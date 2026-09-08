English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhà thiết kế từng bỏ nghề đi chạy xe ôm gây sốt mạng xã hội giờ ra sao?

Thứ Ba, 10:44, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hai lần phải đóng cửa cửa hàng, gửi hồ sơ đến nhiều thương hiệu nhưng chưa tìm được cơ hội phù hợp, nhà thiết kế Hà Nhật Tiến từng tạm gác công việc thời trang để chạy xe công nghệ trang trải cuộc sống. Hiện anh đứng trước cơ hội trở lại với công việc đã theo đuổi nhiều năm.

Câu chuyện của Hà Nhật Tiến từng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội khi hình ảnh một nhà thiết kế thời trang chuyển sang làm tài xế xe công nghệ được chia sẻ rộng rãi. Trước đó, anh từng tham gia nhiều chương trình, thực hiện trang phục cho nghệ sĩ và đưa thiết kế lên các sàn diễn lớn, trong đó có Fashion Voyage tại vịnh Hạ Long và các mùa tuần lễ thời trang quốc tế tổ chức ở Việt Nam.

nha thiet ke tung bo nghe di chay xe om gay sot mang xa hoi gio ra sao hinh anh 1
Nhà thiết kế Hà Nhật Tiến chia sẻ về hành trình làm nghề và quãng thời gian phải chạy xe công nghệ để trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, phía sau những dấu mốc trên sàn diễn là quãng thời gian không dễ dàng. Khi tự phát triển thương hiệu riêng, Hà Nhật Tiến phải cùng lúc đảm nhận nhiều công việc từ sáng tạo, tìm nguyên liệu, nhân sự, vận hành cửa hàng đến thuế, chi phí sản xuất và bán hàng. Những áp lực kéo dài khiến hoạt động kinh doanh gặp khó khăn và anh hai lần phải đóng cửa hàng.

Có thời điểm, nhà thiết kế gửi hồ sơ đến nhiều thương hiệu với mong muốn tìm một môi trường mới nhưng không nhận được phản hồi như kỳ vọng. Khoảng trống công việc khiến anh chọn lái xe công nghệ.

Hà Nhật Tiến cho biết đây không phải quyết định dễ dàng. Khi biết con trai đi chạy xe, bố anh từng gọi điện và không giấu được nỗi buồn. Anh phải trấn an gia đình rằng mình vẫn ổn và sẽ tìm cách bước tiếp.

Trên những chuyến xe, đôi khi khách hỏi anh từng làm nghề gì. Khi biết người tài xế từng là nhà thiết kế và có sản phẩm xuất hiện trên sàn diễn, nhiều người bất ngờ rồi động viên anh quay lại với nghề. Những cuộc trò chuyện ngắn trở thành nguồn khích lệ đối với Hà Nhật Tiến.

“Niềm vui của tôi là khi một bản phác thảo trở thành sản phẩm thật và có người mặc, yêu thích nó”, anh chia sẻ.

nha thiet ke tung bo nghe di chay xe om gay sot mang xa hoi gio ra sao hinh anh 2

Tại chương trình “Tọa độ việc làm” phát sóng trực tiếp trên VTV2 mới đây, Hà Nhật Tiến tiếp tục kể về quãng thời gian này. Anh cho biết dù trải qua nhiều khó khăn, điều mình muốn làm vẫn là cầm bút vẽ.

Trong chương trình, doanh nhân Lưu Nga, cố vấn chương trình, cũng có những đánh giá tích cực về năng lực và tình yêu nghề của Hà Nhật Tiến. Hai người từng có dịp gặp nhau từ năm 2012, khi anh tham gia “Ngôi sao thiết kế Việt Nam”.

Theo Lưu Nga, với nhân sự sáng tạo, bằng cấp và kinh nghiệm là những yếu tố cần thiết nhưng chưa phải điều quyết định khả năng đi xa. Bà quan tâm hơn đến “linh hồn” trong sản phẩm và cảm xúc mà người thiết kế mang đến.

Hà Nhật Tiến cũng chia sẻ quan điểm sau những va vấp trong quá trình tự kinh doanh. Anh cho rằng nhà thiết kế cần giảm bớt cái tôi để lắng nghe thị trường, “bán sản phẩm khách hàng cần, chứ không phải chỉ bán sản phẩm mình thích”. Theo anh, cá tính sáng tạo vẫn cần được giữ lại nhưng có thể điều chỉnh dựa trên dữ liệu, thị hiếu và định hướng thương hiệu.

nha thiet ke tung bo nghe di chay xe om gay sot mang xa hoi gio ra sao hinh anh 3
Nhà thiết kế Hà Nhật Tiến đứng trước cơ hội trở lại với công việc thời trang sau thời gian chạy xe công nghệ.

Đáng chú ý, tại chương trình, Hà Nhật Tiến nhận được đề nghị hợp tác từ đại diện đơn vị tuyển dụng. Doanh nghiệp đặt vấn đề đồng hành để anh phát triển một thương hiệu thời trang, thay vì tiếp tục phải tự mình đảm nhận toàn bộ các khâu từ thiết kế đến vận hành.

Cơ hội này mở ra khả năng để Hà Nhật Tiến trở lại với thời trang sau quãng thời gian chạy xe công nghệ mưu sinh. Tuy nhiên, đây mới là một đề nghị hợp tác được đưa ra tại chương trình, chưa đồng nghĩa với việc con đường trở lại của anh đã hoàn toàn được xác lập.

Sau những lần đóng cửa hàng và khoảng thời gian phải tạm rời công việc yêu thích, Hà Nhật Tiến hiện đứng trước một cơ hội mới để tiếp tục theo đuổi thiết kế thời trang.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thu Quỳnh, Tú Oanh diễn thời trang giữa ruộng bậc thang Mù Cang Chải
Thu Quỳnh, Tú Oanh diễn thời trang giữa ruộng bậc thang Mù Cang Chải

VOV.VN - Giữa mùa lúa xanh ở Mù Cang Chải, những thửa ruộng bậc thang trở thành không gian trình diễn các thiết kế lấy cảm hứng từ thổ cẩm, họa tiết truyền thống và văn hóa Tây Bắc.

Thu Quỳnh, Tú Oanh diễn thời trang giữa ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Thu Quỳnh, Tú Oanh diễn thời trang giữa ruộng bậc thang Mù Cang Chải

VOV.VN - Giữa mùa lúa xanh ở Mù Cang Chải, những thửa ruộng bậc thang trở thành không gian trình diễn các thiết kế lấy cảm hứng từ thổ cẩm, họa tiết truyền thống và văn hóa Tây Bắc.

“Ngọc Nữ Trời Nam”- bộ sưu tập thời trang ấn tượng của NTK trẻ Đỗ Quang Trường
“Ngọc Nữ Trời Nam”- bộ sưu tập thời trang ấn tượng của NTK trẻ Đỗ Quang Trường

VOV.VN - Bộ sưu tập thời trang “Ngọc Nữ Trời Nam” của NTK trẻ Đỗ Quang Trường lấy cảm hứng từ hạt lúa, cánh đồng quê và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam

“Ngọc Nữ Trời Nam”- bộ sưu tập thời trang ấn tượng của NTK trẻ Đỗ Quang Trường

“Ngọc Nữ Trời Nam”- bộ sưu tập thời trang ấn tượng của NTK trẻ Đỗ Quang Trường

VOV.VN - Bộ sưu tập thời trang “Ngọc Nữ Trời Nam” của NTK trẻ Đỗ Quang Trường lấy cảm hứng từ hạt lúa, cánh đồng quê và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam

150 mẫu nhí tái hiện vẻ đẹp văn hóa Việt trong không gian phố cổ Hoa Lư
150 mẫu nhí tái hiện vẻ đẹp văn hóa Việt trong không gian phố cổ Hoa Lư

VOV.VN - Khoảng 150 mẫu nhí trình diễn các thiết kế lấy cảm hứng từ cánh cò, rồng và hoa sen trong chương trình thời trang tổ chức tại Phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình.

150 mẫu nhí tái hiện vẻ đẹp văn hóa Việt trong không gian phố cổ Hoa Lư

150 mẫu nhí tái hiện vẻ đẹp văn hóa Việt trong không gian phố cổ Hoa Lư

VOV.VN - Khoảng 150 mẫu nhí trình diễn các thiết kế lấy cảm hứng từ cánh cò, rồng và hoa sen trong chương trình thời trang tổ chức tại Phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình.

Lương Thùy Linh, Ý Nhi làm vedette trên sàn diễn phủ 4 tấn lúa
Lương Thùy Linh, Ý Nhi làm vedette trên sàn diễn phủ 4 tấn lúa

VOV.VN - Hơn 50 hoa hậu, á hậu, nam vương cùng 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 đã góp mặt tại Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) Season 15. Trên sân khấu được phủ khoảng 4 tấn lúa thật. Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi cùng nhiều người đẹp đảm nhận vai trò vedette, thu hút sự chú ý của khán giả.

Lương Thùy Linh, Ý Nhi làm vedette trên sàn diễn phủ 4 tấn lúa

Lương Thùy Linh, Ý Nhi làm vedette trên sàn diễn phủ 4 tấn lúa

VOV.VN - Hơn 50 hoa hậu, á hậu, nam vương cùng 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 đã góp mặt tại Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) Season 15. Trên sân khấu được phủ khoảng 4 tấn lúa thật. Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi cùng nhiều người đẹp đảm nhận vai trò vedette, thu hút sự chú ý của khán giả.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt