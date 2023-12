Voi Bản Đôn – Anh Tú trở thành quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2

The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ mùa 2 trải qua nhiều vòng đấu với loạt màn lộ diện đem đến sự vỡ òa cho hàng triệu khán giả. Đến màn công bố lộ diện Top 3 diễn ra ngay trong đêm concert 16/12, hàng ngàn khán giả có mặt tại The Masked Singer Vietnam All-star Concert 2023 cũng như đang xem truyền hình trực tiếp đã cùng hô to khẩu hiệu quen thuộc “Mở ra! Mở ra!”.

Cả khán đài như vỡ òa trong cảm xúc khi giây phút MC Trấn Thành và Ngô Kiên Huy công bố Voi Bản Đôn chính thức lộ diện là ca sĩ Anh Tú, tiếp theo là ca sĩ Orange – người ẩn sau lớp mascot Ong Bây Bi và cuối cùng mascot Cú Tây Bắc chính là danh ca Hương Lan. Sau khi cởi mặt nạ lộ diện, cả ba đã lần lượt mang đến khán giả những phút giây vô cùng cảm xúc thông qua những bài hát lần đầu được biểu diễn trên sân khấu chương trình. Đó là "Có đau thì đau một mình" do Ong Bây Bi – Orange sáng tác và biểu diễn, là ca khúc mới mang tên "Một phần hai" được Voi Bản Đôn – Anh Tú kết hợp cùng rapper Ogenus, cuối cùng là bài dân ca đầy xúc động "Mẹ ơi, mai con về" được thể hiện qua chất giọng đầy tình cảm của Cú Tây Bắc – danh ca Hương Lan.

Sau hành trình dài thì giây phút trông đợi nhất đã đến, quán quân của chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa 2 là Voi Bản Đôn –Anh Tú. Chia sẻ cùng chương trình, Voi Bản Đôn – Anh Tú bày tỏ: “Cảm ơn tất cả mọi người vì luôn yêu thương tất cả các mascot, trong đó có Voi Bản Đôn – người bạn đồng hành cùng Tú suốt chặng đường dài. Tham gia chương trình thật sự là khoảng thời gian quá huy hoàng đối với Anh Tú và đây là tình cảm mà Tú vô cùng trân quý. Tú sẽ nhỡ mãi những cái comment, nhớ mãi những khuôn mặt đã thương yêu Voi Bản Đôn. Không chỉ riêng mình, The Masked Singer Vietnam sẽ là cột mốc đối với bất kì nghệ sĩ nào tham gia chương trình. Các bạn khán giả chính là động lực cực lớn và cũng là một điều phi thường đối với mình, giúp mình bước qua được giới hạn bản thân. Và chính tại chương trình, mình có được một kim chỉ nam để có thể bứt phá hơn, chứng mình bản thân mình và cống hiến hết tâm huyết với nghề”.

Theo sau đó, Ong Bây Bi – Orange trở thành Á Quân của chương trình, giải Ba thuộc về Cú Tây Bắc – Danh ca Hương Lan.

Trong khuôn khổ chương trình, cúp Tai Vàng của Ca sĩ mặt nạ mùa 2 cũng đã tìm được chủ nhân. Vượt qua 2 cố vấn Tóc Tiên và Bích Phương, Trấn Thành xuất sắc ẵm cúp Tai Vàng với tổng số 11 đáp án đúng trong suốt hành trình ngồi ghế cố vấn tại Ca sĩ mặt nạ mùa 2.