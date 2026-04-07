Sơn Tùng nói lý do khóc nhiều khi đóng “Bước chân vào đời”

Sơn Tùng đang nhận được sự chú ý khi góp mặt trong bộ phim truyền hình “Bước chân vào đời”. Trong phim, Sơn Tùng đảm nhận vai Minh - một nam sinh 17 tuổi bốc đồng, nổi loạn nhưng giàu cảm xúc, liên tục đối diện với những biến cố và cao trào tâm lý phức tạp. Trước đó, Sơn Tùng từng gây thiện cảm với vai Viễn lúc nhỏ trong “Cách em 1 milimet” nhờ lối diễn tự nhiên, trong trẻo. Sinh năm 2006, Sơn Tùng là gương mặt Gen Z đang dần khẳng định dấu ấn trên màn ảnh nhỏ, với hành trình theo đuổi diễn xuất từ khá sớm.

Nhiều người tức Minh, tôi vừa thương vừa tức

PV: Sau khi để lại dấu ấn với vai Viễn trong “Cách em 1 milimet”, Tùng tiếp tục vào vai Minh - một nhân vật có màu sắc hoàn toàn khác trong “Bước chân vào đời”. Nếu đặt hai vai diễn này cạnh nhau, Tùng thấy mình giống nhân vật nào hơn?

Sơn Tùng: Tôi nghĩ mình là sự pha trộn của cả hai. Một bên học rất giỏi, một bên lại học dốt; một bên đẹp trai, một bên thì ngố ngố, có phần hư và ngổ ngáo. Tôi ở giữa, mang cả những khía cạnh của Minh lẫn Viễn.

Tôi thấy mình có sự hiền lành, tình cảm và yêu thương gia đình giống cả hai nhân vật. Ngoài ra, tôi cũng có tình yêu thời học sinh, nên khi vào vai Viễn, cảm giác rất thơ mộng, như được sống lại khoảng thời gian đó của chính mình.

Còn Minh có phần tiêu cực hơn một chút. Tôi nghĩ trong mỗi người, khi ngoan cũng sẽ có lúc muốn hư, muốn ngổ ngáo. Tôi từng trải qua thời kỳ đó, dù không đến mức như Minh, nhưng vẫn có thể hiểu được vì sao nhân vật lại hành động như vậy. Khi đọc những phân cảnh của Minh trong “Bước chân vào đời”, tôi có cảm giác như thấy mình trong hoàn cảnh, trong cuộc sống của nhân vật.

Nhân vật Minh có nhiều biến cố ở tuổi 17

PV: Một số khán giả cho rằng phim có khá nhiều cảnh khóc, không chỉ ở Minh mà cả các nhân vật khác. Trước những ý kiến như vậy, Tùng có suy nghĩ như thế nào?

Sơn Tùng: Với tôi nhân vật Minh có khá nhiều biến cố, thậm chí có phần quá sức với một học sinh. Đây cũng là vai có nhiều phân đoạn khóc. Có những cảnh, tôi nghĩ nếu khi đó có thể kiềm chế cảm xúc tốt hơn, không khóc thì có thể sẽ hay hơn. Nhưng khi đọc kịch bản, tôi lại thấy cuộc sống của mình đâu đó trong đó, nên cảm xúc đến rất tự nhiên, nước mắt cứ thế tuôn ra. Đôi khi, việc không kiểm soát được lại trở thành cái hay, vì đó là cảm xúc thật chứ không phải giả.

Phân cảnh lần đầu vào đồn khi mới 17 tuổi là một trải nghiệm rất mạnh. Từ dưới quê lên Hà Nội, Minh cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi khi phải tiếp xúc với công an, thậm chí nghĩ đến khả năng đi tù. Minh khóc vì sợ, vì ấm ức, và vì thương các chị mà mình không làm gì được. Khán giả có thể tức với Minh là điều dễ hiểu, nhiều người tức, đến chính tôi cũng thấy tức.

Một trong những phân cảnh khiến tôi xúc động nhất là khi từ đồn trở về và bị chị Thương tát. Đến khi đạo diễn hô “cắt”, tôi vẫn phải úp mặt xuống đất để tự trấn tĩnh lại. Mỗi lần nghĩ đến cảm giác ấy, nước mắt lại tự rơi, cảm xúc như dâng lên liên tục, vừa đau vừa nghẹn. Tôi phải mất khoảng hơn chục phút thì mới nguôi dần để có thể tiếp tục quay cảnh tiếp theo.

PV: Tùng đón nhận phản ứng của khán giả ra sao, nhất là những ý kiến trái chiều?

Sơn Tùng: Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vui vì được mọi người khen, nhưng điều quan trọng hơn là tôi thấy những góp ý, kể cả lời chê, đều rất có ý nghĩa, giống như một món quà.

Những lời chê không khiến tôi tiêu cực, mà ngược lại giúp mình nhìn lại bản thân. Ví dụ, có ý kiến cho rằng ở một số phân đoạn không nhất thiết phải khóc, thì từ đó tôi bắt đầu suy nghĩ: nếu thử không khóc, mà thể hiện bằng một cử chỉ khác, biết đâu lại chạm đến khán giả hơn.

Tôi cố gắng tích cóp từ những góp ý nhỏ đến lớn để nhìn lại vai diễn của mình. Quan trọng là phải chắt lọc, xem Minh còn chưa tốt ở điểm nào để có thể hoàn thiện hơn. Còn với những lời khen, tôi đón nhận với tâm thế rất vui, vì ai được khen mà không vui.

Tôi thấy ngại khi được gọi là “nam thần thanh xuân”

PV: Trước khi được chú ý với vai Viễn, Tùng gần như chưa được nhiều khán giả biết đến. Vai diễn này đã thay đổi hành trình của Tùng như thế nào?

Sơn Tùng: Tôi coi vai Viễn trong “Cách em 1 milimet” gần như là một thành tựu rất lớn trong cuộc đời mình. Đó là cột mốc đầu tiên khi tôi được làm việc trong VFC.

Trước đó, tôi cũng từng tham gia một số bộ phim truyền hình như “Hương vị tình thân”, “Hoa sữa về trong gió”, “Không ngại cưới, chỉ cần một lý do”…, nhưng chủ yếu là những vai nhỏ, vai quần chúng hoặc vai phụ. Đến khi có cơ hội với Viễn, một nhân vật có câu chuyện, có đời sống và cảm xúc riêng, từ tình cảm với em gái, với thanh mai trúc mã, đến gia đình, tôi mới thực sự cảm nhận được mình đang “sống” trong một cuộc đời khác.

Viễn mang lại cho tôi một trải nghiệm rất đặc biệt. Khi được nhiều khán giả biết đến hơn, tôi cũng bắt đầu tự đặt câu hỏi cho mình. Vui thì chắc chắn là rất vui, nhưng về lâu dài, tôi cần làm gì để không chỉ dừng lại ở Viễn, mà còn có thể đi xa hơn, trải nghiệm nhiều vai diễn, nhiều cuộc đời khác.

Với tôi, Viễn sẽ luôn là một ký ức rất đẹp, một cảm xúc hồn nhiên ban đầu. Khi nhìn lại, tôi thấy đó là quãng thời gian khiến mình hài lòng và vui, vì đã có một khởi đầu thật sự ý nghĩa.

PV: Sau vai Viễn trong “Cách em 1 milimet”, Tùng được nhiều khán giả ưu ái gọi là “nam thần thanh xuân”. Việc được gắn với hình ảnh này mang lại cho Tùng cảm xúc ra sao?

Sơn Tùng: Tôi không dám nhận mình là “nam thần thanh xuân” đâu. Khi đọc những bình luận như vậy, tôi thấy khá ngại. Ra ngoài hay bị bạn bè trêu “nam thần thanh xuân”, tôi chỉ biết cười và nói: “Thôi, cứ coi tao là Tùng đi, đấy là Viễn thôi, đừng trêu tao”.

Dù vậy, tôi cũng thừa nhận cảm giác đó rất vui. Được mọi người yêu mến, gọi bằng những danh xưng như vậy là điều khiến mình hạnh phúc. Nhưng tôi chỉ cho phép bản thân vui trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó, tôi nghĩ mình cần bước tiếp, thử sức với những dạng vai khác, thậm chí là những vai “xấu” hơn.

Sau vai Viễn, tôi vẫn trở lại là chính mình. Tôi không muốn vì công việc mà cuộc sống trở nên khác đi. Tôi không muốn mọi người khi tiếp xúc lại có cảm giác xa lạ. Trong công việc, trong phim ảnh, tôi có thể là bất kỳ ai. Nhưng ngoài đời, tôi vẫn là Tùng. Tôi muốn mọi thứ tự nhiên nhất có thể, để được sống thật với bản thân và với mọi người xung quanh.

PV: Là một tân binh của VFC, có ai trong nghề khiến Tùng ấn tượng đến mức muốn học theo cách họ xử lý vai diễn không?

Sơn Tùng: Về hình mẫu trong nghề, tôi rất ngưỡng mộ các anh như Doãn Quốc Đam, Thanh Sơn, hay thích ánh mắt diễn xuất của anh Hồng Đăng. Ở phía Nam, tôi ấn tượng với anh Tuấn Trần.

Từ những hình mẫu đó, tôi học được nhiều điều, nhất là cách họ xử lý vai diễn qua từng phân đoạn. Tuy nhiên, tôi không muốn đóng khung mình trở thành ai khác. Tôi muốn là chính mình, chỉ tham khảo và chọn lọc những gì phù hợp, từ đó xây dựng nên màu sắc riêng.

PV: Khi theo đuổi diễn xuất ở độ tuổi còn khá trẻ, Tùng có từng bị áp lực về chuyện thu nhập hay tài chính không?

Sơn Tùng: Ở độ tuổi của tôi, nhiều bạn đã bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Nhưng với tôi, khi làm nghề, tôi không muốn để tâm lý đó ảnh hưởng đến cách mình làm việc. Nếu cứ nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc, mình sẽ không thể tập trung trọn vẹn cho vai diễn, nhất là khi nhân vật của mình có thể chỉ mới 17 tuổi, hoặc sau này là những độ tuổi khác.

Tôi được học rất nhiều từ nghề này. Tôi có cơ hội sống trong nhiều cuộc đời khác nhau, được đào sâu vào cảm xúc con người, vào nhân vật và những hoàn cảnh sống khác nhau. Mỗi nhân vật đều có những khiếm khuyết riêng. Khi mình nhận ra những điểm đó và tìm cách thể hiện, khắc phục trong quá trình diễn, cảm giác như nhận được một bài học rất lớn. Không chỉ dừng lại trong công việc, những điều đó còn có thể mang ra ngoài đời sống. Khi thấy một người đang buồn, mình hiểu hơn và biết cách ứng xử để họ cảm thấy được chia sẻ, được “chữa lành”.

PV: Vừa đi học, vừa đi diễn, Tùng làm thế nào để cân bằng mọi thứ?

Sơn Tùng: Hiện tại, tôi vẫn được sống với sở thích của mình và vẫn đi học. Đó là hai điều quan trọng mà ở thời điểm này tôi cần phải làm tốt.

Khi ở đoàn phim, đó là công việc, nên tôi sẽ tập trung 100% cho việc quay. Còn khi về nhà, có thời gian rảnh, tôi sẽ tranh thủ học. Tôi không ép bản thân phải học liên tục, mà khi nào thực sự thoải mái, đủ sức thì mới bắt đầu. Với tôi, việc học trên trường và những trải nghiệm ngoài đời có sự liên kết rất chặt chẽ với nhau.

Nếu có những kỳ thi trùng với lịch quay, tôi nghĩ mình sẽ linh hoạt xử lý. Trong trường hợp cần thiết, tôi có thể xin thi bù để vừa đảm bảo việc học, vừa không ảnh hưởng đến công việc.

PV: Xin cảm ơn Sơn Tùng!