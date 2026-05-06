Quỳnh Châu "Cách em một milimet" lột xác trong phim mới

Thứ Tư, 16:33, 06/05/2026

VOV.VN - Sau dấu ấn trong "Cách em một milimet", Quỳnh Châu tiếp tục gây chú ý khi “lột xác” với vai chính trong "Dưới ô cửa sáng đèn", hóa thân thành một phụ nữ hiện đại nhiều áp lực, mang đến hình ảnh gai góc và giàu nội tâm hơn trên màn ảnh nhỏ.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Cách em một milimet Dưới ô cửa sáng đèn phim VTV3 vai chính đầu tiên diễn viên Quỳnh Châu phụ nữ hiện đại áp lực gia đình doanh nhân nữ vai diễn nội tâm phim truyền hình Việt Nam Quang Sự
Trong bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" lên sóng tháng 5 trên VTV3, Quỳnh Châu gây chú ý khi lần đầu đảm nhận vai chính trong sự nghiệp. Nữ diễn viên cho biết đây là vai diễn “khác hoàn toàn” so với những gì cô từng thể hiện trước đó, khi trước đây chủ yếu đảm nhận các vai phụ hoặc tuyến nhân vật chưa có nhiều đất diễn.
Trong phim, Quỳnh Châu vào vai Trần Phương Diệu – một phụ nữ hiện đại, thành đạt, là chủ doanh nghiệp may mặc nhưng phải đối diện với nhiều áp lực trong cuộc sống cá nhân.
Chia sẻ về vai diễn, Quỳnh Châu cho biết việc lần đầu đảm nhận vai chính khiến cô vừa áp lực, vừa có thêm động lực để làm mới mình. Nhân vật Diệu không chỉ là hình ảnh một người phụ nữ thành đạt mà còn là đại diện cho những người đang phải cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống tình cảm, gia đình.
Nữ diễn viên đưa bố mẹ đến dự họp báo ra mắt phim mới.
Trong phim, Quỳnh Châu đóng cặp cùng Quang Sự trong vai Lưu Đình Sinh – một ông bố đơn thân sống nguyên tắc, giàu tình cảm nhưng cũng đầy tự trọng. Sự kết hợp giữa hai nhân vật với những tính cách và hoàn cảnh khác biệt hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến cảm xúc cho khán giả.
Quỳnh Châu và bố.
Ngọc Huyền đảm nhận vai Vân - em gái Sinh, công việc không ổn định, sống phông bạt, màu mè. Tính cách này đẩy gia đình vào nhiều rắc rối, nhưng Vân có một điểm giống những người cùng lớn lên ở khu tập thể này đó là sự nghĩa khí với bạn bè
Ngọc Huyền và đạo diễn Trịnh Lê Phong.
Trong phim, Ngọc Huyền và Du Ka có nhiều cảnh tình cảm. Du Ka đảm nhận vai Bằng - tính hơi hâm hâm, đa nghi với xã hội nhưng tin tưởng bạn bè tuyệt đối.
Đóng cùng Ngọc Huyền, Quỳnh Châu là Thanh Hương. Cô đảm nhận vai Nguyệt - một idol về nhan sắc ở khu tập thể, từng khiến đám thiếu niên Tài, Sinh, Bằng mê mệt. Nguyệt bỗng xuất hiện ở độ tuổi xế chiều kèm một cậu con trai phá phách.
“Dưới ô cửa sáng đèn” chạm tới những vấn đề của đời sống thường nhật: khủng hoảng kinh tế, nợ nần, đạo đức kinh doanh, đổ vỡ hôn nhân, sự cô đơn trong chính gia đình mình… Tuy nhiên, bộ phim lựa chọn một góc nhìn tích cực, mang đến câu chuyện đời nơi con người không đầu hàng nghịch cảnh mà học cách đứng dậy, chữa lành và tiếp tục sống.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, bộ phim còn chạm tới nhiều vấn đề xã hội như khủng hoảng kinh tế, nợ nần, đổ vỡ hôn nhân hay sự cô đơn ngay trong chính gia đình mình. Dù vậy, tác phẩm vẫn giữ tinh thần tích cực khi đặt con người vào hành trình học cách đứng dậy, chữa lành và tiếp tục sống sau những va vấp.
Với nội dung gần gũi, thông điệp nhân văn cùng dàn diễn viên thực lực, bộ phim được kỳ vọng mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Phim sẽ lên sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3, sau khi "Bước chân vào đời" kết thúc.

Chiến thắng Điện Biên Phủ trong các tác phẩm điện ảnh Việt Nam
VOV.VN - Từ những thước phim còn vương bụi chiến hào của Chiến dịch Điện Biên Phủ đến các tác phẩm giàu chất điện ảnh, lịch sử không chỉ được ghi lại mà còn được “viết lại” bằng ngôn ngữ hình ảnh, kể lại bằng cảm xúc, con người và sự vĩ đại còn ngân dài.

25.000 hồ sơ điệp viên và những bí mật sắp được hé lộ trong "Mật mã Đông Dương"
VOV.VN - Ngày 5/5, tại Hà Nội, dự án phim điện ảnh "Mật mã Đông Dương" đã chính thức được công bố. Sau gần 40 năm vắng bóng, đề tài tình báo – một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam – chính thức trở lại với quy mô đầu tư lớn và cách tiếp cận hiện đại.

Kết phim "Bóng ma hạnh phúc": Khán giả hả hê khi cặp đôi ngoại tình tự hại nhau
VOV.VN - Những diễn biến cuối cùng của "Bóng ma hạnh phúc" đang trở thành tâm điểm chú ý khi loạt trích đoạn hé lộ đoạn kết kịch tính thu hút hơn hàng triệu lượt xem. Sau hành trình dài với hàng loạt biến cố, bộ phim khép lại bằng cái giá đắt cho kẻ phản diện và sự giải thoát cho người phụ nữ chịu nhiều tổn thương.

Vì sao thị trường Trung Quốc bắt đầu “mở cửa” với nghệ sĩ Việt?
VOV.VN - Sự xuất hiện liên tiếp của Chi Pu và Trang Pháp trong các chương trình giải trí đình đám không còn là hiện tượng cá biệt. Từ những sân khấu của Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đến Đạp Gió 2026, nghệ sĩ Việt đang từng bước chen chân vào một thị trường vốn nổi tiếng khắt khe và có tính cạnh tranh cao bậc nhất châu Á.

Hai mỹ nhân phim tình báo Việt có điểm chung đặc biệt: Bố đều là công an
VOV.VN - “Mật mã Đông Dương” thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của hai mỹ nhân Ninh Dương Lan Ngọc và Trâm Anh. Cả hai nữ diễn viên đều có bố làm công an, nên việc tham gia một tác phẩm về lực lượng tình báo mang đến cho họ nhiều cảm xúc đặc biệt.

