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Sơn Tùng M-TP trở lại với "Come My Way" theo cách nhẹ nhàng hơn

Thứ Hai, 14:22, 13/07/2026
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VOV.VN - Hơn 1 tháng sau khi phát hành Come My Way, Sơn Tùng M-TP bất ngờ giới thiệu Come My Way (Softer Version). Không còn chiến dịch truyền thông rầm rộ hay những cuộc tranh luận sôi nổi như thời điểm bản gốc ra mắt, phiên bản mới xuất hiện khá lặng lẽ nhưng vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Khi ra mắt vào cuối tháng 5, Come My Way là một trong những sản phẩm được bàn luận nhiều nhất của V-pop. Ca khúc mang màu sắc quốc tế, kết hợp cùng rapper Tyga, sở hữu bản phối mạnh, dày và hiện đại. Bên cạnh những lời khen về sự đầu tư và tham vọng đổi mới, ca khúc cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Có người thích chất liệu mới, nhưng cũng không ít khán giả cho rằng bài hát khá "ồn", phần ca từ tiếng Anh nhiều khiến cảm xúc khó chạm tới người nghe Việt như những bản hit trước của Sơn Tùng.

Có lẽ vì vậy mà Come My Way (Softer Version) mang đến cảm giác gần như đối lập.

Bản phối mới được tiết chế đáng kể, lấy piano, guitar và giọng hát làm trung tâm. Nhịp điệu chậm rãi hơn, không còn những lớp âm thanh dồn dập, giúp ca khúc trở nên dễ chịu và dễ nghe hơn. Phần lời cũng rõ ràng hơn, đặc biệt là đoạn kết bằng tiếng Việt, tạo nên cảm giác gần gũi và mềm mại.

MV đi kèm cũng giữ tinh thần tương tự. Không quá nhiều hiệu ứng hay những khung hình mang tính phô diễn, hình ảnh được xây dựng tối giản, để người xem tập trung nhiều hơn vào âm nhạc và cảm xúc của bài hát.

Sau khoảng 16 giờ phát hành, Come My Way (Softer Version) đạt khoảng 1,4 triệu lượt xem trên YouTube. So với những cột mốc từng được Sơn Tùng M-TP thiết lập trước đây, đây không phải con số quá nổi bật. Tuy nhiên, điều đó cũng khá dễ hiểu bởi phiên bản mới giống như một món quà dành cho người hâm mộ hơn là một dự án độc lập nhằm tạo kỷ lục.

son tung m-tp tro lai voi come my way theo cach nhe nhang hon hinh anh 1
(Ảnh: Fbnv)

Điều thú vị là dù không tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ như bản gốc, Come My Way (Softer Version) lại nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Trên mạng xã hội, không ít người cho rằng đây mới là phiên bản họ muốn nghe hằng ngày bởi cảm giác nhẹ nhàng, rõ lời và giàu cảm xúc hơn.

Thay vì cố gắng tạo thêm một "cú nổ", Sơn Tùng M-TP lựa chọn giới thiệu một góc nhìn khác của cùng một ca khúc. Và đôi khi, chính sự tiết chế ấy lại khiến Come My Way trở nên dễ tiếp cận hơn với những người từng chưa thực sự đồng cảm với bản phối đầu tiên.

 

Hải Hà/VOV.VN
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