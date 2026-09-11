Seungri vướng đơn tố cáo hành hung, T.O.P hủy show giữa lúc BIGBANG kỷ niệm 20 năm

Sở cảnh sát Gangnam, Seoul cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo hình sự đối với Seungri vào ngày 26/8. Người tố cáo đề nghị cảnh sát điều tra cựu thành viên BIGBANG về cáo buộc hành hung nghiêm trọng.

Theo nội dung đơn, Seungri bị cáo buộc hành hung một người đàn ông khoảng 30 tuổi tại một nhà hàng ở Gangnam, phía Nam Seoul. Cảnh sát dự kiến lấy lời khai của người tố cáo để làm rõ sự việc.

Seungri phủ nhận việc đe dọa hoặc sử dụng chai rượu để tấn công người này. Trong cuộc phỏng vấn với Ilgan Sports, nam ca sĩ thừa nhận có cầm chai rượu khi từ chối việc dùng chung bàn, nhưng khẳng định không vung chai hay đe dọa đối phương.

Cựu thành viên BIGBANG cũng cho biết anh bất ngờ trước việc người này thay đổi thái độ và gửi đơn tố cáo. Theo lời Seungri, sau sự việc, hai bên vẫn dùng chung bàn, trò chuyện vui vẻ và trao đổi tin nhắn sau khi rời nhà hàng. "Tôi sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra để làm sáng tỏ sự thật", Seungri nói.

Seungri, cựu thành viên BIGBANG. (Ảnh: Korea Times)

T.O.P hủy concert tại Jakarta

Cũng trong ngày 11/9, T.O.P thông báo hủy buổi concert dự kiến diễn ra ngày 19/9 tại Jakarta, Indonesia. Đại diện nam ca sĩ cho biết ê-kíp và nghệ sĩ đã nỗ lực để chương trình có thể diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, sau khi đánh giá tình hình tại địa phương, họ buộc phải đưa ra quyết định hủy show vì nhận thấy việc tổ chức không khả thi.

T.O.P từng tạm ngừng hoạt động sau khi bị tuyên án 10 tháng tù treo trong thời gian 2 năm vì sử dụng cần sa. Năm 2023, anh chính thức xác nhận rời BIGBANG. Sau đó, T.O.P trở lại lĩnh vực diễn xuất với bộ phim Netflix "Squid Game 2" năm 2024. Nam ca sĩ cũng tái khởi động sự nghiệp âm nhạc và phát hành album phòng thu solo đầu tiên vào tháng 4/2026.

Từ tháng 8, T.O.P thực hiện tour thương hiệu tại châu Á mang tên "T.O.P PRE-STUDIO 2026", qua đó trở lại với các hoạt động nghệ thuật quốc tế.

T.O.P, cựu thành viên BIGBANG. (Ảnh: TOPSPOT)

Những diễn biến mới của Seungri và T.O.P diễn ra đúng thời điểm BIGBANG kỷ niệm 20 năm debut. Tháng trước, nhóm khởi động tour thế giới kỷ niệm 20 năm tại sân vận động chính thuộc Khu liên hợp thể thao Goyang, tỉnh Gyeonggi. Trong khi BIGBANG tiếp tục hoạt động với đội hình hiện tại, sự nghiệp của những thành viên đã rời nhóm vẫn nhận được sự quan tâm, đặc biệt trước những diễn biến mới liên quan đến Seungri và T.O.P.