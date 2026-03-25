“Bước chân vào đời” tập 15: Quân bỏ nhà ra đi, quyết bảo vệ tình yêu với Thương

Tập 15 của “Bước chân vào đời” tiếp tục đẩy cao mâu thuẫn gia đình khi Quân (Huỳnh Anh) có bước đi táo bạo: rời khỏi nhà để bảo vệ tình cảm với Thương (Quỳnh Kool).

Mở đầu tập phim là cảnh Quân tìm đến phòng trọ của Thương. Dù tỏ ra quan tâm, hỏi han những điều giản dị như việc cô có mệt không, đã ăn chưa, Quân lại vấp phải sự lạnh lùng từ người yêu. Thương kiên quyết giữ khoảng cách, yêu cầu anh rời đi và không muốn tiếp tục mối quan hệ trong hoàn cảnh hiện tại.

Không chấp nhận bỏ cuộc, Quân cho biết mình đã dọn ra khỏi nhà, thậm chí tự nhận là “người vô gia cư” để mong Thương mềm lòng. Anh nửa đùa nửa thật xin được “tá túc” hoặc ít nhất là một bữa cơm. Tuy nhiên, Thương vẫn không thay đổi quyết định, cho rằng hành động của Quân là trẻ con và không giải quyết được vấn đề.

Trang (Ngọc Thủy) – em gái của Thương – cũng thẳng thắn góp ý với Quân. Cô cho rằng việc anh xuất hiện lúc này chỉ khiến Thương thêm tổn thương. Trang khuyên Quân cần tự quyết định tương lai của mình thay vì mãi là “con trai ngoan” của mẹ. Đáp lại, Quân khẳng định mình đã thay đổi khi dám bỏ nhà đi, và thể hiện quyết tâm theo đuổi tình yêu, chỉ cần nhận được sự ủng hộ từ Trang và Minh (Sơn Tùng).

Ở một diễn biến khác, bà Dung (Quách Thu Phương) vô cùng tức giận khi con trai bỏ nhà. Bà cho rằng nguyên nhân một phần đến từ chồng vì không có thái độ dứt khoát với mối quan hệ của Quân. Sự căng thẳng trong gia đình ngày càng leo thang khi bà Dung khẳng định chồng đã “tiếp tay” cho chuyện tình mà bà phản đối.

Trong lúc đó, Quân tìm đến Lâm (Mạnh Trường) để nhờ giúp đỡ việc gọi điện trao đổi công việc với Trang. Cuộc trao đổi giữa hai người cho thấy tính cách thẳng thắn, chuyên nghiệp của Lâm, đồng thời hé lộ sự cầu tiến của Trang khi muốn hoàn thiện kịch bản theo đúng yêu cầu. Tuy nhiên, cách giao tiếp của Lâm lại khá khô khan, khiến cuộc trò chuyện có phần căng thẳng nhưng không kém phần thú vị.

Tập 15 hứa hẹn là bước ngoặt quan trọng khi Quân đã chính thức lựa chọn con đường riêng, đối đầu với gia đình để bảo vệ tình yêu. Tuy nhiên, việc Thương tiếp tục giữ khoảng cách đặt ra câu hỏi lớn: liệu sự hy sinh của Quân có đủ để thay đổi mọi thứ, hay cả hai sẽ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy mâu thuẫn không hồi kết?

Tập 15 phim "Bước chân vào đời" sẽ lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.