Nhà thiết kế từng bỏ nghề đi chạy xe ôm gây sốt mạng xã hội giờ ra sao?

Câu chuyện của Hà Nhật Tiến từng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội khi hình ảnh một nhà thiết kế thời trang chuyển sang làm tài xế xe công nghệ được chia sẻ rộng rãi. Trước đó, anh từng tham gia nhiều chương trình, thực hiện trang phục cho nghệ sĩ và đưa thiết kế lên các sàn diễn lớn, trong đó có Fashion Voyage tại vịnh Hạ Long và các mùa tuần lễ thời trang quốc tế tổ chức ở Việt Nam.

Nhà thiết kế Hà Nhật Tiến chia sẻ về hành trình làm nghề và quãng thời gian phải chạy xe công nghệ để trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, phía sau những dấu mốc trên sàn diễn là quãng thời gian không dễ dàng. Khi tự phát triển thương hiệu riêng, Hà Nhật Tiến phải cùng lúc đảm nhận nhiều công việc từ sáng tạo, tìm nguyên liệu, nhân sự, vận hành cửa hàng đến thuế, chi phí sản xuất và bán hàng. Những áp lực kéo dài khiến hoạt động kinh doanh gặp khó khăn và anh hai lần phải đóng cửa hàng.

Có thời điểm, nhà thiết kế gửi hồ sơ đến nhiều thương hiệu với mong muốn tìm một môi trường mới nhưng không nhận được phản hồi như kỳ vọng. Khoảng trống công việc khiến anh chọn lái xe công nghệ.

Hà Nhật Tiến cho biết đây không phải quyết định dễ dàng. Khi biết con trai đi chạy xe, bố anh từng gọi điện và không giấu được nỗi buồn. Anh phải trấn an gia đình rằng mình vẫn ổn và sẽ tìm cách bước tiếp.

Trên những chuyến xe, đôi khi khách hỏi anh từng làm nghề gì. Khi biết người tài xế từng là nhà thiết kế và có sản phẩm xuất hiện trên sàn diễn, nhiều người bất ngờ rồi động viên anh quay lại với nghề. Những cuộc trò chuyện ngắn trở thành nguồn khích lệ đối với Hà Nhật Tiến.

“Niềm vui của tôi là khi một bản phác thảo trở thành sản phẩm thật và có người mặc, yêu thích nó”, anh chia sẻ.

Tại chương trình “Tọa độ việc làm” phát sóng trực tiếp trên VTV2 mới đây, Hà Nhật Tiến tiếp tục kể về quãng thời gian này. Anh cho biết dù trải qua nhiều khó khăn, điều mình muốn làm vẫn là cầm bút vẽ.

Trong chương trình, doanh nhân Lưu Nga, cố vấn chương trình, cũng có những đánh giá tích cực về năng lực và tình yêu nghề của Hà Nhật Tiến. Hai người từng có dịp gặp nhau từ năm 2012, khi anh tham gia “Ngôi sao thiết kế Việt Nam”.

Theo Lưu Nga, với nhân sự sáng tạo, bằng cấp và kinh nghiệm là những yếu tố cần thiết nhưng chưa phải điều quyết định khả năng đi xa. Bà quan tâm hơn đến “linh hồn” trong sản phẩm và cảm xúc mà người thiết kế mang đến.

Hà Nhật Tiến cũng chia sẻ quan điểm sau những va vấp trong quá trình tự kinh doanh. Anh cho rằng nhà thiết kế cần giảm bớt cái tôi để lắng nghe thị trường, “bán sản phẩm khách hàng cần, chứ không phải chỉ bán sản phẩm mình thích”. Theo anh, cá tính sáng tạo vẫn cần được giữ lại nhưng có thể điều chỉnh dựa trên dữ liệu, thị hiếu và định hướng thương hiệu.

Nhà thiết kế Hà Nhật Tiến đứng trước cơ hội trở lại với công việc thời trang sau thời gian chạy xe công nghệ.

Đáng chú ý, tại chương trình, Hà Nhật Tiến nhận được đề nghị hợp tác từ đại diện đơn vị tuyển dụng. Doanh nghiệp đặt vấn đề đồng hành để anh phát triển một thương hiệu thời trang, thay vì tiếp tục phải tự mình đảm nhận toàn bộ các khâu từ thiết kế đến vận hành.

Cơ hội này mở ra khả năng để Hà Nhật Tiến trở lại với thời trang sau quãng thời gian chạy xe công nghệ mưu sinh. Tuy nhiên, đây mới là một đề nghị hợp tác được đưa ra tại chương trình, chưa đồng nghĩa với việc con đường trở lại của anh đã hoàn toàn được xác lập.

Sau những lần đóng cửa hàng và khoảng thời gian phải tạm rời công việc yêu thích, Hà Nhật Tiến hiện đứng trước một cơ hội mới để tiếp tục theo đuổi thiết kế thời trang.