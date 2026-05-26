Las Vegas nhuộm đỏ vì BTS: Quyền lực chưa từng có của K-pop

Sự trở lại của BTS tại American Music Awards 2026 không đơn thuần là một màn tái xuất của nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Đó còn là khoảnh khắc cho thấy K-pop đang bước sang một giai đoạn mới: Từ hiện tượng giải trí trở thành quyền lực văn hóa có khả năng định hình không gian đô thị, du lịch, thời trang và cả hình ảnh quốc gia.

Năm nay, BTS được đề cử ở ba hạng mục lớn tại American Music Awards, trong đó có Artist of the Year – giải thưởng cao nhất của chương trình. Nếu chiến thắng, nhóm sẽ tiếp tục nối dài lịch sử từng tạo nên vào năm 2021 khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên giành giải thưởng danh giá này.

Nhưng điều khiến BTS gây chú ý không chỉ nằm ở các đề cử. Những gì diễn ra tại Las Vegas cuối tuần qua cho thấy sức ảnh hưởng của nhóm đã vượt xa khuôn khổ một tour diễn âm nhạc thông thường.

Đám đông khán giả tại concert “Arirang World Tour” của BTS ở Las Vegas. (Ảnh: BigHit Music)

Bốn đêm concert thuộc “Arirang World Tour” tại Allegiant Stadium đều cháy vé. Hàng nghìn người hâm mộ đổ về thành phố từ nhiều bang khác nhau, biến Las Vegas thành một “thành phố BTS” thực thụ. Không chỉ sân vận động, các khách sạn, quán cà phê, bảo tàng và cả những bảng điện tử nổi tiếng trên Las Vegas Strip cũng phủ sắc đỏ theo concept “Arirang”.

BTS biểu diễn trên sân khấu trong khuôn khổ “Arirang World Tour” tại Las Vegas. (Ảnh: BigHit Music)

Sphere – biểu tượng công nghệ mới của Las Vegas cũng trình chiếu hình ảnh liên quan tới BTS, trong khi các hoạt động “BTS The City” kéo dài khắp thành phố. Một concert K-pop giờ đây không chỉ bán vé biểu diễn mà còn kéo theo du lịch, tiêu dùng, triển lãm và hàng loạt hoạt động văn hóa đi kèm.

Đáng chú ý, “Arirang” không phải tour diễn chạy theo xu hướng Mỹ hóa như nhiều tranh cãi từng xoay quanh BTS suốt nhiều năm qua. Ngược lại, nhóm đưa mạnh yếu tố Hàn Quốc vào chương trình: Từ âm nhạc truyền thống, họa tiết quốc kỳ cho tới sân khấu lấy cảm hứng từ kiến trúc Gyeonghoeru ở cung Gyeongbokgung.

Las Vegas nhuộm đỏ với chiến dịch “BTS The City”. (Ảnh: BigHit Music)

Sự hiện diện của nhóm tại AMAs năm nay vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một cuộc cạnh tranh giải thưởng. Đó là câu chuyện về cách văn hóa đại chúng Hàn Quốc đã bước vào dòng chảy chính của thế giới và BTS vẫn đang là gương mặt đại diện lớn nhất cho làn sóng ấy.