Người chơi rock đứng sau ca khúc OST trong phim "Lửa trắng" là ai?

Những bộ phim truyền hình như Cách em 1 milimet, Lửa trắng hay gần đây là Đội bóng nữ làng Xuân không chỉ thu hút khán giả bởi câu chuyện trên màn ảnh mà còn có những ca khúc được viết riêng cho từng tuyến nhân vật, góp phần tạo thêm dấu ấn cho bộ phim. Đứng sau những ca khúc ấy là Nguyễn Nam Giang - người sáng tác, chơi bass, đồng thời là người thành lập ban nhạc rock Mủn Gỗ.

Nhạc phim mở ra một không gian mới trong hành trình sáng tác của Nam Giang. Trước khi những ca khúc của anh vang lên trên phim truyền hình, âm nhạc của anh chủ yếu gắn với những sân khấu rock và Mủn Gỗ - ban nhạc ra đời từ một nhóm bạn không được đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp nhưng cùng chung niềm yêu thích với rock.

Nguyễn Nam Giang là người đứng sau nhiều ca khúc nhạc phim trong các bộ phim Cách em 1 milimet, Lửa trắng hay gần đây là Đội bóng nữ làng Xuân.

Khi những “mảnh gỗ vụn” tìm thấy nhau

Mủn Gỗ ra đời tháng 9/2021 với 5 thành viên, phần lớn quen nhau từ các câu lạc bộ âm nhạc sinh viên. Không được đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, họ đến với nhau từ những buổi giao lưu, chơi nhạc rồi quyết định lập band để cùng sáng tác, làm sản phẩm và duy trì niềm vui sau giờ làm.

Ngay cả cái tên Mủn Gỗ cũng ra đời từ một câu chuyện rất đời thường. Trong một lần cả nhóm ngồi uống bia trên chiếc bàn gỗ ép đã cũ, nước khiến bề mặt bàn bong và mủn ra. Nhìn những mảnh gỗ vụn, các thành viên liên tưởng tới chính mình.

“Anh em đều không học nhạc chuyên nghiệp nên cũng có một chút tự ti. Chúng tôi nghĩ mình giống như những mảnh gỗ vụn. Nhưng nếu những mảnh đó liên kết, ép lại với nhau thì ít nhất vẫn tạo thành một thứ có giá trị”, Nam Giang kể.

Mủn Gỗ được thành lập năm 2021 bởi nhóm bạn không được đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp nhưng cùng chung niềm yêu thích với rock.

Từ cái tên có phần tự trào ấy, Mủn Gỗ dần tìm kiếm màu âm nhạc riêng. Nam Giang là người thành lập, dẫn dắt ban nhạc, đồng thời đảm nhận vai trò sáng tác và chơi bass.

Rock là nền tảng nhưng độ “nặng” không phải điều duy nhất nhóm hướng tới. Những ca khúc như Ô Quy Hồ, Mị Châu, Ông Hoàng Bảy, Tam Giác Mạch... khai thác huyền sử, truyền thuyết, vùng đất và những chất liệu văn hóa Việt. Trong các màn trình diễn, Mủn Gỗ còn sử dụng sáo, đàn tranh, đàn bầu bên cạnh guitar, bass, trống.

Tuy nhiên, Nam Giang cho rằng đưa chất liệu truyền thống vào rock không đơn giản là bổ sung nhạc cụ dân tộc. “Nếu chỉ hiểu việc đưa văn hóa dân gian vào rock là thêm nhạc cụ dân tộc rồi chơi thì chưa phải điều quan trọng nhất. Điều tôi quan tâm hơn là âm hưởng”.

Theo Nam Giang, ngay cả khi bỏ hoàn toàn nhạc cụ dân tộc khỏi một bản phối, điều anh muốn là người nghe vẫn có thể cảm nhận được vùng đất và không gian văn hóa mà tác phẩm gợi ra.

“Nghe một đoạn nhạc và cảm giác được vùng đất, không gian văn hóa mà nó gợi ra. Mình là người Việt Nam, lớn lên trong môi trường văn hóa Việt Nam thì những âm hưởng ấy đã ngấm vào mình. Điều tôi muốn là chuyển hóa chúng thành những tác phẩm mới. Với tôi, đó cũng là một cách gìn giữ văn hóa”, anh nói.

Nguyễn Nam Giang là người sáng lập ban nhạc rock Mủn Gỗ, đồng thời đảm nhận vai trò sáng tác và chơi bass.

Bên cạnh những sáng tác khai thác lịch sử, truyền thuyết hay vùng miền, Mủn Gỗ cũng có những ca khúc tình cảm như Gửi em, Nắng mang em đến, Chạy vào khoảng trời đang mưa... Nam Giang cho biết điều khiến anh vui là có những khán giả nghe các tác phẩm khác nhau vẫn nhận ra nét tương đồng trong màu sắc sáng tác.

Cái tên Mủn Gỗ có vẻ nhỏ bé lại đem đến sáng tác thật đa dạng màu sắc. Họ cũng góp mặt tại những sân khấu lớn như Hà Nội Rock, HOZO Festival 2024.

Với một band rock trẻ, việc xuất hiện trước lượng khán giả lớn, được những người đi trước ghi nhận có ý nghĩa không nhỏ. Nhưng chính khi con đường rock bắt đầu hình thành tương đối rõ, một cánh cửa khác lại mở ra.

Từ rock đến những câu chuyện trên màn ảnh

Nam Giang bén duyên với phim truyền hình, bắt đầu từ Cách em 1 milimet. Vốn là khán giả của phim VFC, anh bị cuốn vào câu chuyện của các nhân vật khi bộ phim đã phát sóng hơn nửa chặng đường và nảy ra ý định viết nhạc.

Nam Giang cho biết ca khúc Chẳng thể níu đôi tay khi đó đơn giản chỉ là gửi một sáng tác xuất phát từ cảm xúc dành cho bộ phim. May mắn, đạo diễn thấy phù hợp và sau những trao đổi giữa hai bên, ca khúc được sử dụng. Từ cơ duyên này, anh tiếp tục viết Cách em 1 milimet và tác phẩm cũng được đưa vào phim.

Ca khúc "Cách em 1 milimet"

Sau đó, Nam Giang được giới thiệu với các đạo diễn khác và tiếp tục có cơ hội làm nhạc cho Lửa trắng, gần đây nhất là Đội bóng nữ làng Xuân. Ba bộ phim với những câu chuyện khác nhau cũng đưa anh vào một cách sáng tác khác với khi làm nhạc cho Mủn Gỗ.

Với ban nhạc, Nam Giang chủ động lựa chọn câu chuyện và tự do hơn trong cách thể hiện. “Khi viết nhạc phim, mình phải bó lại một chút để phù hợp với cảnh phim, nội dung phim và ý đồ của đạo diễn”, anh cho biết.

Thông thường, Nam Giang đọc kịch bản trước khi bắt đầu viết. Thời gian sáng tác tùy vào từng ca khúc, có bài mất vài ngày nhưng cũng có lúc cảm xúc đến nhanh, ý tưởng được hình thành chỉ trong vài phút. Sau đó là quá trình chỉnh sửa và lựa chọn phương án phù hợp với bộ phim.

Ca khúc "Chẳng dám ngỏ lời".

Lửa trắng là một trường hợp như vậy. Dù bộ phim xoay quanh cuộc chiến chống tội phạm ma túy, Nam Giang không chỉ nhìn vào đề tài chung mà còn tìm cảm hứng từ những câu chuyện riêng của nhân vật. Chẳng dám ngỏ lời vì thế đi vào tuyến tình cảm, tạo một màu sắc khác trong tổng thể âm nhạc của phim.

Không muốn đóng khung trong một màu sắc

Dù nhạc phim đang mở thêm một không gian sáng tác với những thành công nhất định, Nam Giang không đặt mục tiêu trở thành người chuyên viết nhạc phim.

“Tôi không nghĩ mình có tham vọng phải trở thành một người chuyên trị nhạc phim hay một danh xưng nào đó. Tôi chỉ mong có những dự án phù hợp để tiếp tục được thử sức”, anh nói.

Với Nam Giang, công việc chính là điểm tựa để anh tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc lâu dài.

Bằng chứng là anh đã tiếp tục cùng bạn bè thành lập ban nhạc Magma để mở thêm các không gian sáng tạo khác cho mình. Cùng là rock nhưng nếu như Mủn Gỗ đến với khán giả bằng classic rock với màu sắc văn hóa, Magma lại mở ra một góc nhìn hiện đại và nguồn năng lượng tích cực hơn với những ca khúc modern rock và hard rock bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Sự tồn tại song song của Mủn Gỗ, Magma và nhạc phim cho thấy Nam Giang không muốn đóng khung mình trong một màu sắc cố định. Mỗi dự án có một đời sống riêng nhưng đều gặp nhau ở mong muốn kể chuyện và khám phá những khả năng mới của âm nhạc.

Thế giới sáng tạo đa sắc ấy được duy trì bằng một nhịp sống rất thực tế. Nam Giang và các thành viên trong hai ban nhạc đều có công việc riêng. Ban ngày họ đi làm, sau giờ làm, họ gặp nhau để tập luyện, sáng tác và chơi rock. Công việc chính không đối lập với đam mê mà trở thành điểm tựa để họ có thể theo đuổi âm nhạc lâu dài.

Nam Giang không muốn đảo ngược trật tự ấy. “Công việc chính nuôi sống mình, nuôi sống gia đình và cũng chính là thứ đang nuôi cả đam mê âm nhạc”, anh nói.

Sản xuất âm nhạc luôn tốn kém, từ thiết bị, phòng thu đến chi phí tổ chức biểu diễn. Nguồn thu chưa đủ để các thành viên coi âm nhạc là nghề chính. Ngay cả khi thực hiện show riêng, ban nhạc vẫn có thể phải ứng tiền túi trước, rồi bán vé với hy vọng cân đối được một phần chi phí.

Nam Giang không đặt mục tiêu trở thành người chuyên viết nhạc phim mà muốn tiếp tục thử sức ở những dự án phù hợp.

Nam Giang vẫn nuôi giấc mơ về một concert quy mô lớn. Tuy nhiên, anh cũng hiểu rằng để đông đảo khán giả sẵn sàng mua vé là hành trình cần nhiều thời gian. Trước mắt, việc âm nhạc có thể tự trang trải được một phần chi phí đã là điều đáng mừng.

Từ chiếc bàn gỗ ép gắn với sự ra đời của Mủn Gỗ đến những sân khấu rock, những sáng tác của Mủn Gỗ, Magma và các ca khúc vang lên trên phim truyền hình, Nam Giang coi tất cả là những không gian khác nhau cùng nuôi dưỡng việc sáng tác. Điều anh muốn giữ không chỉ là sản phẩm hay danh tiếng, mà còn là khả năng tiếp tục làm nhạc với những người bạn, kể những câu chuyện mình tin và đón nhận những thử thách mới.

“Điều tôi muốn là được thỏa mãn đam mê, cái tôi sáng tạo và có một tình bạn đẹp nhất có thể với những người cùng yêu nhạc”, Nam Giang nói.