"Bước chân vào đời" tập 14: Quân đau khổ khi Thương nói chia tay

Thứ Ba, 06:39, 24/03/2026
VOV.VN - Tập 14 "Bước chân vào đời" đánh dấu bước ngoặt trong chuyện tình Quân - Thương khi cô quyết định chia tay vì mẹ anh xúc phạm bà ngoại. Quân đau khổ, đối chất với mẹ, hỏi mẹ đã từng nghĩ đến cảm xúc của mình hay chưa.

Trong tập 14 của "Bước chân vào đời", mâu thuẫn giữa hai gia đình và chuyện tình Quân – Thương tiếp tục được đẩy lên cao trào. Thương (Quỳnh Kool) quyết định chia tay Quân (Huỳnh Anh) sau khi mẹ anh, bà Dung (Quách Thu Phương), về quê xúc phạm bà ngoại của cô. Thương thẳng thắn nói với bà: nếu còn xảy ra những điều tương tự, cô sẽ “dọn về quê ở hẳn với bà”, đồng thời nhấn mạnh rằng cô không muốn chịu thêm bất cứ tổn thương nào.

buoc chan vao doi tap 14 quan dau kho khi thuong noi chia tay hinh anh 1
buoc chan vao doi tap 14 quan dau kho khi thuong noi chia tay hinh anh 2

Bà của Thương (Ngọc Tản) dịu dàng nhưng cứng rắn, nhắc nhở cô rằng yêu ai cũng phải biết tôn trọng bản thân và gia đình mình, tránh để người khác coi thường. Trước quyết định của Thương, Quân bày tỏ sự đồng cảm và sẵn sàng xin lỗi thay mẹ, nhưng Thương kiên quyết, khẳng định đây không phải lúc nóng giận mà là kết quả suy nghĩ chín chắn của cô.

Trong khi đó, Quân rơi vào trạng thái đau khổ. Anh đối chất với mẹ, hỏi bà có từng nghĩ đến cảm xúc của anh hay không, và tuy mẹ nhấn mạnh mọi việc làm “chỉ vì tốt cho con”, Quân vẫn cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Cuối cùng, Quân bỏ đi và nói với mẹ rằng sẽ tự đứng trên đôi chân của chính mình, nhưng trong lúc căng thẳng, anh loạng choạng xuống cầu thang và ngất đi.

 

Tập 14 hứa hẹn nhiều cảm xúc dâng trào, vừa có những giây phút xúc động, vừa là thử thách lớn với tình yêu và các mối quan hệ gia đình của các nhân vật chính.

Tập 14 phim "Bước chân vào đời" sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.

Hà Phương/VOV.VN
"Bước chân vào đời" tập 12: Mẹ Quân ra điều kiện để Thương rời xa Quân
VOV.VN - Tập 12 của "Bước chân vào đời" tiếp tục đẩy mâu thuẫn giữa các nhân vật lên cao, xoay quanh biến cố chiếc xe bị phá và khoản tiền 100 triệu khiến mối quan hệ giữa Thương và gia đình Quân rơi vào bế tắc.

"Bước chân vào đời" tập 11: Quân muốn cưới Thương dù mẹ phản đối
VOV.VN - Trong tập 11 phim "Bước chân vào đời", mối quan hệ giữa Quân và Thương đứng trước bước ngoặt lớn khi Quân bất ngờ quyết định cầu hôn bạn gái, bất chấp sự phản đối từ mẹ mình.

"Bước chân vào đời" tập 10: Thương bị mẹ Quân mỉa mai vì xuất thân nghèo khó
VOV.VN - Tập 10 “Bước chân vào đời” xoay quanh bữa tiệc sinh nhật của bà Dung khi Thương lần đầu đến dự theo lời mời của Quân. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô giáo nghèo khiến mẹ bạn trai tỏ rõ thái độ không hài lòng, liên tục nhắc khéo về xuất thân của Thương ngay trước mặt mọi người.

