Ca Sĩ Mặt Nạ: Trấn Thành khẳng định RABIBUUM phải vào chung kết

Sau đêm mở màn của bảng A, tập 2 Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 tiếp tục đưa khán giả đến với hành trình khám phá bảng B qua chủ đề “Truy tìm kho báu”. Đồng hành cùng chuyến “đại hải trình” tuần này, Bích Phương đảm nhận vai trò hoa tiêu, Trấn Thành trở thành đầu bếp, MIN là người thẩm định kho báu, trong khi Song Luân hóa thân thành thợ săn kho báu. Cả bốn cùng bước vào hành trình giải mã 5 giọng ca bí ẩn ẩn sau lớp mặt nạ, gồm CÔ SAO, RABIBUUM, DOL-LA-LA, CẬU TƯ LÀNH và MIMIBU. Mỗi mascot mang đến một màu sắc âm nhạc riêng, từ những màn biến hóa giọng hát đầy kỹ thuật đến các tiết mục giàu cảm xúc, liên tục đặt ban cố vấn trước những thử thách nhận diện mới.

Tập 2 Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 tiếp tục đưa khán giả đến với hành trình khám phá bảng B qua chủ đề “Truy tìm kho báu”. (Ảnh: BTC)

CÔ SAO mở màn bảng B với màn biến hóa giọng hát đầy kỹ thuật

Mở đầu bảng B, CÔ SAO lựa chọn “Gã săn cá” - bản hit trong chương trình Em Xinh “Say Hi”, do DC Tâm sáng tác. Ca khúc kết hợp chất liệu R&B và Hip-Hop trên nền giai điệu bắt tai, mang màu sắc lãng mạn pha chút ma mị, khai thác những tổn thương và hành trình tìm lại bản thân sau một mối quan hệ nhiều dối lừa.

Điểm đáng chú ý trong phần trình diễn của CÔ SAO nằm ở cách xử lý giọng hát. Mascot lần lượt mô phỏng màu giọng của MAIQUINN và Lâm Bảo Ngọc ở phần đầu, trước khi chuyển sang giọng hát thật và phô diễn khả năng lên nốt cao. Sự thay đổi bất ngờ này khiến ban cố vấn khó xác định danh tính, đồng thời cho thấy khả năng kiểm soát giọng hát và chủ động tạo lớp ngụy trang của nhân vật.

Mở đầu bảng B, CÔ SAO lựa chọn “Gã săn cá” - bản hit trong chương trình Em Xinh “Say Hi” (Ảnh: BTC)

Trấn Thành đánh giá CÔ SAO biết cách xử lý và tạo điểm nhấn cho giai điệu, sở hữu giọng hát dày, khỏe cùng kỹ thuật đáng chú ý. Trong khi đó, Bích Phương nhận xét tiết mục có cách triển khai mạnh mẽ, tạo cảm giác như một màn trình diễn ở vòng chung kết. Chia sẻ về lựa chọn của mình, CÔ SAO cho biết đã đến với chương trình bằng tâm thế vừa là lần đầu, vừa có thể là lần cuối, vì không biết mình sẽ đi được bao xa. Do đó, mascot muốn tận dụng cơ hội để thể hiện hết khả năng.

Ở phần suy đoán danh tính, Bích Phương cho rằng CÔ SAO không thuộc dàn nghệ sĩ của Em Xinh “Say Hi”, còn Trấn Thành lần lượt đưa ra những cái tên như Hương Tràm, Ngọc Khuê và Khánh Linh. Màn chào sân của CÔ SAO vì thế không chỉ tạo ấn tượng về kỹ thuật mà còn mở ra nhiều hướng suy đoán cho ban cố vấn.

Mở đầu bảng B, CÔ SAO lựa chọn “Gã săn cá” - bản hit trong chương trình Em Xinh “Say Hi” (Video: BTC)

RABIBUUM chạm đến cảm xúc với “Một đêm say”

Nếu CÔ SAO gây chú ý bởi sự biến hóa trong cách hát, RABIBUUM lại mang đến một màu sắc đối lập qua tiết mục “Một đêm say” của Thịnh Suy. Trước đó, phần giới thiệu nhân vật với hình ảnh chú thỏ tinh nghịch cùng lời chia sẻ đang đi tìm người yêu khiến ban cố vấn nghiêng về khả năng đây là một nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, những manh mối đi kèm như hình tượng ngôi sao võ thuật hạng A, kinh nghiệm đảm nhận hơn 100 vai nam chính, quê ở Vũng Tàu và khả năng rap tiếng Anh lại mở ra nhiều giả thuyết khác nhau.

Ra mắt từ năm 2019, “Một đêm say” là ca khúc Indie Pop mang màu sắc Acoustic, kể về những rung động và sự ngập ngừng của một chàng trai khi bày tỏ tình cảm. Qua cách thể hiện của RABIBUUM, tinh thần mộc mạc, gần gũi của ca khúc được đặt ở vị trí trung tâm. Thay vì tập trung phô diễn kỹ thuật, mascot chinh phục người nghe bằng lối hát chân thành, giàu cảm xúc, khiến Trấn Thành và Bích Phương không giấu được sự xúc động.

RABIBUUM lại mang đến một màu sắc đối lập qua tiết mục “Một đêm say” của Thịnh Suy. (Ảnh: BTC)

Trấn Thành dành nhiều lời khen cho giọng hát của RABIBUUM, cho rằng đây là chất giọng có dấu ấn riêng, đến mức “có hóa thành tro cũng sẽ được nhận ra”. Anh đồng thời bày tỏ mong muốn mascot tiến sâu vào vòng chung kết. Qua phần trình diễn, ban cố vấn cũng nhận ra RABIBUUM là một nghệ sĩ có bề dày kinh nghiệm. Điều khiến họ bất ngờ còn nằm ở sự chuyển biến trong cách thể hiện: bên cạnh lối rung ngân quen thuộc, mascot cho thấy sự tiến bộ trong cảm thụ và xử lý âm nhạc, tạo nên màu sắc biểu diễn giàu sức truyền tải.

Bích Phương liên tưởng đến những nghệ sĩ dành phần lớn cuộc đời gắn bó với âm nhạc, có khả năng chạm đến cảm xúc người nghe chỉ bằng những câu hát đầu tiên. Những phản ứng từ ban cố vấn cho thấy sức nặng của tiết mục không chỉ đến từ chất giọng mà còn từ trải nghiệm và cảm xúc được truyền tải qua bài hát.

RABIBUUM lại mang đến một màu sắc đối lập qua tiết mục “Một đêm say” của Thịnh Suy. (Video: BTC)

DOL-LA-LA và CẬU TƯ LÀNH thử thách với hai màu giọng khác biệt

Cùng lựa chọn những ca khúc giàu tính tự sự, DOL-LA-LA và CẬU TƯ LÀNH lần lượt mang đến hai phần trình diễn có cách tiếp cận riêng, tiếp tục khiến ban cố vấn phải cân nhắc giữa những dấu hiệu nhận diện và khả năng giả giọng của các mascot.

Xuất hiện với phong thái tự nhiên, DOL-LA-LA nhanh chóng tạo thiện cảm khi giao lưu cùng ban cố vấn. Phần giới thiệu nhân vật phác họa hình ảnh một chàng trai bảnh bao, thông minh, từng là thủ khoa đại học và có ước mơ trở thành phi công. Trên sân khấu, mascot lựa chọn “Mẹ yêu” của nhạc sĩ Phương Uyên, ca khúc ra đời năm 1998 và gắn liền với tên tuổi nhóm Ba Con Mèo. Với ca khúc đã có nhiều phiên bản thể hiện, DOL-LA-LA lựa chọn cách xử lý thiên về chất giọng trầm, khàn, tạo thêm thử thách cho việc nhận diện. Sau phần trình diễn, Trấn Thành nhận định màu giọng của mascot có một vài nét tương đồng với HYO. Những nhận xét này tiếp tục mở rộng danh sách dự đoán về danh tính nhân vật.

DOL-LA-LA và CẬU TƯ LÀNH lần lượt mang đến hai phần trình diễn có cách tiếp cận riêng. (Ảnh: BTC)

Trong khi đó, CẬU TƯ LÀNH được giới thiệu với những năng lực đặc biệt, từ mang lại may mắn, biến điều không thể thành có thể, đến chữa lành tổn thương. Thông điệp lạc quan, luôn đứng dậy sau vấp ngã cũng tạo nên nét riêng cho nhân vật. Mascot lựa chọn “Đáng thương” của Hùng Quân, một bản Ballad tự sự về những tổn thương trong tình yêu và hành trình nhận ra giá trị bản thân để học cách buông bỏ.

CẬU TƯ LÀNH mang đến phiên bản có cách xử lý mềm mại nhưng vẫn giữ được độ nội lực của ca khúc. Đáng chú ý, việc chủ động giả giọng trong gần nửa đầu tiết mục khiến ban cố vấn tiếp tục phải phân tích những lớp thông tin trước khi đưa ra dự đoán. Hai phần trình diễn cho thấy cách các mascot khai thác những màu sắc âm nhạc quen thuộc để tạo dấu ấn riêng, đồng thời chủ động che giấu những đặc điểm có thể giúp khán giả nhận diện mình.

DOL-LA-LA và CẬU TƯ LÀNH lần lượt mang đến hai phần trình diễn có cách tiếp cận riêng. (Video: BTC)

MIMIBU kết hợp chất liệu dân gian và âm nhạc đương đại khiến Bích Phương xúc động

Khép lại phần trình diễn của bảng B, MIMIBU tạo dấu ấn với màn kết hợp “Mái đình làng biển” & “Vô minh”, đặt chất liệu âm nhạc mang âm hưởng truyền thống bên cạnh màu sắc đương đại. “Mái đình làng biển” của nhạc sĩ Nguyễn Cường mang đậm tinh thần văn hóa dân gian Việt Nam, từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện, trong đó có Tùng Dương. Việc kết hợp hai ca khúc theo hướng giao thoa Đông - Tây tạo nên điểm nhấn riêng cho tiết mục.

Phần trình diễn nhận được phản ứng tích cực từ ban cố vấn, với nhiều thành viên đứng bật dậy trước cách xử lý và phối hợp chất liệu âm nhạc. Đặc biệt, Bích Phương nhanh chóng nhận ra người đứng sau lớp mặt nạ MIMIBU. Khoảnh khắc nhận diện khiến nữ cố vấn xúc động đến rơi nước mắt, bởi cô cho biết chưa từng được chứng kiến khía cạnh biểu diễn này của người em thân thiết.

MIMIBU tạo dấu ấn với màn kết hợp “Mái đình làng biển” & “Vô minh”. (Ảnh: BTC)

Trấn Thành đánh giá cao bản phối và sự hòa quyện giữa các yếu tố âm nhạc, đồng thời dành lời khen cho màu giọng quyến rũ của MIMIBU. Anh cũng cho rằng mascot nên khai thác nhiều hơn chất giọng giàu nội lực này trong các sản phẩm âm nhạc của mình.

MIMIBU tạo dấu ấn với màn kết hợp “Mái đình làng biển” & “Vô minh”. (Video: BTC)

Với 5 mascot mang 5 màu sắc biểu diễn khác biệt, tập 2 “Truy tìm kho báu” tiếp tục mở rộng hành trình giải mã danh tính tại The Masked Singer Vietnam 2026. Từ khả năng biến hóa giọng hát, sức truyền tải cảm xúc đến những màn kết hợp chất liệu âm nhạc, mỗi tiết mục đều mang đến những dữ kiện mới, khiến cuộc chơi suy đoán của ban cố vấn thêm phần khó đoán. Khép lại vòng 1 bảng B, kết quả bình chọn tạm thời tại The Masked Singer Vietnam 2026 ghi nhận RABIBUUM dẫn đầu với 30,5%, tiếp theo là MIMIBU với 22,9%, CÔ SAO đạt 17,1%, CẬU TƯ LÀNH đạt 15,2% và DOL-LA-LA đạt 14,3%. Kết quả bước đầu cho thấy sự đón nhận của khán giả dành cho 5 mascot, đồng thời mở ra những diễn biến tiếp theo trong hành trình chinh phục đường đua âm nhạc và giải mã danh tính tại chương trình.