Ali Hoàng Dương, JSOL cùng 3 anh trai bị loại trước Chung kết Tinh hà say hi

Tập 10 Tinh hà say hi khép lại với vòng loại nhiều cảm xúc khi 5 Anh Trai phải dừng chân ngay trước thềm Chung kết. Trong đó, khoảnh khắc Ali Hoàng Dương bị loại khiến Wren Evans không giấu được xúc động, lập tức ôm lấy đàn anh và rơi nước mắt.

Sau 5 tiết mục của Livestage 4, kết quả bình chọn đưa đội Laviem của Quang Hùng MasterD, CAPTAIN BOY, CoolKid và Pháp Kiều lên vị trí dẫn đầu. Theo sau lần lượt là Vượt ngưỡng tình yêu của đội HURRYKNG, Perfume của đội CONGB, Giải cứu thế giới của đội JSOL và 5 tháng của đội Wren Evans.

Các Anh trai trong Livestage 4 Tinh hà say hi.

Khoảnh khắc chia tay tại vòng loại Tinh hà say hi.

Không khí vui vẻ của phần trình diễn nhanh chóng chuyển sang căng thẳng khi chương trình bước vào vòng loại. Mười Anh Trai đứng trước ranh giới đi tiếp và dừng lại, lần lượt chờ kết quả được công bố.

Cú sốc đầu tiên đến với cặp JSOL - HYO khi cả hai cùng phải nói lời chia tay chương trình. XUÂN ĐỊNH KY và Jaysonlei sau đó được xác nhận an toàn.

Ở cặp CODY NAM VÕ - IVAN, IVAN là người phải dừng bước. Trong khoảnh khắc chia tay, MC Trấn Thành ôm nam nghệ sĩ và nhắn nhủ: “Nó đã đủ với em rồi, cảm ơn vì đã có mặt ở đây Tinh hà say hi”. Dù cố giữ không khí nhẹ nhàng và bày tỏ mong muốn được ra về thật “đẹp trai”, IVAN sau đó vẫn không kìm được nước mắt trong vòng tay đồng đội.

Wren Evans bật khóc khi Ali Hoàng Dương được công bố phải dừng chân trước Chung kết Tinh hà say hi.

Đến khi Ali Hoàng Dương được xướng tên là người tiếp theo phải dừng chân, cảm xúc trong trường quay tiếp tục dâng cao. Wren Evans lập tức chạy tới ôm chầm lấy đàn anh và bật khóc. Trước đó, cả hai cùng tham gia tiết mục 5 tháng trong đội hình gồm Wren Evans, WEAN, Ali Hoàng Dương và Jaysonlei.

Tại phần giao lưu sau sân khấu 5 tháng, Ali Hoàng Dương từng dành nhiều lời cho Wren Evans. Anh cho biết Wren đã “không ăn không ngủ” để chăm chút cho ca khúc nhưng khi chia phần lại nhận phần hát khá ít, nhường nhiều không gian hơn cho các thành viên khác.

MC Trấn Thành cũng nhận xét Ali Hoàng Dương và Wren Evans là “hai mảnh ghép rất hợp”. Chính vì vậy, khoảnh khắc chia tay ở cuối tập càng trở nên nặng cảm xúc khi Wren Evans không thể giữ bình tĩnh trước việc đàn anh phải rời cuộc chơi.

HURRYKNG cũng thừa nhận rằng càng tiến sâu, việc phải chứng kiến một người bạn dừng lại càng trở nên “tàn nhẫn”. Trong lúc cố giữ sự bình tĩnh, Ali Hoàng Dương vẫn nhận ra đôi mắt đỏ hoe của Pháp Kiều và sự xúc động của Wren Evans.

Trấn Thành sau đó dành riêng cho Ali Hoàng Dương một lời nhắn, cho rằng tại hành trình Tinh hà say hi, nam ca sĩ cuối cùng cũng nhận được một lời khen từ anh - điều mà ở mùa trước Trấn Thành chưa từng có cơ hội nói với Ali.

Ở cặp cuối cùng giữa WEAN và KIMLONG, KIMLONG là người phải dừng bước. Khép lại Livestage 4, 5 Anh Trai gồm Ali Hoàng Dương, JSOL, HYO, IVAN và KIMLONG chính thức chia tay chương trình trước thềm Chung kết.

Dù phải dừng lại, Ali Hoàng Dương vẫn giữ nét hài hước quen thuộc khi nói rằng sau chương trình, có lẽ anh sẽ xin “đi tu” để chiêm nghiệm lại giá trị bản thân, đồng thời hy vọng mùa sau tiếp tục được một sân chơi “đẳng cấp” gọi tên.