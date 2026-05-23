Quỳnh Châu: Trước “Cách em 1 milimet”, cát-xê không đủ mua quần áo cho nhân vật

Quỳnh Châu sinh năm 1998, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Nữ diễn viên gây chú ý khi đóng phim "Cách em 1 milimet" với vai Thị Tú. Nếu Thị Tú trong "Cách em 1 milimet" từng ghi dấu bởi nét hồn nhiên, trong trẻo, thì ở "Dưới ô cửa sáng đèn" của đạo diễn Trịnh Lê Phong, Quỳnh Châu đảm nhận một màu sắc hoàn toàn khác: Diệu, người phụ nữ đã có gia đình, làm kinh doanh lâu năm, trải qua nhiều biến cố và mang đời sống nội tâm phức tạp.

Quỳnh Châu và Quang Sự trong "Dưới ô cửa sáng đèn".

PV: Từ Thị Tú hồn nhiên, trong trẻo của “Cách em 1 milimet” đến Diệu trong “Dưới ô cửa sáng đèn” là một màu sắc rất khác. Vai diễn lần này đến với Quỳnh Châu như thế nào?

Quỳnh Châu: Khi dự án này còn chưa thành hình hài cụ thể, anh Phong có nói với tôi rằng sắp tới anh sẽ làm phim và muốn tôi tham gia một vai. Lúc đó anh ấy chưa nói rõ là vai nào, và thực ra cũng không phải vai hiện tại. Thời điểm ấy, tôi vẫn đang ghi hình “Cách em 1 milimet”.

Tôi có nói với anh Phong rằng sau bộ phim này, nếu anh làm phim tiếp thì tôi sẽ làm cùng anh. Nếu có cơ hội, tôi luôn muốn hợp tác với anh Phong, bởi anh ấy rất thông minh, rất giỏi và quan trọng là rất hiểu tôi.

Khi nhận kịch bản, tôi vẫn nghĩ mình sẽ làm một vai khác. Nhưng sau đó, vì một số yếu tố chi phối, nhà sản xuất mới nói rằng vai diễn hiện tại chưa có phương án khả thi, tại sao đạo diễn không nghĩ đến tôi. Lúc đó anh Phong cũng giật mình vì trước đó anh ấy đinh ninh tôi phù hợp với một vai khác.

Điều khiến anh ấy băn khoăn nhất là ngoại hình của tôi lúc đó còn trẻ quá. Khán giả đang quen nhìn tôi qua Thị Tú, rất hồn nhiên và trong veo. Trong khi vai diễn lần này là người phụ nữ đã có gia đình, có sự nghiệp, làm kinh doanh lâu năm. Nhân vật phải có thần thái, ánh mắt và ngoại hình phù hợp.

Đây là một vai diễn rất khác so với Thị Tú. Từ vai Thị Tú trong “Cách em 1 milimet” sang vai diễn lần này là hai màu sắc gần như không liên quan đến nhau. Đời sống tâm lý của nhân vật cũng khác hoàn toàn.

PV: Châu đã chuẩn bị ngoại hình, trang phục, tạo hình cho vai diễn này ra sao?

Quỳnh Châu: Tôi muốn tập trung nhiều nhất cho phần diễn xuất, nên có một bạn hỗ trợ về trang phục và tôi giao toàn quyền cho bạn ấy. Bạn ấy giúp tôi phần đó để tôi không phải lo hôm nay mặc gì.

Điều kiện làm phim của mình vẫn còn hạn chế, diễn viên đôi khi phải chuẩn bị rất nhiều thứ, từ quần áo, phục trang đến việc trao đổi hôm nay mặc gì. Vì vậy, có người hỗ trợ trang phục giúp tôi rất nhiều.

Về tạo hình, sau khi tìm rất kỹ, cuối cùng mọi người thống nhất làm cho tôi bộ tóc xoăn. Bộ tóc đó khiến tôi trông đúng tuổi hơn. Khi để tóc dài, gương mặt của tôi cũng phù hợp hơn với nhân vật. Anh Phong rất hài lòng với tạo hình này, tôi cũng rất hài lòng. Nhân vật là một người yêu công việc, cá tính, năng động. Khi tạo hình đã đúng, mọi thứ trở nên dễ hơn và khán giả cũng dễ tin hơn.

PV: Trong buổi họp báo, có phân đoạn nhân vật của Châu khóc dựa vào nhân vật do Quang Sự thể hiện, tạo cảm giác rất xúc động. Châu có thể chia sẻ thêm về cảnh quay đó?

Quỳnh Châu: Cảnh quay đó thực ra chưa phải là cảnh hay nhất của tôi trong bộ phim này. Nhưng khi xem lại những hình ảnh được chiếu trong buổi họp báo, tôi cũng rất xúc động khi mình đứng ở góc độ Quỳnh Châu đang xem một bộ phim.

Ở hiện trường, có rất nhiều yếu tố chi phối: máy quay, âm thanh bên ngoài, lời thoại, vị trí đứng, điểm diễn… Tất cả đều là trách nhiệm của một diễn viên. Nhưng khi diễn cảnh đó, tôi có cảm giác mình không hề diễn. Mọi thứ lúc ấy đã là nhân vật.

Tất nhiên, trong diễn xuất vẫn có kỹ thuật. Khi diễn những cảnh cảm xúc như vậy, tôi thường buông lơi cảm xúc, nhưng vẫn phải có sự kiểm soát và đi đúng quy trình. Đó là cách làm việc của mỗi diễn viên.

PV: Châu lấy cảm xúc như thế nào để diễn được những cảnh nặng tâm lý như vậy?

Quỳnh Châu: Với tôi, nếu mình không tập trung thì sẽ không có cảm xúc. Còn khi đã tập trung, mọi thứ đến rất tự nhiên.

Ở phân đoạn đó, nhân vật phát hiện chồng ngoại tình và hoàn toàn tan vỡ. Cảm giác lúc ấy là không còn nơi nào để về. Tôi không biết phải nói chính xác là mình lấy cảm xúc như thế nào, bởi tôi chỉ tưởng tượng ra và sống đúng với hoàn cảnh của nhân vật.

Tôi không hỏi ai từng gặp tình huống đó ngoài đời, cũng không xem hay học theo một vai diễn nào có hoàn cảnh tương tự. Tôi tự tưởng tượng và đặt mình vào nhân vật. Nếu thật sự bị chồng phản bội, có lẽ tôi sẽ như vậy.

PV: Trong phim, Quỳnh Châu có nhiều cảnh diễn cùng Quang Sự. Quá trình làm việc với anh ấy diễn ra thế nào?

Quỳnh Châu: Theo cảm nhận chủ quan của tôi, anh Sự là một người rất đàn ông, rất chừng mực và đồng thời cũng tạo cho tôi cảm giác thoải mái khi làm việc.

Hai anh em không trao đổi quá nhiều kiểu “anh sẽ như thế này, em sẽ như thế kia”. Thường là vào tập, quay rồi diễn. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, không có khó khăn gì.

Anh Sự là người đã có gia đình. Khi diễn với những bạn nam chưa có gia đình, có thể sự tương tác sẽ gần gũi hơn để phục vụ vai diễn. Nhưng trong trường hợp này, sự chừng mực lại rất phù hợp. Trong phim, nhân vật của anh Sự cũng là người đã có gia đình, nhân vật của tôi cũng vậy. Hai người cần có sự tương tác đúng hoàn cảnh, giữ khoảng cách vừa phải, và điều đó lại trùng với thực tế làm việc của chúng tôi.

Quỳnh Châu và bố mẹ

PV: Trong buổi họp báo ra mắt “Dưới ô cửa sáng đèn”, bố mẹ Châu đã có mặt để chứng kiến một cột mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất của con gái. Khoảnh khắc ấy mang lại cho Quỳnh Châu cảm xúc như thế nào?

Quỳnh Châu: Tôi rất vui và biết ơn vì bố mẹ đồng hành với mình trong bộ phim này. Trước đây, tôi chưa bao giờ muốn gia đình đi quá sâu vào công việc của mình, bởi công việc này khá phức tạp.

Buổi họp báo lần này là buổi họp báo thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Lần đầu cũng là phim của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Khi anh Phong gợi ý mời bố mẹ đến, ban đầu tôi không nghĩ tới. Nhưng sau đó, tôi nghĩ có khi bố mẹ không cần mình phải mua gì đó cho họ. Có khi bố mẹ chỉ cần biết công việc của mình đang phát triển tốt, thuận lợi và muốn chứng kiến những khoảnh khắc quan trọng.

Có thể sau này tôi sẽ có nhiều buổi họp báo hoành tráng hơn nhưng những lần đầu tiên như thế này sẽ không giống bất kỳ lần nào khác.

PV: Trước đây bố từng phản ứng với việc Quỳnh Châu theo đuổi nghề diễn. Bây giờ mọi chuyện đã thay đổi ra sao?

Quỳnh Châu: Điều quan trọng nhất là sự yên tâm của bố mẹ khi thấy mình đi làm. Không phải bố muốn tôi làm công chức nhà nước vì công việc đó ổn định hơn, mà vì trong suy nghĩ của bố, làm diễn viên rất vất vả và cũng khá phức tạp.

Tôi cần có được sự yên tâm của bố bằng cách khẳng định mình. Có thể hơi lâu một chút, nhưng dần dần mọi thứ đã ổn định hơn. Đến “Cách em 1 milimet”, khi tôi có vai chính đầu tiên, bố mới bắt đầu chính thức yên tâm hơn. Và hôm nay, sự có mặt của bố trong buổi họp báo chính là câu trả lời của bố.

Trước đây, trong thời gian tôi đi làm phim hoặc làm những công việc liên quan đến nghề, bố không hỏi tôi. Có lúc tôi từng buồn và nghĩ rằng bố không quan tâm. Nhưng sau này tôi mới biết bố vẫn âm thầm theo dõi tình hình của tôi qua mẹ.

Quỳnh Châu và bố

PV: Sau khi được chú ý hơn, cuộc sống của Châu thay đổi thế nào?

Quỳnh Châu: Tôi cảm thấy cuộc sống không thay đổi quá nhiều. Làm nghề, đặc biệt là nghề diễn viên, ai cũng muốn nổi tiếng và có thể kiếm được nhiều tiền. Nhưng khi đã làm nghề đến năm thứ ba, thứ tư, tôi không còn theo đuổi điều đó nữa.

Tôi chỉ muốn sau mỗi vai diễn, mình có thể mang lại giá trị gì cho cộng đồng. Vai diễn của tôi có chạm được đến cảm xúc của khán giả hay không, có mang lại cảm xúc hoặc suy nghĩ gì đó hay không. Mọi thứ đến với tôi rất tự nhiên và tôi không tính toán trước.

“Cách em 1 milimet” thành công, mang tên tuổi và hình ảnh của tôi đến gần hơn với khán giả. Tôi nghĩ lớp khán giả trẻ, các bạn nhỏ hơn, đã giúp lan tỏa hình ảnh của tôi rất tốt, vì các bạn thường chia sẻ, theo dõi, bình luận nhiều trên mạng xã hội.

Nhưng sự nổi tiếng cũng giống như con dao hai lưỡi. Có nhiều người yêu quý mình, nhưng cũng có những ý kiến khác. Khi đã là người của công chúng, mình phải xác định điều đó.

PV: Thu nhập hiện tại của nghề diễn có đủ để Quỳnh Châu tự chủ về tài chính không?

Quỳnh Châu: Tôi nghĩ đây là điều nhiều người quan tâm: thu nhập của diễn viên như thế nào. Với tôi, diễn viên là một công việc, một nghề nghiệp giúp tôi nuôi sống bản thân.

Trước “Cách em 1 milimet”, có những lúc cát-xê phim tôi đóng còn không đủ tiền mua quần áo cho nhân vật. Ngoài diễn xuất, tôi cũng có công việc làm thêm. Nhưng với mức thu nhập hiện tại, tôi nghĩ đủ để mình tự do làm theo ý thích. Không phải là quá xa xỉ, nhưng quan trọng là mình được tự do và không phải quá lo lắng về kinh tế, không phải vừa đi quay vừa bắt buộc phải làm việc khác để nuôi sống bản thân.