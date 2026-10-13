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Rosé của BLACKPINK tận hưởng kỳ nghỉ tại biệt thự có giá thuê 1 tuần gần 5 tỷ VND

Thứ Ba, 14:31, 13/10/2026
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VOV.VN - Rosé của BLACKPINK chia sẻ những bức ảnh từ kỳ nghỉ sang trọng tại Italia, trong Torre di Civita, một biệt thự riêng ven biển Amalfi với giá lên tới 250 triệu won (khoảng 4,89 tỷ VND) mỗi tuần.

Mới đây, Rosé của BLACKPINK đã chia sẻ một loạt ảnh trên tài khoản mạng xã hội của mình với chú thích “bài đăng mùa hè”, cho người hâm mộ thấy một phần kỳ nghỉ thư giãn của cô.

Những bức ảnh cho thấy nữ ca sĩ đang tận hưởng những giây phút thư giãn trong trang phục thoải mái, chơi trò chơi cờ Rummikub nổi tiếng với bạn bè và dành thời gian bên cây đàn piano. Những khoảnh khắc đời thường này mang đến cái nhìn hiếm hoi về lối sống nhàn nhã của Rosé khi không bận rộn với lịch trình giải trí dày đặc.

rose cua blackpink tan huong ky nghi tai biet thu co gia thue 1 tuan gan 5 ty vnd hinh anh 1
Rosé của BLACKPINK đang tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng tại Italia.

Tuy nhiên, điều đặc biệt thu hút sự chú ý của người hâm mộ là vị trí nơi ở của cô. Nơi nghỉ được xác định là Torre di Civita, một biệt thự sang trọng độc quyền nằm ở Ravello, gần bờ biển Amalfi thơ mộng của Italia.

Torre di Civita là một khu nghỉ dưỡng sang trọng riêng tư được tạo nên từ việc phục dựng một tu viện lịch sử và tháp canh thời trung cổ, có niên đại khoảng 1.000 năm. Khu nghỉ dưỡng sở hữu tầm nhìn ngoạn mục ra biển Địa Trung Hải, hồ bơi ngoài trời và những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ. Khách cũng có thể tận hưởng các dịch vụ cá nhân hóa do đội ngũ nhân viên tận tâm cung cấp, bao gồm đầu bếp riêng và quản gia.

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rose cua blackpink tan huong ky nghi tai biet thu co gia thue 1 tuan gan 5 ty vnd hinh anh 2
Chi phí cho một tuần nghỉ tại Torre di Civita, một biệt thự riêng ven biển Amalfi của Rosé có giá lên đến 254 triệu won hay khoảng 4,89 tỷ VND.

Nơi nghỉ này có mức giá cũng không kém phần ấn tượng. Theo các trang web đặt phòng biệt thự hạng sang địa phương, giá thuê hàng tuần vào năm 2026 dao động từ 106.250 euro đến 168.750 euro, tùy thuộc vào mùa. Điều đó tương đương với khoảng 160 triệu đến 254 triệu won hay khoảng 4,89 tỷ VND, biến nơi đây trở thành một trong những lựa chọn nghỉ dưỡng xa hoa nhất dọc theo bờ biển Amalfi của Italia.

Tuy nhiên, thời gian lưu trú chính xác của Rosé và số tiền cô ấy tự trả cho chỗ ở vẫn chưa được tiết lộ.

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Thư Vũ/VOV.VN
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