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Người đẹp lai Việt - Anh đăng quang Miss Grand Vietnam 2026

Thứ Bảy, 05:26, 01/08/2026
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VOV.VN - Tối 31/7, Emoura Phạm vượt qua 29 thí sinh để giành vương miện Miss Grand Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tại TP.HCM. Người đẹp mang hai dòng máu Việt Nam - Anh trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, đồng thời sẽ tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 có sự tranh tài của 30 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các người đẹp lần lượt trải qua những phần thi đồng diễn, áo tắm, dạ hội và ứng xử để thuyết phục ban giám khảo. Sau các vòng thi, Emoura Phạm được xướng tên cho danh hiệu cao nhất. Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi trực tiếp trao vương miện cho người kế nhiệm trong khoảnh khắc khép lại mùa giải thứ năm của cuộc thi.

Bốn danh hiệu á hậu lần lượt thuộc về Trịnh Yến Nhi, Phan Lê Kim Ngọc, Võ Đoàn Bảo Hà và Ngô Bảo Ngọc. Trong đó, Trịnh Yến Nhi giành danh hiệu á hậu 4, Phan Lê Kim Ngọc là á hậu 3, Võ Đoàn Bảo Hà đoạt ngôi á hậu 2, còn Ngô Bảo Ngọc trở thành á hậu 1.

nguoi dep lai viet - anh dang quang miss grand vietnam 2026 hinh anh 1
Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 trong đêm chung kết tối 31/7 tại TP.HCM.

Sau khi ba vị trí á hậu 4, á hậu 3 và á hậu 2 được công bố, Emoura Phạm và Ngô Bảo Ngọc tiếp tục bước vào phần thi đặc biệt. Hai thí sinh cùng trả lời câu hỏi của đương kim Miss Grand International về việc hoa hậu cống hiến cho cộng đồng vì trách nhiệm hay từ sự tự nguyện.

Emoura Phạm lựa chọn sự tự nguyện. Cô cho rằng chỉ khi tự nguyện, mỗi người mới có được niềm đam mê và sự cống hiến xuất phát từ tận đáy lòng. Trong khi đó, Ngô Bảo Ngọc nhấn mạnh rằng khi phục vụ cộng đồng, một người không nhất thiết phải giữ danh hiệu hay đảm nhận một vị trí cụ thể mà chỉ cần có trái tim chân thành.

Kết thúc phần thi, Ngô Bảo Ngọc được công bố là á hậu 1, còn Emoura Phạm chính thức đăng quang Miss Grand Vietnam 2026. Với danh hiệu á hậu 1, Ngô Bảo Ngọc sẽ nối gót Hương Giang tham dự Miss Grand International All Star mùa thứ hai, dự kiến tổ chức vào cuối năm.

nguoi dep lai viet - anh dang quang miss grand vietnam 2026 hinh anh 2
Người đẹp lai Việt - Anh sở hữu chiều cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-60-92 cm.

Emoura Phạm sinh năm 2000, có mẹ là người Việt Nam và cha là người Anh. Cô sống tại Việt Nam đến năm 15 tuổi, sau đó sang Mỹ học phổ thông. Người đẹp tiếp tục theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, bang California.

Ngay từ những vòng đầu, Emoura Phạm đã được xem là một trong những ứng viên nổi bật của mùa giải. Cô cao 1,7 m, có số đo ba vòng 80-60-92 cm. Người đẹp gây chú ý nhờ ngoại hình sắc sảo, hình thể khỏe khoắn, phong cách trình diễn giàu năng lượng và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Những yếu tố này giúp cô được nhiều khán giả và giới chuyên môn nhận xét sở hữu “chất Grand” rõ nét.

Trong suốt cuộc thi, Emoura duy trì phong độ ổn định và liên tục xuất hiện trong các phần thi quan trọng. Cô lọt vào top 6 Grand Fashion Award, top 10 Grand Talent Award, đồng thời giành chiến thắng tại English Grand Chat.

Ở phần thi tài năng, Emoura vừa chơi đàn vừa thể hiện ca khúc Heal the World cùng dàn hợp xướng gồm 20 thành viên. Tiết mục hướng đến thông điệp về hòa bình, cũng là một trong những giá trị cốt lõi mà cuộc thi theo đuổi.

nguoi dep lai viet - anh dang quang miss grand vietnam 2026 hinh anh 3
Emoura Phạm xuất hiện trong phần thi dạ hội trước khi được gọi tên vào top 5.

Chiến thắng của Emoura Phạm không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả khi cô giữ được sự ổn định qua các vòng thi. Lợi thế ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn và kinh nghiệm sân khấu được kỳ vọng sẽ giúp tân hoa hậu có quá trình chuẩn bị thuận lợi trước khi bước ra đấu trường quốc tế.

Miss Grand Vietnam 2026 là mùa giải thứ năm của cuộc thi. Trước đêm chung kết, top 30 đã trải qua chuỗi hoạt động và phần thi phụ gồm Grand Arrival, Grand Fashion Award, Grand Chat, English Grand Chat, Grand Talent Award, Best in Swimsuit và The Grand National Costume. Sau hành trình tranh tài, Emoura Phạm trở thành chủ nhân mới của chiếc vương miện và nhận nhiệm vụ đại diện nhan sắc Việt Nam tại Miss Grand International 2026.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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