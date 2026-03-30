"Bước chân vào đời" tập 16: Trang bị vợ sếp đánh ghen ngay cơ quan

Trong tập 16 của “Bước chân vào đời” phát sóng tối 30/3, biến cố bất ngờ ập đến với Trang khi cô trở thành tâm điểm của một màn đánh ghen ồn ào ngay tại nơi làm việc.

Trong lúc Thương (Quỳnh Kool) đang nghỉ giữa giờ dạy, một đồng nghiệp đã đưa cho cô xem đoạn livestream đang lan truyền trên mạng. Nhân vật chính trong đoạn clip khiến Thương chết lặng chính là em gái mình – Trang (Ngọc Thuỷ).

Sự việc bắt nguồn từ việc sếp Dũng (Hoàng Anh Vũ) bị vợ phát hiện có mối quan hệ mập mờ với Trang. Không kiềm chế được cơn tức giận, vợ của Dũng (Huyền Trang) đã tìm đến tận cơ quan của Trang để “dằn mặt”. Tại đây, cô không chỉ lớn tiếng mắng nhiếc mà còn lao vào hành hung Trang, đồng thời livestream toàn bộ sự việc lên mạng xã hội, thậm chí còn khuyến khích những người xung quanh quay lại.

Dù Trang liên tục thanh minh mình bị oan, vợ Dũng vẫn không buông tha, liên tục dùng những lời lẽ nặng nề để sỉ nhục cô trước đám đông. Cảnh tượng càng trở nên căng thẳng khi Linh (Vũ Thu Hoài) và một số người tỏ ra hả hê, đứng ngoài theo dõi.

Sếp Dũng xuất hiện kịp thời để can ngăn nhưng lại bị vợ quay sang trách móc, tố anh ở nhà lạnh nhạt, còn đến cơ quan thì ra sức bảo vệ nhân viên nữ. Trong lúc xô xát leo thang, Trang tiếp tục bị tấn công cho đến khi Hưng kịp thời có mặt, đưa cô rời khỏi tình huống đầy tủi hổ.

Sau khi biết chuyện, Thương lập tức về nhà chất vấn em gái. Dù Trang khẳng định mình bị vu oan, Thương vẫn không thể tin tưởng. Căng thẳng gia đình bị đẩy lên cao khi Thương lo lắng danh tiếng của cả hai chị em bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt trong môi trường sư phạm mà cô đang theo đuổi.

“Em còn là sinh viên, rồi sẽ đối mặt thế nào khi cả trường bàn tán? Còn chị đứng lớp, người ta sẽ nhìn chị ra sao khi có một đứa em như vậy?”, Thương gay gắt.

Trang uất ức bật khóc, cho rằng ngay cả chị gái cũng không đứng về phía mình: “Về nhà chị còn bắt nạt em, chị có hiểu cho em không?”.

Liệu Trang có thực sự bị hại hay đang che giấu điều gì? Dũng sẽ làm gì để bảo vệ cô trước áp lực từ gia đình? Những diễn biến tiếp theo sẽ được hé lộ trong tập 16 “Bước chân vào đời” phát sóng lúc 20h trên VTV3.