rất nhiều, cả trên sân khấu lẫn phim ảnh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tôi nhận thấy mình cần thay đổi hình ảnh. Nếu tiếp tục lặp lại những kiểu vai cũ, khán giả sẽ cảm thấy nhàm chán, và khi nhắc đến Quách Thu Phương có thể chỉ còn là cảm giác một màu, thiếu mới mẻ. Tôi cho rằng đã đến lúc cần bước ra khỏi vùng an toàn.

Tôi cũng thừa nhận, khi bước ra khỏi vùng an toàn đồng nghĩa với việc phải đối mặt với áp lực lớn hơn, trong đó có cả những phản ứng không thiện cảm từ khán giả. Những vai diễn này khó có thể nhận được sự yêu mến ngay lập tức. Khi đi ngược lại những điều quen thuộc hoặc kỳ vọng số đông, việc vấp phải sự phản đối là điều khó tránh khỏi. Tôi ví điều đó như dòng nước đang chảy thuận, nếu đi ngược sẽ gặp những con sóng lớn cản lại.

Từng bị giật túi trong đêm vắng, bủn rủn đi làm về mà con không nhận ra mẹ

PV: Chị từng tạm dừng nghệ thuật một thời gian để chăm sóc gia đình. Khi rời xa ánh đèn sân khấu đúng lúc sự nghiệp đang tốt, quyết định đó với chị khi ấy là nhẹ nhàng hay rất khó khăn?

NSƯT Quách Thu Phương: Cũng có rất nhiều người thắc mắc vì sao tôi đang ở giai đoạn sự nghiệp rất tốt lại đột ngột “mất hút” trong một thời gian dài. Thực tế, quãng nghỉ đó kéo dài tới 13 năm, không hề ngắn. Thời điểm đó, tôi nghĩ mình đã có những dấu ấn nhất định với nghề, đặc biệt là trên sân khấu. Để khẳng định được mình ở sân khấu là điều rất khó, nên việc dừng lại thực sự không dễ với bất kỳ nghệ sĩ nào.

Nhưng mỗi lựa chọn, mỗi sự thay đổi đều đến vào một thời điểm nhất định. Khi sinh con đầu lòng, tôi còn rất trẻ, cuộc sống lại nhiều khó khăn, trong khi sự nghiệp mới bắt đầu. Áp lực dồn dập khiến tôi buộc phải đi làm sớm. Sinh con được hai tháng, tôi đã quay trở lại công việc.

Việc làm phim hồi đó vất vả hơn bây giờ rất nhiều. Không chỉ quay mà còn phải làm hậu kỳ, lồng tiếng, xử lý âm thanh… nên thời gian kéo dài và áp lực lớn. Trong khi đó, con còn quá nhỏ. Có những hôm tôi đi làm về lúc 10-11 giờ đêm, con ở nhà khát sữa cả ngày, còn tôi thì sữa ướt hết áo.

Cảm giác đó thực sự rất khó diễn tả. Những ai từng làm mẹ có lẽ sẽ hiểu. Đi làm về trong trạng thái mệt mỏi, ôm con vào lòng, nước mắt cứ thế rơi mà không nói được gì. Đó là những ký ức rất ám ảnh, nhưng cũng trở thành động lực để tôi phải thay đổi.

Có những ngày mưa, tôi đi làm về một mình giữa Hà Nội còn vắng vẻ của gần 30 năm trước. Đã từng có lần bị giật túi giữa đêm. Về đến nhà thì bủn rủn, vừa mệt, vừa đói, lại chỉ muốn ôm con. Có lúc con còn không nhận ra mẹ. Những cảm giác đó thực sự rất xót xa.

Đến khi sinh bé thứ hai, tôi quyết định dừng lại. Tôi không muốn lặp lại những gì mình đã trải qua trước đó. Tôi muốn dành thời gian cho con, cho gia đình. Với tôi, giai đoạn đó, gia đình là số một. Tôi cũng mong có những bữa cơm đầy đủ, con cái nhận được sự chăm sóc của mẹ nhiều hơn.

Khi đã dừng lại, tôi từng nghĩ có thể sẽ không quay lại nữa. Nhưng sau này, khi có cơ hội và nhận được sự động viên, tôi trở lại với nghề. Và khi quay lại, tôi thấy mình vẫn có thể tiếp tục cống hiến.

NSƯT Quách Thu Phương trò chuyện với Báo Điện tử TNVN

PV: Từng là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh nhỏ, đến hiện tại ở tuổi U50 chị vẫn giữ được vẻ ngoài rất trẻ trung và thần thái. Điều này đến từ sự chăm sóc chủ động hay đơn giản là… “trời cho”?

NSƯT Quách Thu Phương: Có nhiều người vào trang cá nhân của tôi và bình luận rằng: ‘Cứ nhiều tiền như chị thì đẹp thôi’, hay đại ý cho rằng những người như vậy thì làm sao mà xấu được.

Tôi nghĩ suy nghĩ như vậy là chưa đúng. Người ta vẫn nói ‘đẹp tự nhiên nhưng không phải tự nhiên mà đẹp’, câu này chưa bao giờ sai. Có thể ở tuổi 18–20, bạn đẹp thật, nhưng thời gian không bỏ qua ai. Khi còn trẻ, chúng ta có thể rất khỏe, nhưng đến một độ tuổi nhất định thì điều đó không còn như vậy nữa.

Nếu biết đầu tư cho sức khỏe, nhận thức rằng sức khỏe không phải là vô hạn mà là hữu hạn, thì chúng ta sẽ có cách chăm sóc bản thân tốt hơn. Con người cũng vậy, không có điều gì tồn tại mãi mãi nếu mình không gìn giữ.

Có lẽ vì bản thân tôi đã trải qua nhiều điều trong cuộc sống nên nhận ra điều đó. Tôi muốn chia sẻ và truyền cảm hứng rằng, dù là nam hay nữ, ai cũng cần ý thức chăm sóc và yêu thương bản thân.

Chỉ khi va chạm với cuộc sống, trải qua những khó khăn, vấp ngã, tôi mới nhận ra rằng không có điều gì là tự nhiên mà có. Khi ngã xuống, không ai có thể nâng mình dậy ngoài chính mình.

PV: Khi lên hình, chị có quan tâm nhiều đến việc mình phải “đẹp” hay ưu tiên nhân vật hơn, kể cả việc phải làm xấu?

NSƯT Quách Thu Phương: Với tôi, nhân vật luôn là số một. Khi đã vào vai, tôi sẽ thuận theo nhân vật, dù đó là một hình tượng xấu hay phải thay đổi ngoại hình đến mức không còn nhận ra mình, tôi cũng sẵn sàng.

Thực ra, đây cũng là điều tôi muốn chia sẻ với khán giả đang theo dõi phim Việt. Với hai bộ phim “Đồng hồ đếm ngược” và “Bước chân vào đời”, tôi nhận được rất nhiều ý kiến chê, như gương mặt nhăn nhúm, mắt trợn, rồi cho rằng ngoài đời cũng xấu, lạm dụng thẩm mỹ… Những nhận xét đó thực sự chạm đến tôi, nhưng tôi muốn nói rõ rằng, với tôi, vì nhân vật, tôi sẵn sàng làm xấu mình.

Tôi có thể sử dụng tất cả cơ mặt để tạo ra trạng thái cảm xúc đúng nhất cho nhân vật. Tôi không nghĩ mình phải cười cho đẹp hay khóc cho đẹp. Bởi lúc đó, tôi đang sống trong nhân vật, chứ không phải là tôi.

Ngoài đời, tôi rất yêu cái đẹp và luôn chỉn chu trong mọi hoàn cảnh, từ khi xuất hiện trước công chúng đến các sự kiện. Nhưng đó là câu chuyện khác. Khi vào vai, tôi chấp nhận việc bị chê, thậm chí là những lời nhận xét cay nghiệt. Tôi thấy vui vì điều đó có nghĩa là mình đã dành trọn vẹn cho nhân vật. Tôi không sợ xấu. Tôi từng nói với đạo diễn rằng mình sẵn sàng xấu đến mức không nhận ra bản thân, miễn là thể hiện được đúng nhân vật.

Bởi tôi nghĩ, cái đẹp trên màn ảnh không phải lúc nào cũng là vẻ ngoài. Nhân vật chỉ thực sự “đẹp” khi đúng với hoàn cảnh của họ. Và nếu không dám làm những vai xấu, thì cũng khó có thể hiểu và thể hiện trọn vẹn những vai diễn khác.

Tôi không đặt nặng chuyện phải có thêm một cuộc hôn nhân

PV: Trải qua 2 lần đổ vỡ, nhiều năm không hẹn hò, đó là do chị không cần… hay chưa gặp đúng người?

NSƯT Quách Thu Phương: Thực ra, câu hỏi này trước đây tôi sẽ không trả lời, vì đó là chuyện rất riêng tư. Quan điểm của tôi là những gì thuộc về riêng tư thì nên giữ lại, không đưa ra bên ngoài. Cuộc sống gia đình cũng vậy, từ trước đến nay mọi người vẫn nói tôi khá kín tiếng, điều đó là đúng.

Sau những gì đã trải qua, tôi nghĩ mình sống chậm lại, cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ. Tôi không đặt nặng chuyện phải có thêm một cuộc hôn nhân. Đôi khi, chỉ cần một người bạn, một tri kỷ có thể thấu hiểu và chia sẻ là đủ.

Hiện tại, tôi vẫn độc thân. Thực ra, ai cũng mong có một chỗ dựa, một bờ vai. Không ai muốn phải một mình cả. Phụ nữ nhiều khi phải mạnh mẽ vì hoàn cảnh, chứ bên trong ai cũng có những lúc yếu đuối. Bản thân tôi cũng vậy, có những lúc mệt mỏi, tôi cũng mong có một người để dựa vào, để được yếu lòng.

Nhưng có lẽ duyên chưa đến. Tôi vẫn chưa gặp được người như vậy. Và tôi nghĩ đó cũng là điều bình thường, giống như mong muốn giản dị của bất kỳ người phụ nữ nào.

PV: Sau những đổ vỡ, chị còn tin vào tình yêu theo kiểu “hết mình” như trước không?

NSƯT Quách Thu Phương: Tôi không nghĩ rằng đổ vỡ là mọi thứ sẽ sụp đổ. Mỗi người đều có một số phận riêng, và cuộc sống cũng vậy. Tôi vẫn tin vào nghiệp quả. Có thể ở những ‘kiếp’ trước, mình đã sống chưa tốt, nên hiện tại phải trải qua những điều như vậy. Nghĩ như thế cũng là cách để tôi tự chữa lành và nhắc mình phải sống tốt hơn khi đang được làm người.

Tôi không vì thế mà mất niềm tin vào tình yêu. Ngoài kia vẫn có rất nhiều người đàn ông tốt. Ngay cả những người tôi từng gắn bó cũng là những người tốt, nếu không tốt thì mình đã không yêu, không lựa chọn.

Chỉ là có những mối quan hệ đến một thời điểm nào đó không còn phù hợp nữa thì phải dừng lại. Việc chia tay, với tôi, là sự lựa chọn văn minh, chứ không phải vì ai đó xấu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống không còn những người tốt. Có rất nhiều người tốt, chỉ là họ không dành cho mình mà thôi.

PV: Nếu một người đàn ông bước vào cuộc sống lúc này, điều tối thiểu chị cần ở họ là gì?

NSƯT Quách Thu Phương: Tôi không đặt nặng điều gì. Tôi chỉ mong có một người có thể chia sẻ, thấu hiểu và đủ bao dung. Một người mà tôi có thể dựa vào, đủ ấm áp để ‘ôm trọn’ những cảm xúc, những gì tôi đã trải qua – không phải là hình thức bên ngoài, mà là những tổn thương, những câu chuyện của mình.

PV: Ở tuổi này, chị thấy mình đang sống đủ chưa – hay vẫn còn điều gì thiếu nhất?

NSƯT Quách Thu Phương: Thực ra, thế nào là đủ hay thiếu thì rất khó nói. Với tôi, ở thời điểm hiện tại, tôi thấy mình là một người hạnh phúc.

Hạnh phúc ở đây đến từ các con. Các con của tôi đã trưởng thành, ngoan ngoãn. Nhiều bậc cha mẹ có điều kiện hơn nhưng vẫn phải đau đầu vì con cái, còn tôi lại thấy mình may mắn khi những hy sinh trước đây, kể cả quãng thời gian dài tạm dừng công việc, đã đổi lại được những điều như hiện tại.

Tôi không còn mong mỏi quá nhiều. Có thể vẫn có những mong muốn, nhưng điều quan trọng là tôi biết hài lòng với những gì mình đang có.

PV: Xin cảm ơn chị!