English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Las Vegas nhuộm đỏ vì BTS: Quyền lực chưa từng có của K-pop

Thứ Ba, 09:38, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 4 năm vắng bóng tại American Music Awards, BTS trở lại với tham vọng thắng lớn và tour diễn “Arirang” gây bùng nổ toàn cầu. Không chỉ cháy vé concert, nhóm còn biến cả Las Vegas thành “thành phố BTS”, cho thấy K-pop giờ đã vượt khỏi âm nhạc để trở thành quyền lực văn hóa thế giới.

Sự trở lại của BTS tại American Music Awards 2026 không đơn thuần là một màn tái xuất của nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Đó còn là khoảnh khắc cho thấy K-pop đang bước sang một giai đoạn mới: Từ hiện tượng giải trí trở thành quyền lực văn hóa có khả năng định hình không gian đô thị, du lịch, thời trang và cả hình ảnh quốc gia.

Năm nay, BTS được đề cử ở ba hạng mục lớn tại American Music Awards, trong đó có Artist of the Year – giải thưởng cao nhất của chương trình. Nếu chiến thắng, nhóm sẽ tiếp tục nối dài lịch sử từng tạo nên vào năm 2021 khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên giành giải thưởng danh giá này.

Nhưng điều khiến BTS gây chú ý không chỉ nằm ở các đề cử. Những gì diễn ra tại Las Vegas cuối tuần qua cho thấy sức ảnh hưởng của nhóm đã vượt xa khuôn khổ một tour diễn âm nhạc thông thường.

las vegas nhuom do vi bts quyen luc chua tung co cua k-pop hinh anh 1
Đám đông khán giả tại concert “Arirang World Tour” của BTS ở Las Vegas. (Ảnh: BigHit Music)

Bốn đêm concert thuộc “Arirang World Tour” tại Allegiant Stadium đều cháy vé. Hàng nghìn người hâm mộ đổ về thành phố từ nhiều bang khác nhau, biến Las Vegas thành một “thành phố BTS” thực thụ. Không chỉ sân vận động, các khách sạn, quán cà phê, bảo tàng và cả những bảng điện tử nổi tiếng trên Las Vegas Strip cũng phủ sắc đỏ theo concept “Arirang”.

las vegas nhuom do vi bts quyen luc chua tung co cua k-pop hinh anh 2
BTS biểu diễn trên sân khấu trong khuôn khổ “Arirang World Tour” tại Las Vegas. (Ảnh: BigHit Music)
las vegas nhuom do vi bts quyen luc chua tung co cua k-pop hinh anh 3
BTS biểu diễn trên sân khấu trong khuôn khổ “Arirang World Tour” tại Las Vegas. (Ảnh: BigHit Music)

Sphere – biểu tượng công nghệ mới của Las Vegas cũng trình chiếu hình ảnh liên quan tới BTS, trong khi các hoạt động “BTS The City” kéo dài khắp thành phố. Một concert K-pop giờ đây không chỉ bán vé biểu diễn mà còn kéo theo du lịch, tiêu dùng, triển lãm và hàng loạt hoạt động văn hóa đi kèm.

Đáng chú ý, “Arirang” không phải tour diễn chạy theo xu hướng Mỹ hóa như nhiều tranh cãi từng xoay quanh BTS suốt nhiều năm qua. Ngược lại, nhóm đưa mạnh yếu tố Hàn Quốc vào chương trình: Từ âm nhạc truyền thống, họa tiết quốc kỳ cho tới sân khấu lấy cảm hứng từ kiến trúc Gyeonghoeru ở cung Gyeongbokgung.

las vegas nhuom do vi bts quyen luc chua tung co cua k-pop hinh anh 4
Las Vegas nhuộm đỏ với chiến dịch “BTS The City”. (Ảnh: BigHit Music)

Sự hiện diện của nhóm tại AMAs năm nay vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một cuộc cạnh tranh giải thưởng. Đó là câu chuyện về cách văn hóa đại chúng Hàn Quốc đã bước vào dòng chảy chính của thế giới và BTS vẫn đang là gương mặt đại diện lớn nhất cho làn sóng ấy.

bts.jpg

BTS phát trực tiếp concert Busan tại rạp chiếu phim toàn cầu

VOV.VN - Người hâm mộ của BTS trên toàn thế giới sắp có cơ hội “cháy” cùng concert của nhóm ngay tại rạp chiếu phim. Công ty quản lý BigHit Music vừa thông báo đêm diễn tại Busan thuộc tour lưu diễn “Arirang” sẽ được phát trực tiếp tại hơn 3.800 rạp ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 

Hải Hà/VOV.VN
Tag: BTS K-pop văn hóa Hàn Quốc giải trí quốc tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

World Cup 2026 và cuộc "Kpop hóa" lớn nhất lịch sử FIFA
World Cup 2026 và cuộc "Kpop hóa" lớn nhất lịch sử FIFA

VOV.VN - Sự xuất hiện của Lisa trong ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026 cho thấy World Cup không còn chỉ là sân chơi bóng đá. FIFA đang bước vào cuộc đua giành sự chú ý của Gen Z, nơi Kpop, mạng xã hội và văn hóa fandom trở thành quyền lực mới của giải trí toàn cầu.

World Cup 2026 và cuộc "Kpop hóa" lớn nhất lịch sử FIFA

World Cup 2026 và cuộc "Kpop hóa" lớn nhất lịch sử FIFA

VOV.VN - Sự xuất hiện của Lisa trong ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026 cho thấy World Cup không còn chỉ là sân chơi bóng đá. FIFA đang bước vào cuộc đua giành sự chú ý của Gen Z, nơi Kpop, mạng xã hội và văn hóa fandom trở thành quyền lực mới của giải trí toàn cầu.

World Cup lần đầu có show giữa hiệp: FIFA muốn chung kết thành siêu show thế giới
World Cup lần đầu có show giữa hiệp: FIFA muốn chung kết thành siêu show thế giới

VOV.VN - FIFA vừa công bố nhóm BTS, Madonna và Shakira sẽ biểu diễn ở trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19/7, nhiều người bất ngờ không phải vì dàn sao quá lớn, mà vì một điều khác: Cuối cùng World Cup cũng có show giữa hiệp.

World Cup lần đầu có show giữa hiệp: FIFA muốn chung kết thành siêu show thế giới

World Cup lần đầu có show giữa hiệp: FIFA muốn chung kết thành siêu show thế giới

VOV.VN - FIFA vừa công bố nhóm BTS, Madonna và Shakira sẽ biểu diễn ở trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19/7, nhiều người bất ngờ không phải vì dàn sao quá lớn, mà vì một điều khác: Cuối cùng World Cup cũng có show giữa hiệp.

Robert Pattinson với vai diễn được kỳ vọng nhất sự nghiệp trong Dune 3
Robert Pattinson với vai diễn được kỳ vọng nhất sự nghiệp trong Dune 3

VOV.VN - Robert Pattinson gây chú ý trong "Dune 3"với tạo hình khác lạ và màn lột xác táo bạo. Vai diễn mới tiếp tục cho thấy nam diễn viên sẵn sàng thử thách bản thân, phá bỏ hình tượng quen thuộc để theo đuổi những nhân vật gai góc và khó đoán hơn trên màn ảnh.

Robert Pattinson với vai diễn được kỳ vọng nhất sự nghiệp trong Dune 3

Robert Pattinson với vai diễn được kỳ vọng nhất sự nghiệp trong Dune 3

VOV.VN - Robert Pattinson gây chú ý trong "Dune 3"với tạo hình khác lạ và màn lột xác táo bạo. Vai diễn mới tiếp tục cho thấy nam diễn viên sẵn sàng thử thách bản thân, phá bỏ hình tượng quen thuộc để theo đuổi những nhân vật gai góc và khó đoán hơn trên màn ảnh.

Phim zombie Hàn “Colony” vượt 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày
Phim zombie Hàn “Colony” vượt 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày

VOV.VN - Colony tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ tại phòng vé Hàn Quốc khi nhanh chóng vượt mốc 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày ra rạp.

Phim zombie Hàn “Colony” vượt 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày

Phim zombie Hàn “Colony” vượt 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày

VOV.VN - Colony tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ tại phòng vé Hàn Quốc khi nhanh chóng vượt mốc 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày ra rạp.

Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ
Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ

VOV.VN - Từ những chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ từng bị lãng quên, Gen Z đang tạo nên một xu hướng retro mới mang đậm tinh thần thập niên 2000. Flash cháy sáng, ảnh rung mờ hay màu sắc “low-fi” giờ trở thành một kiểu thẩm mỹ giúp người trẻ thể hiện cá tính và cảm xúc giữa thời đại số.

Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ

Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ

VOV.VN - Từ những chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ từng bị lãng quên, Gen Z đang tạo nên một xu hướng retro mới mang đậm tinh thần thập niên 2000. Flash cháy sáng, ảnh rung mờ hay màu sắc “low-fi” giờ trở thành một kiểu thẩm mỹ giúp người trẻ thể hiện cá tính và cảm xúc giữa thời đại số.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt