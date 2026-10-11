Người đẹp Tanzania đăng quang Miss Grand International 2026, Việt Nam là Á hậu 4

Tối 10/10, chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham gia của 77 thí sinh. Chung cuộc, Jihan Mohin Dimack đến từ Tanzania được xướng tên cho ngôi vị cao nhất. Các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về đại diện Ecuador, Hà Lan, Guatemala và Việt Nam.

Jihan Mohin Dimack trở thành người đẹp Tanzania đầu tiên đăng quang Miss Grand International.

Chiến thắng của Jihan Mohin Dimack mang về chiếc vương miện Miss Grand International đầu tiên cho Tanzania. Người đẹp 30 tuổi, cao 1,75 m, mang hai dòng máu Tanzania - Lebanon. Cô có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và kinh doanh trực tuyến, hiện làm việc tại Trung Quốc. Trước đó, Jihan từng đăng quang Miss Universe Tanzania 2016 và đại diện quốc gia tham dự Miss Universe cùng năm. Trong quá trình dự thi Miss Grand International 2026, cô cũng là một trong những ứng viên được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán có khả năng đăng quang.

Ở vòng thi cuối cùng, Top 5 gồm các đại diện Ecuador, Guatemala, Hà Lan, Việt Nam và Tanzania cùng trả lời câu hỏi: “Theo bạn, một người phụ nữ có bản lĩnh cần sở hữu những phẩm chất nào?”.

Đại diện Tanzania đề cao lòng nhân hậu và lấy mẹ làm hình mẫu. Theo cô, một người phụ nữ bản lĩnh cần biết quan tâm, đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân và dẫn dắt bằng sự tử tế. Trong khi đó, Emoura Phạm của Việt Nam cho rằng người phụ nữ bản lĩnh nên trở thành một “cây cầu” kết nối, nâng đỡ và tạo thêm cơ hội cho những người xung quanh.

Emoura Phạm khép lại hành trình tại Miss Grand International 2026 với danh hiệu Á hậu 4. Trước khi vào Top 5, người đẹp Việt Nam lần lượt vượt qua các vòng thi để có tên trong Top 25 và Top 11.

Emoura Phạm giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2026.

Tại phần hùng biện dành cho Top 11 với chủ đề “Chấm dứt chiến tranh và xung đột”, Emoura Phạm mở đầu bằng việc đề nghị khán giả giữ im lặng trong ba giây, sau đó nói: “Bạn có nghe thấy gì không? Đó chính là âm thanh của hòa bình. Không tiếng súng, không bom đạn, không tiếng thét trong sợ hãi”.

Cô tiếp tục nhấn mạnh ba giây im lặng với nhiều người có thể rất ngắn, nhưng lại là điều hàng triệu người sống giữa chiến tranh khao khát. Đại diện Việt Nam đề cập đến nỗi đau của những người mẹ mất con, những đứa trẻ mất cha và cho rằng quyền được sống trong hòa bình không nên bị giới hạn bởi đường biên giới. Kết thúc phần thi, cô thể hiện một đoạn trong ca khúc Heal the world.

Ở phần ứng xử sau đó, Emoura Phạm nhận câu hỏi về cách truyền cảm hứng cho bản thân và những người khác. Cô cho biết động lực đến từ cội nguồn, lịch sử, mẹ, bà ngoại và nơi mình sinh ra, lớn lên. Những câu chuyện về khó khăn trong hành trình tìm kiếm tri thức giúp cô nhận ra sức mạnh của giáo dục và nghị lực vượt qua nghịch cảnh.

Emoura Phạm trong phần thi ứng xử tại chung kết Miss Grand International 2026. Markdown đã dán (1)

Đại diện Việt Nam trình diễn bikini trước khi được gọi tên vào Top 11.

Trong vòng ứng xử Top 5, Emoura tiếp tục nhắc tới dự án xây 100 cây cầu tại Đồng bằng sông Cửu Long. Theo cô, giá trị của một người phụ nữ bản lĩnh không chỉ nằm ở những gì đạt được cho bản thân mà còn ở khả năng sẻ chia, kết nối và tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng. Dự án đã hoàn thành 18 cây cầu, trong khi cây cầu thứ 19 và 20 đang được hoàn thiện.

Trước đêm chung kết, Emoura Phạm cũng nằm trong nhóm thí sinh được một số chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Người đẹp 26 tuổi, mang hai dòng máu Việt - Anh, từng học tập tại Mỹ và tốt nghiệp đại học chuyên ngành diễn xuất. Cô cao 1,70 m, số đo ba vòng 80-58-92 cm.

Miss Grand International là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức thường niên từ năm 2013, hướng tới thông điệp “Chấm dứt chiến tranh và bạo lực”. Năm nay, cuộc thi diễn ra tại Thái Lan, với các vòng thi gồm áo tắm, tài năng, phỏng vấn kín, trang phục dân tộc, bán kết và chung kết.