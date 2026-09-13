Vừa bị loại, JSOL được khán giả “cứu” trở lại Chung kết Tinh hà say hi

Ở tập trước, JSOL cùng HYO, IVAN, Ali Hoàng Dương và KIMLONG phải chia tay chương trình sau Livestage 4. Tuy nhiên, đến tập 11, JSOL bất ngờ xuất hiện trở lại khi nằm trong nhóm nhận được lượng bình chọn cao từ khán giả.

Trấn Thành giới thiệu JSOL như một “khách mời quốc tế”, khiến các thành viên còn lại bất ngờ. Sau màn xuất hiện này, nam ca sĩ chính thức trở thành thành viên thứ 16 bước vào Chung kết. Trấn Thành gọi vui đây là khoảnh khắc “JSOL đã được thế giới giải cứu”, gợi nhắc tới chính tiết mục Giải cứu thế giới mà nam ca sĩ thể hiện ở vòng trước.

JSOL (ngoài cùng bên trái) bất ngờ trở lại Tinh hà say hi sau khi phải dừng chân ở Livestage 4.

Trước khi JSOL xuất hiện, Sơn.K vừa nhắc đến anh trong phần các nghệ sĩ chia sẻ cảm nhận về nhau. Sơn.K cho rằng JSOL là người luôn cố gắng bất chấp hoàn cảnh nhưng cũng từng có cảm giác nam ca sĩ sẽ dừng lại. Vì vậy, việc JSOL trở lại ngay sau đó tạo nên một trong những cú twist đáng chú ý của tập.

Khác với hai vòng trước nhiều áp lực loại trừ, tập 11 chủ động giảm nhịp bằng một “đêm ở nhà” với pyjama, những câu chuyện giữa các nghệ sĩ và loạt trò chơi. Các thành viên có dịp nói về những người đồng hành cùng mình, từ những ấn tượng ban đầu đến sự thay đổi sau nhiều vòng thi.

WEAN nhắc tới Ali Hoàng Dương và cho rằng đàn anh đã cho mình nhiều động lực. buitruonglinh chia sẻ về CONGB, người từng chịu nhiều áp lực ở vòng trước. Pháp Kiều nói về Dương Domic, trong khi CONGB dành lời khen cho sự trách nhiệm của Quang Hùng MasterD. Wren Evans gây bất ngờ khi chọn Pháp Kiều là người mình ngưỡng mộ.

Sau phần chia sẻ và khoảng thời gian nghỉ ngơi, Tinh hà say hi bước vào phần quan trọng khi công bố bốn đội trưởng Chung kết. Quang Hùng MasterD đứng hạng 1, tiếp đến là Dương Domic, CoolKid và buitruonglinh.

Ở lượt lập đội đầu tiên, Quang Hùng MasterD chọn WEAN, XUÂN ĐỊNH KY và Sơn.K. Dương Domic và CoolKid cùng hướng tới Wren Evans, Pháp Kiều và DANG HONG HAI. Dù Dương Domic gọi đây là “DREAM TEAM”, ba thành viên cuối cùng lựa chọn CoolKid.

Trong khi đó, Dương Domic nhận CAPTAIN BOY, Jaysonlei và CODY NAM VÕ. buitruonglinh có HURRYKNG, CONGB và JSOL. Tuy nhiên, đội hình vừa hình thành đã tiếp tục thay đổi khi chương trình đưa ra luật các đội trưởng phải “kick” một thành viên trước khi bước vào loạt trò chơi giành quyền chọn bài.

Quang Hùng MasterD tách Sơn.K, buitruonglinh chọn CONGB, Jaysonlei rời đội Dương Domic sau phần rút cây, còn CoolKid tách Pháp Kiều khỏi đội hình.

Các nghệ sĩ sau đó tham gia ba trò chơi gồm Xoay vòng đến bao giờ, Niềm vui khó đỡ và Khắc xuất khắc nhập. Những phần thi thiên về thể lực, phản xạ và khả năng phối hợp khiến thứ hạng các đội liên tục thay đổi.

Sau ba trò chơi, đội Quang Hùng MasterD tạm dẫn đầu. Tuy nhiên, điểm số ở phần thi tiếp theo khiến bảng xếp hạng đảo chiều. Chung cuộc, đội buitruonglinh vươn lên đứng đầu, đội Quang Hùng MasterD xếp thứ hai, Dương Domic đứng thứ ba và CoolKid xếp cuối.

Theo thứ tự lựa chọn, đội buitruonglinh chọn ca khúc Thêu hoa dệt gấm, Quang Hùng MasterD chọn Trễ giờ cơm, Dương Domic chọn Sau hình bóng khác và CoolKid nhận Bức tranh tháng 6.

Chung kết Tinh hà say hi sẽ gồm 16 phần trình diễn solo và 4 tiết mục nhóm. Sau tập 11, đội hình và các ca khúc nhóm đã được xác lập, đưa 16 nghệ sĩ bước vào chặng cuối của chương trình.