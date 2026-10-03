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Quang Hùng MasterD vượt Dương Domic, giành ngôi Quán quân Tinh Hà “Say Hi”

Thứ Bảy, 08:08, 03/10/2026
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VOV.VN - Quang Hùng MasterD giành ngôi Quán quân Tinh Hà “Say Hi” 2026 với hơn 4,19 triệu lượt bình chọn. Dương Domic về vị trí Á quân, đồng thời góp mặt trong đội hình Best 5 của chương trình.

Tối 2/10, đêm Công bố và Trao giải Tinh Hà “Say Hi” khép lại hành trình kéo dài 3 tháng của 24 nghệ sĩ. Kết quả chung cuộc, Quang Hùng MasterD trở thành Quán quân với 4.193.063 lượt bình chọn. Dương Domic đứng ở vị trí Á quân với 3.532.347 lượt bình chọn.

Sau khi nhận cúp, Quang Hùng MasterD cho biết anh từng có những thời điểm tự hỏi liệu mình có thể làm tốt hơn phiên bản trước đây hay không. Việc trở lại một sân chơi lớn cũng đặt nam ca sĩ trước áp lực phải chứng minh sự tiến bộ của bản thân.

quang hung masterd vuot duong domic, gianh ngoi quan quan tinh ha say hi hinh anh 1
Quang Hùng MasterD trở thành Quán quân Tinh Hà “Say Hi” 2026 với 4.193.063 lượt bình chọn.

Theo Quang Hùng MasterD, điều anh nhận được sau hành trình không chỉ nằm ở danh hiệu mà còn là những kỹ năng, trải nghiệm tích lũy qua từng vòng thi. Anh ví chiếc cúp Quán quân như một “tấm bằng khen” ghi nhận những nỗ lực đã bỏ ra trong suốt chương trình.

“Ngày hôm nay cũng giống như một buổi tốt nghiệp của 24 Anh Trai, trong đó có Quang Hùng MasterD. Hùng cảm thấy rất xúc động, bởi trong suốt hành trình vừa qua, Hùng đã có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Có những lúc vui, có những lúc áp lực, có những lúc tự hỏi mình có thể làm tốt hơn nữa hay không”, nam ca sĩ chia sẻ.

Quang Hùng MasterD đồng thời gửi lời cảm ơn gia đình, ê-kíp, các nghệ sĩ đồng hành và khán giả. Anh cho biết sẽ tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân sau khi chương trình kết thúc.

quang hung masterd vuot duong domic, gianh ngoi quan quan tinh ha say hi hinh anh 2
Dương Domic giành ngôi Á quân Tinh Hà “Say Hi” 2026

Trong khi đó, Dương Domic giành vị trí Á quân. Nam ca sĩ cho biết hành trình tại Tinh Hà “Say Hi” mang đến cho anh nhiều bài học và trải nghiệm. Anh cũng nhấn mạnh niềm tin vào con đường mình lựa chọn và cho biết sau chương trình sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới.

Đội hình Best 5 của mùa giải gồm Quang Hùng MasterD, CONGB, Dương Domic, CAPTAIN BOY và buitruonglinh. Dương Domic còn nhận giải đặc biệt “Ánh sáng Tinh Hà”.

Bên cạnh các vị trí cao nhất, chương trình công bố nhiều hạng mục giải thưởng khác. “Xoay vòng” của HURRYKNG, CONGB, JSOL và Vương Bình được bình chọn là màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất. Cody Nam Võ nhận danh hiệu Anh Trai trình diễn ấn tượng nhất, trong khi Pháp Kiều được bình chọn là Anh Trai thay đổi ấn tượng nhất.

JSOL được ghi nhận ở hạng mục sáng tạo trong phát triển ý tưởng dàn dựng tiết mục nhóm; CAPTAIN BOY nhận giải Anh Trai Toàn Năng. Wren Evans được trao hạng mục sáng tạo âm nhạc, còn Dương Domic được 24 nghệ sĩ bình chọn ở hạng mục Đội trưởng được yêu thích nhất. HURRYKNG nhận giải dành cho sự kết nối, gắn kết giữa các thành viên.

quang hung masterd vuot duong domic, gianh ngoi quan quan tinh ha say hi hinh anh 3
Đội hình Best 5 gồm Quang Hùng MasterD, CONGB, Dương Domic, CAPTAIN BOY và buitruonglinh.

Ca khúc “SECRET” của Quang Hùng MasterD, CONGB, Wren Evans và Cody Nam Võ được ghi nhận là ca khúc có lượt nghe và xem nhiều nhất trên các nền tảng của chương trình, với 2,7 tỷ lượt.

Một hạng mục mới của mùa giải là “The Viet Vanguard Award - Tiên phong đất Việt”, dành cho tiết mục khai thác chất liệu di sản văn hóa Việt Nam trong âm nhạc đương đại. “Thêu hoa dệt gấm” do buitruonglinh, JSOL, HURRYKNG và CONGB thể hiện giành giải, vượt qua các đề cử “Sau hình bóng ấy”, “Trễ giờ cơm” và “Bức tranh tháng sáu”.

Trong đêm chung kết, 24 nghệ sĩ cùng trở lại sân khấu với “Together We Shine”. Một số tiết mục từng gây chú ý trong các vòng thi như “Thế giới của anh”, “Thêu hoa dệt gấm” và “SECRET” cũng được tái hiện.

Theo số liệu được ban tổ chức công bố, sau 3 tháng lên sóng, Tinh Hà “Say Hi” ghi nhận hơn 35,1 tỷ lượt nghe, xem và sử dụng trên các nền tảng tính đến hết ngày 30/9. Riêng các ca khúc của chương trình đạt hơn 106,8 triệu lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc.

Sau khi mùa truyền hình khép lại, chương trình dự kiến tiếp tục với các đêm concert tại Hà Nội vào tháng 11.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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