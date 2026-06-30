Sau màn "náo loạn" Las Vegas, đến lượt London hóa thành phố của BTS

Sau thành công tại Seoul, Las Vegas và Busan, công ty quản lý BigHit Music xác nhận dự án “BTS The City Arirang London” sẽ diễn ra đồng thời với hai đêm diễn thuộc tour thế giới Arirang vào ngày 6 và 7/7 (giờ địa phương) tại sân vận động Tottenham Hotspur.

Điểm đặc biệt của The City là không chỉ gói gọn trong khuôn viên concert. Cả London sẽ trở thành một phần của lễ hội BTS với chuỗi hoạt động trải rộng khắp thành phố. Ngay trong ngày đầu tiên của concert, vòng quay biểu tượng London Eye sẽ được thắp sáng bằng màu đỏ - màu chủ đạo của tour Arirang. Trong khi đó, trên dòng sông Thames sẽ xuất hiện một chiếc thuyền nổi mang biểu tượng của tour diễn, hứa hẹn trở thành điểm check-in thu hút hàng nghìn người hâm mộ.

Bảy thành viên BTS sẽ biểu diễn hai đêm tại Tottenham Hotspur Stadium trong khuôn khổ tour thế giới Arirang.

Từ ngày 8 đến 10/7, không khí BTS tiếp tục lan tỏa tại Outernet London, tổ hợp nghệ thuật số nổi tiếng với hệ thống màn hình LED khổng lồ. Những hình ảnh, hiệu ứng thị giác và nội dung đặc biệt lấy cảm hứng từ tour Arirang sẽ được trình chiếu liên tục, mang đến trải nghiệm nghe nhìn sống động cho người hâm mộ và du khách.

Bên cạnh đó, chương trình 8-stop Stamp Rally cũng sẽ đưa ARMY khám phá tám địa danh nổi tiếng của London thông qua hành trình sưu tập con dấu và hoàn thành các thử thách. Đây là hoạt động từng tạo nên sức hút lớn ở nhiều thành phố trước đó, góp phần biến chuyến đi xem concert thành một trải nghiệm du lịch đúng nghĩa.

Dự án BTS The City sẽ biến London thành không gian lễ hội dành cho ARMY nhân dịp tour diễn Arirang.

Ra mắt lần đầu vào năm 2022 trong tour Permission to Dance On Stage tại Las Vegas, The City nhanh chóng trở thành "đặc sản" trong các chuyến lưu diễn của BTS. Khi ấy, cả Las Vegas gần như được nhuộm tím – màu sắc biểu tượng của ARMY – với hàng loạt hoạt động từ trình diễn nhạc nước, drone show, triển lãm ảnh đến các không gian trải nghiệm đa phương tiện. Mô hình này đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút không chỉ người hâm mộ mà cả khách du lịch quốc tế.

Năm nay, sau khi đi qua Seoul, Las Vegas và Busan, London sẽ là điểm dừng tiếp theo của dự án. Một lần nữa, BTS cho thấy sức ảnh hưởng của mình không chỉ nằm ở những sân khấu cháy vé mà còn ở khả năng biến cả một thành phố thành lễ hội âm nhạc, nơi mọi góc phố đều mang dấu ấn của nhóm và cộng đồng ARMY trên toàn thế giới.