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Pháp Kiều học đàn tranh từ con số 0 để lên sân khấu Tinh hà say hi

Chủ Nhật, 08:05, 26/07/2026
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VOV.VN - Lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng tại Livestage 2 của Tinh Hà "Say Hi", Pháp Kiều gây chú ý khi học đàn tranh trong thời gian ngắn để phục vụ tiết mục Mất La Bàn.

Lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng tại Livestage 2 của Tinh hà say hi, Pháp Kiều cho biết áp lực lớn hơn nhiều so với mùa trước. Để chuẩn bị cho tiết mục Mất La Bàn, Pháp Kiều đã chủ động học đàn tranh từ nghệ nhân và trực tiếp biểu diễn nhạc cụ này trên sân khấu.

Trong tập 4 phát sóng tối 25/7, đội của Pháp Kiều gồm Thể Thiên và các thành viên mang đến tiết mục Mất La Bàn, thuộc thể loại World Music, Electro Dance, Afro và Phonk. Chia sẻ về lần đầu giữ vai trò đội trưởng, Pháp Kiều hài hước ví von: "Mùa 1 làm công ăn lương, mùa 2 làm chủ nên trách nhiệm nhiều hơn".

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Pháp Kiều tự học đàn tranh, lần đầu làm đội trưởng tại Livestage 2

Để phục vụ ý tưởng của tiết mục, Pháp Kiều từ một người chưa từng chơi đàn tranh đã chủ động tìm đến nghệ nhân để học trong thời gian ngắn. Theo chương trình, toàn bộ phần đàn tranh xuất hiện trên sân khấu đều do chính Pháp Kiều thể hiện. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của màn trình diễn, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc cho lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng.

Bên cạnh phần trình diễn nhạc cụ truyền thống, Mất La Bàn còn kể câu chuyện về bốn mảnh đời thông qua âm nhạc và sân khấu. DANG HONG HAI tiếp tục phát huy thế mạnh khi đảm nhận vai trò biên đạo chính, trực tiếp xây dựng phần vũ đạo nhằm khắc họa hành trình và cảm xúc của các nhân vật.

Đồng hành cùng đội là nghệ sĩ saxophone quốc tế TORYSAX, lần đầu tham gia một chương trình thực tế tại Việt Nam. Nam nghệ sĩ cho biết kỳ vọng khán giả sẽ cảm nhận được "ngọn lửa đam mê" mà cả đội gửi gắm qua ca khúc, đồng thời yêu thích phần trình diễn saxophone của anh.

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Sau khi Livestage 2 khép lại, Mất La Bàn cũng là một trong những tiết mục được các Anh Trai nhìn lại và trao đổi về quá trình thực hiện. Theo chương trình, thay vì tập trung vào những tranh luận về âm nhạc như một số tiết mục khác, màn trình diễn của đội Pháp Kiều được nhắc đến nhiều bởi câu chuyện nỗ lực vượt qua giới hạn của đội trưởng.

Việc học đàn tranh trong thời gian ngắn để phục vụ sân khấu được đánh giá là minh chứng cho tinh thần cầu tiến và sự nghiêm túc của Pháp Kiều. Nam nghệ sĩ cho biết áp lực khi lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng cũng trở thành động lực để anh tìm kiếm dấu ấn riêng cho tiết mục.

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Bên cạnh đó, Pháp Kiều cũng nhận được sự ghi nhận từ các Anh Trai về tinh thần học hỏi và sự trưởng thành qua từng vòng thi. Theo kết quả bình chọn của khán giả tại Livestage 2, Mất La Bàn đạt 140 phiếu, xếp thứ ba sau Thế Giới Của Anh (162 phiếu) và Mộng Duyên (145 phiếu).

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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