“Bước chân vào đời” tập 15: Quân bỏ nhà ra đi, quyết bảo vệ tình yêu với Thương

Thứ Tư, 09:01, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “Bước chân vào đời” tập 15 tiếp tục đẩy cao kịch tính khi Quân quyết định bỏ nhà để bảo vệ tình yêu với Thương. Tuy nhiên, sự lạnh lùng của Thương cùng cơn giận dữ từ bà Dung khiến mối quan hệ của cả hai đứng trước thử thách lớn.

Tập 15 của “Bước chân vào đời” tiếp tục đẩy cao mâu thuẫn gia đình khi Quân (Huỳnh Anh) có bước đi táo bạo: rời khỏi nhà để bảo vệ tình cảm với Thương (Quỳnh Kool). 

Mở đầu tập phim là cảnh Quân tìm đến phòng trọ của Thương. Dù tỏ ra quan tâm, hỏi han những điều giản dị như việc cô có mệt không, đã ăn chưa, Quân lại vấp phải sự lạnh lùng từ người yêu. Thương kiên quyết giữ khoảng cách, yêu cầu anh rời đi và không muốn tiếp tục mối quan hệ trong hoàn cảnh hiện tại.

Không chấp nhận bỏ cuộc, Quân cho biết mình đã dọn ra khỏi nhà, thậm chí tự nhận là “người vô gia cư” để mong Thương mềm lòng. Anh nửa đùa nửa thật xin được “tá túc” hoặc ít nhất là một bữa cơm. Tuy nhiên, Thương vẫn không thay đổi quyết định, cho rằng hành động của Quân là trẻ con và không giải quyết được vấn đề.

Trang (Ngọc Thủy) – em gái của Thương – cũng thẳng thắn góp ý với Quân. Cô cho rằng việc anh xuất hiện lúc này chỉ khiến Thương thêm tổn thương. Trang khuyên Quân cần tự quyết định tương lai của mình thay vì mãi là “con trai ngoan” của mẹ. Đáp lại, Quân khẳng định mình đã thay đổi khi dám bỏ nhà đi, và thể hiện quyết tâm theo đuổi tình yêu, chỉ cần nhận được sự ủng hộ từ Trang và Minh (Sơn Tùng).

Ở một diễn biến khác, bà Dung (Quách Thu Phương) vô cùng tức giận khi con trai bỏ nhà. Bà cho rằng nguyên nhân một phần đến từ chồng vì không có thái độ dứt khoát với mối quan hệ của Quân. Sự căng thẳng trong gia đình ngày càng leo thang khi bà Dung khẳng định chồng đã “tiếp tay” cho chuyện tình mà bà phản đối.

 

Trong lúc đó, Quân tìm đến Lâm (Mạnh Trường) để nhờ giúp đỡ việc gọi điện trao đổi công việc với Trang. Cuộc trao đổi giữa hai người cho thấy tính cách thẳng thắn, chuyên nghiệp của Lâm, đồng thời hé lộ sự cầu tiến của Trang khi muốn hoàn thiện kịch bản theo đúng yêu cầu. Tuy nhiên, cách giao tiếp của Lâm lại khá khô khan, khiến cuộc trò chuyện có phần căng thẳng nhưng không kém phần thú vị.

Tập 15 hứa hẹn là bước ngoặt quan trọng khi Quân đã chính thức lựa chọn con đường riêng, đối đầu với gia đình để bảo vệ tình yêu. Tuy nhiên, việc Thương tiếp tục giữ khoảng cách đặt ra câu hỏi lớn: liệu sự hy sinh của Quân có đủ để thay đổi mọi thứ, hay cả hai sẽ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy mâu thuẫn không hồi kết?

Tập 15 phim "Bước chân vào đời" sẽ lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.

Hà Phương/VOV.VN
Tin liên quan

"Bước chân vào đời" tập 13: Mẹ Quân về tận quê xúc phạm gia cảnh của Thương
"Bước chân vào đời" tập 13: Mẹ Quân về tận quê xúc phạm gia cảnh của Thương

VOV.VN - Tập 13 "Bước chân vào đời" đẩy mâu thuẫn lên cao khi bà Dung tìm về tận quê gặp bà ngoại Thương, buông lời đánh giá nặng nề về gia cảnh. Dù Minh đã được minh oan, định kiến của mẹ Quân vẫn khiến hai gia đình đối đầu gay gắt, đẩy chuyện tình Quân - Thương vào thế nhiều sóng gió.

"Bước chân vào đời" tập 13: Mẹ Quân về tận quê xúc phạm gia cảnh của Thương

"Bước chân vào đời" tập 13: Mẹ Quân về tận quê xúc phạm gia cảnh của Thương

VOV.VN - Tập 13 "Bước chân vào đời" đẩy mâu thuẫn lên cao khi bà Dung tìm về tận quê gặp bà ngoại Thương, buông lời đánh giá nặng nề về gia cảnh. Dù Minh đã được minh oan, định kiến của mẹ Quân vẫn khiến hai gia đình đối đầu gay gắt, đẩy chuyện tình Quân - Thương vào thế nhiều sóng gió.

Quỳnh Kool gây tranh cãi vì diễn xuất và tạo hình trong "Bước chân vào đời"
Quỳnh Kool gây tranh cãi vì diễn xuất và tạo hình trong "Bước chân vào đời"

VOV.VN - Vai Thương do Quỳnh Kool đảm nhận trong "Bước chân vào đời" đang thu hút sự quan tâm khi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Từ tạo hình, cách thể hiện cảm xúc đến diễn biến tâm lý nhân vật đều trở thành chủ đề bàn luận, trong khi nữ diễn viên cũng đã lên tiếng chia sẻ về dụng ý của ê-kíp.

Quỳnh Kool gây tranh cãi vì diễn xuất và tạo hình trong "Bước chân vào đời"

Quỳnh Kool gây tranh cãi vì diễn xuất và tạo hình trong "Bước chân vào đời"

VOV.VN - Vai Thương do Quỳnh Kool đảm nhận trong "Bước chân vào đời" đang thu hút sự quan tâm khi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Từ tạo hình, cách thể hiện cảm xúc đến diễn biến tâm lý nhân vật đều trở thành chủ đề bàn luận, trong khi nữ diễn viên cũng đã lên tiếng chia sẻ về dụng ý của ê-kíp.

"Bước chân vào đời" tập 12: Mẹ Quân ra điều kiện để Thương rời xa Quân
"Bước chân vào đời" tập 12: Mẹ Quân ra điều kiện để Thương rời xa Quân

VOV.VN - Tập 12 của "Bước chân vào đời" tiếp tục đẩy mâu thuẫn giữa các nhân vật lên cao, xoay quanh biến cố chiếc xe bị phá và khoản tiền 100 triệu khiến mối quan hệ giữa Thương và gia đình Quân rơi vào bế tắc.

"Bước chân vào đời" tập 12: Mẹ Quân ra điều kiện để Thương rời xa Quân

"Bước chân vào đời" tập 12: Mẹ Quân ra điều kiện để Thương rời xa Quân

VOV.VN - Tập 12 của "Bước chân vào đời" tiếp tục đẩy mâu thuẫn giữa các nhân vật lên cao, xoay quanh biến cố chiếc xe bị phá và khoản tiền 100 triệu khiến mối quan hệ giữa Thương và gia đình Quân rơi vào bế tắc.

