“Người đẹp số 1 Bắc Kinh” Cảnh Điềm có nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu NDT

Hiện tại, Cảnh Điềm đang vướng vào tranh chấp nợ nần với tỷ phú Tôn Vũ Thần. Danh tiếng của “Người đẹp số 1 Bắc Kinh” đã bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều cơ hội nghề nghiệp bị hạn chế, nhiều thương hiệu ngừng sử dụng hình ảnh, các nền tảng xóa tên… và có nguy cơ mất hàng trăm triệu NDT.

Liên quan đến các vụ tranh chấp tài chính của Cảnh Điềm và tỷ phú Tôn Vũ Thần, theo trang 163, mới đây Tôn Vũ Thần đã đăng tải một bài viết trên mạng, tiết lộ mối quan hệ tình cảm bí mật của ông với nữ ngôi sao. Bài đăng dài hơn 6.000 từ miêu tả nữ diễn viên, người được mệnh danh là “Người đẹp số 1 Bắc Kinh”, theo hướng cực kỳ tiêu cực, cáo buộc cô là người ham tiền, phù phiếm và ám ảnh bởi vật chất.

"Người đẹp số 1 Bắc Kinh" Cảnh Điềm. (Ảnh: Sina)

Tôn Vũ Thần cũng được cho là đã kiện Cảnh Điềm ra tòa, đòi hơn 30 triệu NDT (khoảng 4,5 triệu USD) mà anh ta gọi là “tiền sính lễ”. Vụ việc này đã ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh công chúng của Cảnh Điềm.

Theo trang 163, các tìm kiếm tên Cảnh Điềm trên WeChat và một số nền tảng mạng xã hội lớn hiện trả về thông báo rằng “hiện tại không có kết quả liên quan”. Tên của cô cũng được cho là đã biến mất khỏi bảng xếp hạng nghệ sĩ của ngành giải trí. Cùng với đó, nền tảng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc Meituan, đơn vị từng thông báo cô sẽ trở thành “Đại sứ sắc đẹp thời thượng” của hãng, cũng lặng lẽ gỡ bỏ tất cả nội dung quảng cáo liên quan đến Cảnh Điềm khỏi nền tảng trực tuyến của mình.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Cảnh Điềm nổi lên như một hiện tượng được mệnh danh là “Hoa mẫu đơn của nhân loại”, “Mỹ nhân số 1 Bắc Kinh” và “Hoa hậu Học viện điện ảnh Bắc Kinh”. (Ảnh: Sina)

Một số người tin rằng đây có thể là biện pháp nhằm giúp vụ bê bối của Cảnh Điềm lắng xuống. Tuy nhiên, cũng có ý kiến ​​cho rằng nữ diễn viên có thể đã bị cấm hoạt động”phong sát” ngầm trong ngành vì những cáo buộc liên quan đến việc mang thai hộ, điều mà Tôn Vũ Thần được cho là đã đề cập trong bức thư ngỏ.

Theo nguồn tin 163, ngoài việc có thể phải trả 30 triệu NDT, Cảnh Điềm còn có thể mất thêm hàng chục triệu NDT nữa nếu các hợp đồng quảng cáo bị chấm dứt. Đối với một ngôi sao tầm cỡ như Cảnh Điềm, ​​mỗi hợp đồng quảng cáo được cho là có thể mang về từ 15 - 20 triệu NDT mỗi năm. Con số này chưa bao gồm các khoản phí riêng cho việc xuất hiện trước công chúng và các sự kiện quảng bá.

Cảnh Điềm và Tôn Vũ Thần. (Ảnh: Kbizoom)

Cảnh Điềm hiện có ba dự án phim đã hoàn thành nhưng chưa được phát sóng gồm: Long Gu Fen Xiang, đóng cùng Zhang Binbin; Coming to Myself, với Trương Tân Thành đóng vai nam chính; và Yesterday Once More, đóng cùng Khúc Sở Tiêu. Sau những tranh cãi xung quanh Cảnh Điềm, ​​người yêu điện ảnh bày tỏ lo ngại rằng các dự án cô tham gia có thể bị hủy bỏ.

Hiện tại, một nữ diễn viên tầm cỡ như Cảnh Điềm có thể nhận cát-xê từ 10 - 20 triệu NDT cho một vai diễn. Theo trang tin 163, các diễn viên phải ký thỏa thuận trách nhiệm pháp lý trước khi tham gia các dự án phim và truyền hình. Nếu một tác phẩm không thể phát hành do bê bối cá nhân liên quan đến diễn viên, nghệ sĩ đó không chỉ có thể bị yêu cầu hoàn trả phí diễn xuất mà còn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho đoàn làm phim.

(Ảnh: Kbizoom)

Đầu tháng 8, có thông tin cho rằng Long Gu Fen Xiang đang tìm cách đẩy nhanh tiến độ phát hành để giảm thiểu rủi ro, nhưng nỗ lực này chưa thành công. Trang 163 ước tính rằng Cảnh Điềm có thể chịu tổn thất lên tới 100 triệu NDT nếu cả ba dự án chưa phát hành của cô đều không thu hút được khán giả.

Hiện tại, Cảnh Điềm không tham gia bất kỳ dự án mới nào. Cô được cho là một nghệ sĩ mà các nhà đầu tư đánh giá là có rủi ro về danh tiếng đáng kể, với lo ngại rằng những thông tin tiêu cực xung quanh cô có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án.

(Ảnh: Kbizoom)

Theo Sina đưa tin, Cảnh Điềm trước đó đã cố gắng bán một bất động sản ở Thượng Hải để trả nợ (số tiền được cho là cô nợ Tôn Vũ Thần-Sina), nhưng thương vụ không thành công. Mặc dù liên tục hạ giá bán, căn nhà sang trọng trị giá hơn 100 triệu NDT vẫn khó bán do những tranh cãi xung quanh quyền chủ sở hữu.

Trước đó, ông trùm tiền ảo, tỷ phú Tôn Vũ Thần đã gây chấn động dư luận khi đăng tải bài viết có tiêu đề “Bạn gái tôi, Cảnh Điềm”, trong đó ông mô tả mối quan hệ bí mật giữa mình và nữ diễn viên. Tôn Vũ Thần tuyên bố đã chi một khoản tiền lớn để hỗ trợ và lấy lòng Cảnh Điềm cùng gia đình cô. Tuy nhiên, sau khi mối quan hệ được cho là kết thúc, tỷ phú này đã tìm cách đòi lại hơn 30 triệu NDT và tiết lộ những chi tiết riêng tư về mối quan hệ của họ, điều này càng làm tổn hại đến hình ảnh quyến rũ và sang trọng trước đây của Cảnh Điềm.