"Bước chân vào đời" tập 14: Quân đau khổ khi Thương nói chia tay

Trong tập 14 của "Bước chân vào đời", mâu thuẫn giữa hai gia đình và chuyện tình Quân – Thương tiếp tục được đẩy lên cao trào. Thương (Quỳnh Kool) quyết định chia tay Quân (Huỳnh Anh) sau khi mẹ anh, bà Dung (Quách Thu Phương), về quê xúc phạm bà ngoại của cô. Thương thẳng thắn nói với bà: nếu còn xảy ra những điều tương tự, cô sẽ “dọn về quê ở hẳn với bà”, đồng thời nhấn mạnh rằng cô không muốn chịu thêm bất cứ tổn thương nào.

Bà của Thương (Ngọc Tản) dịu dàng nhưng cứng rắn, nhắc nhở cô rằng yêu ai cũng phải biết tôn trọng bản thân và gia đình mình, tránh để người khác coi thường. Trước quyết định của Thương, Quân bày tỏ sự đồng cảm và sẵn sàng xin lỗi thay mẹ, nhưng Thương kiên quyết, khẳng định đây không phải lúc nóng giận mà là kết quả suy nghĩ chín chắn của cô.

Trong khi đó, Quân rơi vào trạng thái đau khổ. Anh đối chất với mẹ, hỏi bà có từng nghĩ đến cảm xúc của anh hay không, và tuy mẹ nhấn mạnh mọi việc làm “chỉ vì tốt cho con”, Quân vẫn cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Cuối cùng, Quân bỏ đi và nói với mẹ rằng sẽ tự đứng trên đôi chân của chính mình, nhưng trong lúc căng thẳng, anh loạng choạng xuống cầu thang và ngất đi.

Tập 14 hứa hẹn nhiều cảm xúc dâng trào, vừa có những giây phút xúc động, vừa là thử thách lớn với tình yêu và các mối quan hệ gia đình của các nhân vật chính.

Tập 14 phim "Bước chân vào đời" sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.