English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ali Hoàng Dương, JSOL cùng 3 anh trai bị loại trước Chung kết Tinh hà say hi

Chủ Nhật, 08:28, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Wren Evans bật khóc khi Ali Hoàng Dương được xướng tên phải dừng chân trước Chung kết Tinh hà say hi. Cùng rời cuộc chơi sau Livestage 4 còn có JSOL, HYO, IVAN và KIMLONG.

Tập 10 Tinh hà say hi khép lại với vòng loại nhiều cảm xúc khi 5 Anh Trai phải dừng chân ngay trước thềm Chung kết. Trong đó, khoảnh khắc Ali Hoàng Dương bị loại khiến Wren Evans không giấu được xúc động, lập tức ôm lấy đàn anh và rơi nước mắt.

Sau 5 tiết mục của Livestage 4, kết quả bình chọn đưa đội Laviem của Quang Hùng MasterD, CAPTAIN BOY, CoolKid và Pháp Kiều lên vị trí dẫn đầu. Theo sau lần lượt là Vượt ngưỡng tình yêu của đội HURRYKNG, Perfume của đội CONGB, Giải cứu thế giới của đội JSOL và 5 tháng của đội Wren Evans.

ali hoang duong, jsol cung 3 anh trai bi loai truoc chung ket tinh ha say hi hinh anh 1
Các Anh trai trong Livestage 4 Tinh hà say hi.
ali hoang duong, jsol cung 3 anh trai bi loai truoc chung ket tinh ha say hi hinh anh 2
Khoảnh khắc chia tay tại vòng loại Tinh hà say hi.

Không khí vui vẻ của phần trình diễn nhanh chóng chuyển sang căng thẳng khi chương trình bước vào vòng loại. Mười Anh Trai đứng trước ranh giới đi tiếp và dừng lại, lần lượt chờ kết quả được công bố.

Cú sốc đầu tiên đến với cặp JSOL - HYO khi cả hai cùng phải nói lời chia tay chương trình. XUÂN ĐỊNH KY và Jaysonlei sau đó được xác nhận an toàn.

Ở cặp CODY NAM VÕ - IVAN, IVAN là người phải dừng bước. Trong khoảnh khắc chia tay, MC Trấn Thành ôm nam nghệ sĩ và nhắn nhủ: “Nó đã đủ với em rồi, cảm ơn vì đã có mặt ở đây Tinh hà say hi”. Dù cố giữ không khí nhẹ nhàng và bày tỏ mong muốn được ra về thật “đẹp trai”, IVAN sau đó vẫn không kìm được nước mắt trong vòng tay đồng đội.

ali hoang duong, jsol cung 3 anh trai bi loai truoc chung ket tinh ha say hi hinh anh 3
Wren Evans bật khóc khi Ali Hoàng Dương được công bố phải dừng chân trước Chung kết Tinh hà say hi.

Đến khi Ali Hoàng Dương được xướng tên là người tiếp theo phải dừng chân, cảm xúc trong trường quay tiếp tục dâng cao. Wren Evans lập tức chạy tới ôm chầm lấy đàn anh và bật khóc. Trước đó, cả hai cùng tham gia tiết mục 5 tháng trong đội hình gồm Wren Evans, WEAN, Ali Hoàng Dương và Jaysonlei.

Tại phần giao lưu sau sân khấu 5 tháng, Ali Hoàng Dương từng dành nhiều lời cho Wren Evans. Anh cho biết Wren đã “không ăn không ngủ” để chăm chút cho ca khúc nhưng khi chia phần lại nhận phần hát khá ít, nhường nhiều không gian hơn cho các thành viên khác.

MC Trấn Thành cũng nhận xét Ali Hoàng Dương và Wren Evans là “hai mảnh ghép rất hợp”. Chính vì vậy, khoảnh khắc chia tay ở cuối tập càng trở nên nặng cảm xúc khi Wren Evans không thể giữ bình tĩnh trước việc đàn anh phải rời cuộc chơi.

HURRYKNG cũng thừa nhận rằng càng tiến sâu, việc phải chứng kiến một người bạn dừng lại càng trở nên “tàn nhẫn”. Trong lúc cố giữ sự bình tĩnh, Ali Hoàng Dương vẫn nhận ra đôi mắt đỏ hoe của Pháp Kiều và sự xúc động của Wren Evans.

ali hoang duong, jsol cung 3 anh trai bi loai truoc chung ket tinh ha say hi hinh anh 4

Trấn Thành sau đó dành riêng cho Ali Hoàng Dương một lời nhắn, cho rằng tại hành trình Tinh hà say hi, nam ca sĩ cuối cùng cũng nhận được một lời khen từ anh - điều mà ở mùa trước Trấn Thành chưa từng có cơ hội nói với Ali.

Ở cặp cuối cùng giữa WEAN và KIMLONG, KIMLONG là người phải dừng bước. Khép lại Livestage 4, 5 Anh Trai gồm Ali Hoàng Dương, JSOL, HYO, IVAN và KIMLONG chính thức chia tay chương trình trước thềm Chung kết.

Dù phải dừng lại, Ali Hoàng Dương vẫn giữ nét hài hước quen thuộc khi nói rằng sau chương trình, có lẽ anh sẽ xin “đi tu” để chiêm nghiệm lại giá trị bản thân, đồng thời hy vọng mùa sau tiếp tục được một sân chơi “đẳng cấp” gọi tên.

phap-kieu-3.jpg

"Tinh hà say hi" cho quán cà phê, nhà hàng mở nhạc miễn phí

VOV.VN - Từ ngày 18/8 đến hết 18/11/2026, các địa điểm kinh doanh, thương mại trên toàn quốc có thể sử dụng miễn phí một số bản ghi âm thuộc danh mục nhạc Tinh hà say hi để làm nhạc nền, với điều kiện phát từ nguồn chính thức được cung cấp.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tinh hà say hi: Nụ hôn WEAN - Pháp Kiều gây sốt trước Livestage 3
Tinh hà say hi: Nụ hôn WEAN - Pháp Kiều gây sốt trước Livestage 3

VOV.VN - Tập 5 Tinh hà say hi thu hút sự chú ý với loạt khoảnh khắc hài hước, bất ngờ trong Dạ tiệc Hoàng cung. Nụ hôn ngoài ý muốn của WEAN - Pháp Kiều, cái ôm xúc động giữa Quang Hùng MasterD và Xuân Định KY trở thành những phân đoạn được khán giả chia sẻ nhiều trước Livestage 3.

Tinh hà say hi: Nụ hôn WEAN - Pháp Kiều gây sốt trước Livestage 3

Tinh hà say hi: Nụ hôn WEAN - Pháp Kiều gây sốt trước Livestage 3

VOV.VN - Tập 5 Tinh hà say hi thu hút sự chú ý với loạt khoảnh khắc hài hước, bất ngờ trong Dạ tiệc Hoàng cung. Nụ hôn ngoài ý muốn của WEAN - Pháp Kiều, cái ôm xúc động giữa Quang Hùng MasterD và Xuân Định KY trở thành những phân đoạn được khán giả chia sẻ nhiều trước Livestage 3.

Pháp Kiều học đàn tranh từ con số 0 để lên sân khấu Tinh hà say hi
Pháp Kiều học đàn tranh từ con số 0 để lên sân khấu Tinh hà say hi

VOV.VN - Lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng tại Livestage 2 của Tinh Hà "Say Hi", Pháp Kiều gây chú ý khi học đàn tranh trong thời gian ngắn để phục vụ tiết mục Mất La Bàn.

Pháp Kiều học đàn tranh từ con số 0 để lên sân khấu Tinh hà say hi

Pháp Kiều học đàn tranh từ con số 0 để lên sân khấu Tinh hà say hi

VOV.VN - Lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng tại Livestage 2 của Tinh Hà "Say Hi", Pháp Kiều gây chú ý khi học đàn tranh trong thời gian ngắn để phục vụ tiết mục Mất La Bàn.

Từng biến mất 5 năm, "Anh trai say hi" Bùi Duy Ngọc trải lòng qua MV mới
Từng biến mất 5 năm, "Anh trai say hi" Bùi Duy Ngọc trải lòng qua MV mới

VOV.VN - Sau thời gian vắng bóng vì biến cố, "Anh trai say hi" Bùi Duy Ngọc trở lại với MV Điều em muốn. Ca khúc mang màu sắc Citypop là lời nhắn gửi về sự buông bỏ, chữa lành và hành trình đối diện với chính mình sau những thăng trầm của cuộc sống.

Từng biến mất 5 năm, "Anh trai say hi" Bùi Duy Ngọc trải lòng qua MV mới

Từng biến mất 5 năm, "Anh trai say hi" Bùi Duy Ngọc trải lòng qua MV mới

VOV.VN - Sau thời gian vắng bóng vì biến cố, "Anh trai say hi" Bùi Duy Ngọc trở lại với MV Điều em muốn. Ca khúc mang màu sắc Citypop là lời nhắn gửi về sự buông bỏ, chữa lành và hành trình đối diện với chính mình sau những thăng trầm của cuộc sống.

Pháp Kiều vượt Quang Hùng MasterD, Dương Domic để dẫn đầu Tinh Hà "Say Hi"
Pháp Kiều vượt Quang Hùng MasterD, Dương Domic để dẫn đầu Tinh Hà "Say Hi"

VOV.VN - Pháp Kiều vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau tập 3 Tinh Hà "Say Hi", vượt qua nhiều gương mặt nổi bật như Dương Domic và Quang Hùng MasterD để giành quyền ưu tiên lập đội tại Livestage 2. Tập phát sóng cũng ghi dấu với loạt tình huống hài hước trong hội thao và màn tranh giành đồng đội đầy kịch tính.

Pháp Kiều vượt Quang Hùng MasterD, Dương Domic để dẫn đầu Tinh Hà "Say Hi"

Pháp Kiều vượt Quang Hùng MasterD, Dương Domic để dẫn đầu Tinh Hà "Say Hi"

VOV.VN - Pháp Kiều vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau tập 3 Tinh Hà "Say Hi", vượt qua nhiều gương mặt nổi bật như Dương Domic và Quang Hùng MasterD để giành quyền ưu tiên lập đội tại Livestage 2. Tập phát sóng cũng ghi dấu với loạt tình huống hài hước trong hội thao và màn tranh giành đồng đội đầy kịch tính.

Tinh hà "say hi": Trấn Thành cười không ngớt trước màn bán mascot của 24 Anh trai
Tinh hà "say hi": Trấn Thành cười không ngớt trước màn bán mascot của 24 Anh trai

VOV.VN - Tập uncut đầu tiên của Tinh hà "say hi" hé lộ nhiều khoảnh khắc chưa từng lên sóng, trong đó màn giới thiệu mascot của 24 Anh Trai liên tục khiến MC Trấn Thành và cả trường quay bật cười bởi những ý tưởng độc lạ, những màn tung hứng dí dỏm cùng các câu chuyện ý nghĩa phía sau từng linh vật.

Tinh hà "say hi": Trấn Thành cười không ngớt trước màn bán mascot của 24 Anh trai

Tinh hà "say hi": Trấn Thành cười không ngớt trước màn bán mascot của 24 Anh trai

VOV.VN - Tập uncut đầu tiên của Tinh hà "say hi" hé lộ nhiều khoảnh khắc chưa từng lên sóng, trong đó màn giới thiệu mascot của 24 Anh Trai liên tục khiến MC Trấn Thành và cả trường quay bật cười bởi những ý tưởng độc lạ, những màn tung hứng dí dỏm cùng các câu chuyện ý nghĩa phía sau từng linh vật.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt