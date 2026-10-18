NSND Thanh Lam, Thanh Hoa bị “réo tên” tại Ca sĩ mặt nạ 2026

Tập 3 “Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2026” mở màn bảng C - bảng đấu cuối cùng của vòng 1 với loạt giọng ca bí ẩn. Trong quá trình suy đoán danh tính các mascot, NSND Thanh Lam và NSND Thanh Hoa nhiều lần được ban cố vấn nhắc tới, bên cạnh những cái tên như Dương Hoàng Yến, Thanh Ngọc, Ngọc Khuê hay Đàm Vĩnh Hưng.

Heo Má Hồng gây chú ý với màn trình diễn “Cầm kỳ thi họa”.

Đáng chú ý nhất là phần trình diễn của Heo Má Hồng với ca khúc “Cầm kỳ thi họa”. Khác với phiên bản gốc kết hợp chất liệu dân ca Bắc Bộ, nhạc điện tử và rap, tiết mục lần này được làm mới với bản phối rock, tạo điều kiện để nhân vật phô diễn quãng giọng rộng và khả năng xử lý những nốt cao mang âm hưởng dân gian.

Ngay từ những nốt đầu tiên, chất giọng của Heo Má Hồng khiến ban cố vấn liên tục đưa ra những phán đoán khác nhau. Tăng Duy Tân cho rằng đây có thể là một ca sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, sở hữu kỹ thuật sân khấu tốt. Trấn Thành nhận xét cách xử lý giọng hát khá bài bản, đồng thời đặt nghi vấn nhân vật chưa sử dụng giọng thật.

Khả năng xử lý những quãng rộng, đặc biệt ở các nốt cao, khiến hàng loạt giọng ca thực lực được nhắc đến. Ban cố vấn lần lượt đưa ra những cái tên như Dương Hoàng Yến, Thanh Ngọc, Ngọc Khuê và NSND Thanh Hoa. Trong khi đó, Bích Phương cho biết ban đầu cô liên tưởng đến NSND Thanh Lam, nhưng càng nghe về sau càng khó xác định danh tính thực sự của Heo Má Hồng.

Bò Sữa Achu mở màn bảng C với “Sài Gòn đau lòng quá”, gây chú ý bởi chất giọng cao và có phần nữ tính.

NSND Thanh Lam không chỉ xuất hiện trong phần suy đoán về Heo Má Hồng. Trước đó, khi Cao Bồi Lang trình diễn “Mất kết nối”, Tăng Duy Tân cũng đưa ra đáp án là nữ nghệ sĩ.

Cao Bồi Lang gây khó cho ban cố vấn bởi sự khác biệt rõ rệt giữa giọng nói khi giao lưu và giọng hát trên sân khấu. Nếu cách trò chuyện khiến người nghe liên tưởng đến một giọng nữ, khi hát, nhân vật lại thể hiện chất giọng cao, khàn, mang màu sắc nam tính. Bích Phương thừa nhận chưa tìm ra đáp án chắc chắn nhưng vẫn lựa chọn Đàm Vĩnh Hưng, còn Tăng Duy Tân gọi tên NSND Thanh Lam.

Cao Bồi Lang khiến ban cố vấn khó đoán khi giọng nói và giọng hát mang hai màu sắc khác biệt.

Đến phần xuất hiện của Khỉ Xù Mì với “Gạt đi nước mắt”, tên NSND Thanh Lam tiếp tục được Tăng Duy Tân nhắc lại. Mascot này lựa chọn một tiết mục pop/dance-pop pha rap, thể hiện sự trẻ trung, nội lực và khả năng biến hóa trong cách hát. Tuy nhiên, chất giọng vẫn khiến ban cố vấn chưa thể thống nhất về danh tính người đứng sau lớp hóa trang.

Bên cạnh những màn suy luận xoay quanh NSND Thanh Lam và NSND Thanh Hoa, bảng C còn có sự xuất hiện của Bò Sữa Achu và Lion Vui Tươi.

Khỉ Xù Mì thể hiện “Gạt đi nước mắt” và tạm dẫn đầu bảng C sau vòng 1.

Lion Vui Tươi mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc với “Rất lâu rồi mới khóc”.

Bò Sữa Achu mở màn với “Sài Gòn đau lòng quá”, gây chú ý bởi chất giọng cao và có phần nữ tính. Trấn Thành đặt giả thiết đây có thể là một giọng nam sở hữu quãng cao, đồng thời liên tưởng đến ca sĩ indie Khiêm.

Lion Vui Tươi lại mang đến màu sắc khác với “Rất lâu rồi mới khóc”. Trái ngược vẻ ngoài mạnh mẽ của mascot, giọng hát được nhận xét có sự dày dạn, nội lực và giàu cảm xúc. Màn trình diễn khiến ban cố vấn tiếp tục mở rộng phạm vi suy đoán về danh tính nhân vật.

Khép lại vòng 1 bảng C, Khỉ Xù Mì tạm dẫn đầu với 26,67% bình chọn. Heo Má Hồng đứng thứ hai với 20,95%, tiếp đến là Lion Vui Tươi với 20%. Bò Sữa Achu nhận 17,14%, trong khi Cao Bồi Lang đứng cuối bảng với 15,24%.